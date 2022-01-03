萬千星輝2021｜視后5強激鬥：李佳芯似彩雀炒車　林夏薇中門大開

【萬千星輝2021｜女星造型】《萬千星輝頒獎典禮2021》已於昨晚（2/1）圓滿落幕，譚俊彥憑《換命真相》首奪最佳男主角及馬來西亞最喜愛TVB男主角成雙料視帝，林夏薇則憑《七公主》首封視后。台上鬥得激烈，而女星們的穿搭造型向來也是另一戰場，未知「實果」又如何？



【萬千星輝2021｜女星造型】陳瀅與王敏奕一同走紅地氈，陳瀅以Alex Perry黑色低胸高衩晚裝奪得由現場傳媒投票選出的「最佳衣著藝人」獎項。（01娛樂／梁碧玲攝）

紅地氈成另一戰場 視后5強台下大激鬥

無綫一向舉辦大型節目，紅地氈是必備及賞心悅目的一環；是次《萬千星輝頒獎典禮2021》不但設有長長的紅地氈，更提供豪華房車接載藝人們到場，氣勢十足。

比起過往，女星們中空性感造型欠奉，改以恰到好處的小性感晚裝迎戰，陳瀅以Alex Perry黑色低胸高衩晚裝奪得由現場傳媒投票選出的「最佳衣著藝人」獎項、每次都輕易成為全場焦點的陳自瑤以低胸大露背黑色晚裝出席，既性感又高貴、聲夢女學員以青春全白造型亮相；何依婷一改仙氣打扮，以白色褲裝示人，充滿驚喜、向來以性感打扮走紅地氈的馮盈盈則以大紅色西裝造型出席，難以呈現曲線美，稍稍失手。至於，一向走隱陣派的李佳芯也於是次頒獎典禮捲入時裝車禍，比起其餘4強「最佳女主角」已輸一截？

▼▼▼【按圖看】女星們於《萬千星輝頒獎典禮2021》造型一覽，哪女星繼續時裝車禍？▼▼▼

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李佳芯：打扮似彩雀？



【萬千星輝2021｜女星造型】一向走簡約路線的李佳芯卻未能駕馭過於花巧的設計，似是一隻彩雀一樣。（01娛樂／陳順禎攝）

李佳芯每次出席大型節目都選以保守隱陣的晚裝，以外貌與仙氣取勝，甚少出事，是次卻給了大家一個「大驚喜」。李佳芯穿著的晚裝為Viktor & Rolf出品，而且並非選擇新一季設計，反而選擇了2017春夏高訂系列款式；晚裝為高腰A字型的Tea Dress剪裁，本應散發一陣法式優雅，但過於花巧及色彩過度搶眼的設計，一向走簡約路線的李佳芯卻未能駕馭，似是一隻彩雀一樣。

鍾嘉欣：型格卻不失性感



【萬千星輝2021｜女星造型】已為人母的鍾嘉欣於穿搭打扮上亦見成熟帶女人味。（01娛樂／梁碧玲攝）

久未出席大型節目紅地氈的鍾嘉欣，是次被安排於紅地氈環節壓軸出場；已為人母的鍾嘉欣於穿搭打扮上亦見成熟女人味，捨棄大路裙裝，選以Giorgio Armani秋冬系列套裝造型示人，走中性路線；黑色Bra Top襯珠片漁網透視上衣及黑色西褲，並外加閃亮珠片的西裝外套，型格又不失約隱約現的性感。不過，妝容方面略為失色，若選以紅唇妝容將會更顯霸氣。

林夏薇：中門大開首封視后



【萬千星輝2021｜女星造型】林夏薇選以深藍色圓領長袖晚裝，甚為性感高貴。（01娛樂／陳順禎攝）

林夏薇憑《七公主》首封視后，帶有一份古典美的她是次的穿搭打扮甚為性感高貴，選以深藍色圓領長袖晚裝，佈滿珠片的細節令其更搶眼奪目，中門大開以及大露背設計，加上貼身剪裁亦讓其展現身體線條，非常性感又不俗氣。

黃智雯：裸色晚裝配合新髮型清新脫俗



【萬千星輝2021｜女星造型】黃智雯當晚造型卻令人眼前一亮。（01娛樂／陳順禎攝）

黃智雯再次與視后獎項無緣，不過當晚造型卻令人眼前一亮。所選裸色晚裝雖然為深V設計，但整條裙款佈滿珍珠及銀色珠片細節，性感而帶有一陣清新氣息，加上黃智雯近日將長瀏海剪成空氣瀏海，相當吸睛，且帶減齡之效，配合裸妝，溫柔感滿分。

姚子羚：黑色露肩晚裝具新鮮感



【萬千星輝2021｜女星造型】姚子羚晚裝除了為露肩設計以外，裙擺亦是高衩剪裁，延伸身形比例。（01娛樂／陳順禎攝）

姚子羚於大型節目的打扮也是走隱陣路線，不過過往多選以裸色晚裝的她卻選擇了黑色露肩晚裝出席是次頒獎典禮，具一定的新鮮感；晚裝除了為露肩設計以外，更繫上腰帶，裙擺亦是高衩剪裁，不但延伸身形比例，走起路時露出腿部，散發陣陣性感氣息；同時上身的黑色珠片細節也為姚子羚增添「份量」，看起來未至於過份纖瘦。