七公主｜林夏薇自製「蕃茄檸檬汁」美白　養成牛奶肌5招秘訣公開

撰文：程佩敏
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林夏薇在無綫熱播劇集《七公主》中，哭別愛貓的一幕得到讚賞，網民更指其演技大爆發。除了精湛演技，林夏薇於近鏡時盡顯幾乎零毛孔的白滑美肌，她曾大方透露自己每天飲用1杯果汁護膚，例如是蕃茄檸檬汁，助美白肌膚養成牛奶肌。

林夏薇透露自己每天飲用1杯果汁，例如是蕃茄檸檬汁幫助美白肌膚。(rosinalam@Instagram)

林夏薇5招養成白滑美肌

34歲林夏薇不時在社交平台大方展露素顏模樣，雖然有做「霧眉」，並非真正「完全」的全素顏，但白滑幼嫩的皮膚令人大感羨慕。林夏薇分享過其美容心得，指需要多喝水，平日減少化妝，即使必需化妝盡量以簡潔淡妝為主，減少皮膚負擔。

林夏薇認為保養皮膚的首要步驟是做好清潔，為皮膚「打底」，指外出後，臉部肌膚總會沾到許多灰塵，故每晚也會使用洗臉機，配合洗臉奶以打圈方式徹底清潔。

▼▼▼【按圖看】林夏薇大方展露素顏模樣，近鏡之下皮膚幾乎零毛孔▼▼▼

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「面膜控」每日1面膜　用盡每滴精華

此外，林夏薇更曾分享自己是一個不折不扣的「面膜控」，每逢旅行都會大手購入清潔、保濕、美白等不同功效的面膜，同時養成每天敷面膜的習慣，根據當日皮膚狀態而選用相關功效面膜。先將面膜包裝內的精華塗於臉上再開始敷面膜，約15-20分鐘後按摩臉部，讓精華完全吸收至皮膚，及後塗上護膚品。

林夏薇曾於Instagram分享小時候照片，獲網民大讚模樣沒太大分別。(rosinalam@Instagram)

每天自製果汁飲用養成白滑牛奶肌

外在保養以外，林夏薇亦會從「內在」入手。她曾經分享自己每天飲用果汁以養成白皙膚質，更在社交平台拍攝影片，分享其中1款「蕃茄檸檬汁」的食譜。蕃茄檸檬汁只需用上1個蕃茄及半杯清水放進攪拌機攪拌成果汁，然後加入適量檸檬汁即可。

美國註冊營養師陳秋惠（Sharon）指，蕃茄檸檬汁含豐富維他命C，具良好的抗氧化作用，每天飲用1杯的確帶有美白肌膚之效，不過每日1杯果汁僅局限於蕃茄檸檬汁，蘋果汁、橙汁等高果糖果汁不太建議每日飲用，尤其是平日缺乏運動量的女生，如飲用過多高果糖果汁，則容易致肥，得不償失。

▼▼▼【按圖看】林夏薇5招養成牛奶肌，蕃茄檸檬汁製作簡易，浸熱水浴助排毒？▼▼▼

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