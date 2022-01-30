12生肖虎年運程｜新年招貴人將好運翻倍　哪6對組合能互惠互利？

生肖、星座都與我們的性格有著間接關係。有些人與誰都能相處得很好，有一些卻容易與他人起衝突，需要經過時間的磨練才能找到互補的方式，成為互助的對象。



要擴大我們的人生格局，除了靠自身的智慧、運氣之外，我們當然也希望能遇到貴人拉我們一把。

那趕快來看看，誰是屬於你的生肖貴人吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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豬 vs 羊 - 互補成為彼此的成就

肖豬的人有著寬廣的心胸，遇到事情都能隨遇而安，主要是因為他們都很看得開。因此，肖豬者能夠安撫敏感和容易意志消沉的肖羊者，讓他們能有更多積極的態度。肖羊者心思細膩、為人踏實，能讓肖豬者在不知不覺中變得更加勤快、做事也更有耐心。兩人都是對方的貴人，屬於可以互相鼓勵、幫助、陪伴的類型，除此之外還可以彼此成就對方的生肖組合。

虎 vs 鼠 - 很強的互補，互相有好影響

肖虎者有著勇氣與魄力，加上很有野心，因此可以深深激勵肖鼠者，讓他們可以更加有自信和勇敢，更能成為積極向上的動力。肖鼠者非常機靈，懂得應變，在待人處事方面可以幫助肖虎者。雖然兩人在性格上有著很大的差異，但卻能成為很強的互補，可以互相取長補短，相對的提升各自的人生格局。

蛇 vs 馬 - 有轉機並加速成長

肖蛇者與肖馬者都對自己有著一定的要求，內心有著夢想，外在則有著行動。這兩類人都非常自律、嚴謹，也會努力追求成功。兩人也可以互相成為對方的貴人，而且能互相幫助。一旦成為朋友，彼此的人生都會有著正面的改變，可以更快地將困難化解，更容易達到目標。這兩個生肖都是遇強則強的類型，如果聯手合作，還能創造無限可能。

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雞 vs 牛 - 性格互補，互相推動

肖雞者性格熱情活潑，有著許多才華技能，因此很容易成為團體中的焦點。肖牛者的性格則是沉穩冷靜，做事低調，有著很高的耐力與毅力，是個腳踏實地的人。肖雞者的樂觀與積極能讓肖牛者帶來樂觀的想法，心情變得更愉悅；而肖牛者的理性與進取，有著原則和講誠信，因此可以讓肖雞者學會沉著性子。只要兩人互相信賴，會有著非凡的成就。

兔 vs 龍 - 一強一弱，格局上升

肖兔者個性柔順、安靜、保守，對一點點動靜都會感到緊張，因此最擔心的就是人際關係中的衝突。肖龍者有著豪爽的性格，做事方面也大方直接，他們也會為了實現理想而去努力，不會輕易被其他人影響。肖兔者與肖龍者性格南轅北轍，但是卻能成為非常好的互補，只要搭配得當，就可以成為很好的貴人，讓人生格局變得強大。

狗 vs 猴 - 互相鼓勵，默契同心

肖狗者遇見肖猴者就會互相欣賞，兩人都很有默契，還能成為對方的貴人。肖狗者為人忠誠可靠，也非常願意付出，所以可以成為肖猴者的得力夥伴。肖猴者的高智商與高情商，加上風趣幽默的性格，能為肖狗者帶來更多的鼓勵。兩人都能互相支持，互相配合，一起進步。

看到你的貴人了嗎？還沒遇到的就要細心留意身邊的人，貴人出現了就要好好把握，讓大家一起互相提升大家的人生格局啦！

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