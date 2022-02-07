心測｜想創業卻遲遲未起步？把握最佳創業時機　即辭職自己做老闆

對大部分的人來說在公司上班是比較穩定同時也會有所侷限的事，但對於想要打拼出自己的一片天地的人來說會更想要去創業。



眾所周知，創業不是一件簡單的一件事，需要耗費大量的人力財力物力，同時創業也需要一個時機。想知道你的最佳創業時機是什麼時候呢？

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答案解析：

A.你最佳的創業時機就在最近一段時間。你是一個思維敏捷邏輯性也比較好的人，同時你很有分析頭腦，能比較準確的抓住一些商機。但是你也要做好準備才能開始你的創業之路，機遇來得快去的快，最重要的是你要時刻保持清醒的頭腦，不要被一時之利衝昏了頭腦。

B.你還要再等一段時間才是你的最佳創業時機。你是一個非常謹慎的人，無論遇見一些什麼事你都能讓自己保持冷靜，能在最短的時間內想出最好的解決辦法。謹慎沉穩是你的優點但也是你的缺點，有時候你會因為太沉穩而錯失一些商機。

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C.你最佳的創業時間就是現在。你有做生意的潛力，而且你眼光長遠，能預估到別人還不知道的地方。你現在就是萬事俱備只欠東風了。你能根據不同的狀況做出不同的反應做出最好的判斷，這是你的智慧之一。

D.你最佳的創業時機要等很久以後了。你一直是以事業為重，所以你基本上沒有自己的生活，生活上也是特別大大咧咧的，也許你是非常累了，你需要放鬆一段時間。你個人的社會閲歷是非常豐富的，經歷了種種成功失敗以後，你會想要沉澱一段時間。所以你最佳的創業時機就在你認為自己沉澱好以後，需要等。

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