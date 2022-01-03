萬千星輝2021｜林夏薇首封視后　曾衝事業忽略丈夫：互相達至平衡

【萬千星輝2021｜林夏薇｜Gentlewomen】《萬千星輝頒獎典禮2021》獎項結果塵埃落定，林夏薇以黑馬姿態憑《七公主》顧語嫣一角首摘「最佳女主角」。在台上，她分享幸好17年來從沒放棄，亦向本身不支持她入行的媽媽表示：「我今日證明到畀你睇，你個囡係得架！」



【萬千星輝2021｜林夏薇｜Gentlewomen】林夏薇入行17年首封視后，她在台上分享幸好從沒放棄。（01娛樂／葉志明攝）

多謝TVB，我2004年入讀中央戲劇學院，由跑龍套到今日可以攞呢個獎，大家都話台上一分鐘，台下十年功，我資質唔好用咗17年，多謝公司畀咁多好機會我。 林夏薇

林夏薇入行17年首封視后

林夏薇於台上感謝《七公主》監製、台前幕後以及家人，續分享默默耕耘17年終獲「最佳女主角」殊榮。外表嬌柔的林夏薇其實擁有演員、餐廳老闆、人妻三重身份，以最大努力兼顧每項身份，平衡各方面。

16歲隻身到北京尋夢 喬裝男性保護自己

為追求演員夢想，林夏薇16歲隻身到北京，從零開始投考戲劇學院；北漂5年間，試過在深夜時分為保護自己而戴上假髮及粗框眼鏡喬裝至男性，居住地下室、自己拉電線、貼牆紙，擔任臨時演員賺取生活費，甚至到劇組敲門爭取機會。回想當年北漂種種一切，林夏薇坦言辛苦，卻自認十分捱得，更在台上道：

我老師話要學做戲，先學做人，要堅定自己初心去堅持，好彩我冇放棄。 林夏薇

堅持下去的原因也許是源自於對演藝的熱愛與「唔聽話」，希望向一直不太贊成她朝演藝方向發展的父母証明自己，林夏薇選擇吞下所有苦澀，坦言直至現在，父母也不知她讀書時期的辛苦：「我無叫過他們到北京，不想他們知道我在北京的狀態，擔心他們不會支持。」

【萬千星輝2021｜林夏薇｜Gentlewomen】林夏薇擁有演員、餐廳老闆、人妻三重身份，曾不斷衝事業忽略與老公相處，至今仍在摸索如何從各方面取得平衡。（黃寶瑩攝）

曾忽視丈夫感受 事業得意，愛情卻未如想像般甜蜜

林夏薇2011年加入無綫電視，參演不少話題之作與角色，例如《衝線》寧希、《天眼》黃雅晴、《十二傳說》潘教授、《逆天奇案》「啊Wing」等。在事業穩步上揚之際，林夏薇選擇與圈外男友莫贊生（Jason）結婚；不過，當時卻沒因結婚放慢腳步，只顧不停衝事業，婚前一連接拍4套劇集，婚後馬上開工，於2017年首次擔任《乘勝狙擊》第一女主角，同年首次獲提名萬千星輝頒獎典禮「最佳女主角」；事業得意，愛情卻未如想像般甜蜜。林夏薇回憶，即使同住一屋，也甚少碰面，忽略相處的重要性，直至某次因工作而丟下對方於餐廳：

之前拍《十二傳說》，我們終於約到食飯，叫完食物後，劇組通知要早點回去拍攝，我立刻丟下他離去。 林夏薇

此事成為一個警號，加上對方曾向她坦白希望回到家中能見到老婆，一同食飯，互相溝通，終令她覺醒：

回想發生的一切，調轉是我，我的心都會不舒服。 林夏薇

【萬千星輝2021｜林夏薇｜Gentlewomen】林夏薇指老公是一名好好的聆聽者，會用中肯的態度為她分析問題；相反她亦同樣：「我覺得幾大難關都不是難關，一定可過到的。」（黃寶瑩攝）

事業高位時期放緩腳步 重心放回家庭

在失衡中找回平衡狀態，最佳方法或是重整節奏。林夏薇意識到自己要將腳步放緩而選擇停工，將重心放回家庭，2018年決意離開無綫電視。在事業高位之際離場，她承認難取捨，畢竟靠努力才能走到那位置，但卻直言自己的選擇令她與老公有更多相處時間，加深了解。

因為你不再像以前一樣只有自己，一個人我就可以什麼也不理會，只向前衝，總之想實現夢想就不停努力去做；但現在有屋企人、有家庭，許多時候你要考慮屋企人的感受。 林夏薇

她回憶那年跟隨老公到不同國家談生意，才驟覺對方工作同樣辛苦：「我係一個旅行狀態，但已經覺得好辛苦，可能1日飛1個城市，即使是美國也需要在4日內到走訪不同城市，又有時差。」她續指：「難怪他回到家也想有個老婆陪伴與安慰一下。」

▼▼▼林夏薇認真鑽研每個角色，曾因拍攝《七公主》而情緒低落，深怕影響老公莫贊生（Jason），與對方分房睡覺。▼▼▼

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互相依傍 靠雙方努力達至平衡

愛情如探戈，一人走太快或太慢亦未能同步。林夏薇學懂獨自一人是難以達至平衡的道理：「你一定要兩個人一起互相支持，互相理解才能做得到。」林夏薇老公知道她對演戲仍有份熱愛，於是贊成她繼續追夢，而林夏薇亦盡量1年拍1劇。她分享現時夫妻相處十分簡單，二人盡量不帶工作回家，一同煮飯，無聊事也可聊足一整夜，稍有難過之時，互相充當聆聽者：「我都好享受這狀態，回到家會有種『好屋企』的感覺。」

自問「捱得」，學習平衡：女生一定努力創造自己價值

也許用速度感能更快達到目標，但同樣的事，換個節奏，沿途風景可以不一樣；別讓未來回望時只得錯過與後悔，眷戀那回不去的曾經。適時停下，也是一種身心需要。林夏薇坦言至今仍在摸索如何平衡工作與家庭，但她直言：「如果是我能力範圍內，我會想嘗試。」

女生一定要自信、自強，去努力創造自己的價值，追求自己夢想。 林夏薇

【萬千星輝2021｜林夏薇｜Gentlewomen】林夏薇學懂獨自一人是難以達至平衡的道理：「你一定要兩個人一起互相支持，互相理解才能做得到。」（黃寶瑩攝）

而堅持下去的動力，必然是來自老公的支持，即使一邊拍劇一邊打理17間食店，需透過拍劇空檔時間電話開會、宣傳或親身到店舖與客人溝通。時間不夠用，仍沒呻過半點苦。

無綫電視將林夏薇奪「最佳女主角」感言影片發布至官方社交平台專頁，縱然有網民狠批賽果造馬，替賽前大熱鍾嘉欣感不值等討論聲音激烈，但相信總有人會認同林夏薇的認真，套用林夏薇受訪時的一句說話：

時間會證明一切，別人總會看到我的拼命。 林夏薇

記者、造型：程佩敏

攝影：黃寶瑩

化妝：江中平

髮型：Ivan Lee @Headquarters

服裝提供：Weekend Max Mara、Iris & Ink @THE OUTNET、Brunello Cucinelli @THE OUTNET

場地：RENT-A-KITCHEN 出租廚房、想爺爺了



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