陳凱琳、林夏薇熱捧平民CELINE　10款媲美名牌的千元級意大利手袋

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-27 08:00

CHANEL、Hermès、CELINE、Dior等名牌手袋是不少女生的「Dream Bag」，但價錢卻讓人「望塵莫及」。其實近年越來越多小眾牌子，價錢親民，質感卻不輸名牌，背出去同樣體面，又不如大牌子般容易撞款，更能突顯個人風格。

有「平民CELINE」之稱的美國品牌SENREVE是陳凱琳愛牌之一。（IG@ghlchan）

意大利匯集了高質皮革及資深工匠，所以「Made In Italy」永遠都有品質保證，正因如此，不少名牌如Prada、Gucci及Fendi等的發源地都是來自意大利。

除了走高端路線的奢侈名牌以外，不少世界各地的著名設計師創立手袋品牌時，也會選擇意大利作為生產地，例如有「平民CELINE」之稱的美國品牌SENREVE、前Dior設計師Niccolò Giannini創立的Nico Giani等小眾牌子也是標榜意大利製造，讓「Made In Italy」的手袋不一定與昂貴掛勾，以千元級的價錢，亦可享有媲美名牌的質素，性價比極高！以下推介10款意大利製的小眾品牌手袋，款式耐看百搭之餘，用料手工也絕不絕大牌，價錢全是4千有找，小資女不妨留意。

▼▼▼哪品牌連貴婦林夏薇都忍不住入手？實用袋款一袋四用性價比極高？【點擊看10款$4000以下意大利製手袋推介】▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】蔡嘉欣CHANEL、HERMÈS不離身愛投資保值款，點擊看蔡嘉欣的10大保值手袋款式（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 23 + 23 + 23

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】LOEWE、CELINE、FENDI、Chloé等品牌均推出新款藤織袋，按圖看15個款式推介，哪品牌款式HK$2,000有找？（延伸閱讀文章）▼▼▼