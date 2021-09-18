40+前空姐被裁反覺解脫　 自學創業成裱花蛋糕師：敢於跳出舒適圈

安穩職業令你不捨？曾任職空姐19年的Grace ，如今已沒有這樣想！遇上航空業低潮遭遣散，40+中女失業，反而迫使她走出舒適圈，她將韓式裱花蛋糕的興趣，小試牛刀創業，結果既助她治癒了人生的低潮，又成為一門生意。雖然收入不穩定又忙碌，但卻有逃脫重生的感覺：「連個天都幫我選擇了，我覺得被裁是一種解脫。」



40+的Grace不幸成為疫情下的犧牲品，但她卻視為喚醒人生的機會。（黃舒慧攝）

無心插柳當空姐19年 薪高糧準 但求生活安穩

Grace成為空姐是機緣巧合，她大學時修讀商科，本來一心畢業後從事相關行業，可惜遇上經濟低迷，求職處處碰釘，朋友着她一同參加空姐面試，無心插柳當上空姐，朋友卻落榜。Grace 一做便19年，後來更晉升至高級艙務員。

「別人眼中以為空姐經常飛來飛去，是一份不穩定的工作。其實換轉頭來說，空姐才是一份最穩定的工作。」

空姐職責凡事列明清楚，行程、派餐，以至細微至髮型、服飾、指甲顏色等，都有規矩，處理客人投訴、突發事件也要依照流程指引。「我很享受飛行的感覺，但真的太悶了，每天工作不斷循環重複，個個月準時出糧，一個月只返12日工。」

我覺得自己以前份工（空姐），都是買一份安穩。 裱花蛋糕師Grace

Grace成為空姐只是機緣巧合，想不到一做便19年。（受訪者提供）

【按圖看】裱花蛋糕師Grace曾任職港龍空姐19年，坦言被裁後，最遺憾是連與同事說聲再見的時間都沒有。▼▼▼

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「格式化」工作難有滿足感 疫情被裁是解脫

日復一日，年復一年，Grace 工作的時間都在飛機艙內，5年後已發想轉行，「乘客每次說Well Done，Good Job、Thank You的讚賞，沒有帶給我下一次的滿足感，因為你知道大家未必會再見。」

俾你去迪士尼去足20次，你都會不想再去。 裱花蛋糕師Grace

Grace趁還年輕時，曾申請公司內部轉職，可惜未能成事，後來又要結婚買樓，想轉行的念頭又被「安穩」所蓋過，加上兩名子女相繼出生，面對年齡漸長，她自覺已與社會脫節，只懂「格式化」的空姐服務技巧，太多因素令她不敢踏出舒適圈。

她形容自己，褪去空姐制服後，只是兩個孩子的媽：「老套說句，我都只是一位放工會買餸，煮飯的中女師奶。」

裱花蛋糕師Grace無心插柳當空姐19年，被裁後才發現原來自己都可以創業。（黃舒慧攝）

直到2019年，航空業受疫情打擊，Grace 曾放無薪假一個月，為了分散抑鬱的自己不去想失業的事，便開始自學豆蓉裱花，打算將來若被裁，也有一門手藝在身，卻意外發掘到自己對豆蓉裱花的興趣及天份。

由初時在YouTube看片自學，後來興趣加深便花過萬元報讀遙距課程學裱花：「當時有疫情又遇到停職，裱花整蛋糕剛巧給了我一個喘息機會。」後來更在同行前輩的鼓勵下毅然半路出家創業。將滿意的製成品相片放在Instagram和Facebook上分享，至去年母親節，她才收到第一宗訂單。

學整裱花蛋糕是治癒停職低潮期 被裁感悟：沒有甚麼不可能

放無薪假後，隨之而來，裁員果真殺埋身了，但當Grace說，接獲正式通知被裁一刻，反而鬆一口氣，她更視之為一個救贖的機會：

多年以來，我一直都好想跳出這個航空業，咁啱連個天都幫我選擇了，我覺得被裁是一種解脫。 裱花蛋糕師Grace

裱花蛋糕師Grace無心插柳當空姐19年，被裁後才發現原來自己都可以創業。（黃舒慧攝）

「以往成日覺得自己唔得，所以都唔敢跳得太遠。」Grace得知被裁後，便決心投入製作韓式裱花蛋糕，在江湖四海的朋友相助下，建立網站和Instagram，全心投入裱花蛋糕的生意。

不如空姐工作的安穩，而製作裱花蛋糕並不簡單，剛開始製作裱花時，完成一個蛋糕便要花半日以上時間，「手就得一對，這些手作嘢最花時間。我每一分每一秒都在思考，因為我不想浪費每一分每一秒。」為求裱花像真度更高，曾練到有彈簧手，甚至嚴重到一整天都不能握緊雙手。

裱花蛋糕師Grace當知道自己被裁後，當時她並沒傷心：「心諗連個天都幫我選擇咗，我覺得係一種解脫。」（黃舒慧攝）

創業開店獲四方八面支援 整蛋糕收獲另類人情

40+的中女半路殺出重圍創業，由以往空姐同事介紹客源、教她宣傳手法，如何落hashtag、覆Email等，創業近1年後，蛋糕訂單陸續增加，所賺收入與當空姐時薪金相若，最高峰時一日要完成10個訂單，幾乎無睡眠時間。

「整蛋糕好似一幅畫布咁樣，心情喜落可全部浮現在作品上。」雖然工作疲憊不堪，甚至辛苦得握拳也不能，但製作裱花蛋糕卻可她填補心中曾經缺失的那一角，與客人之間的關係，不單止是「hi-bye friend」，每件製成品都令她擁有前所未有的滿足感。

裱花蛋糕填補心靈缺失 視作品如述說自我故事

「以往有一個男仔找我整求婚蛋糕，當時我用了接近2個月時間，去構思成個蛋糕的製作。」Grace未曾經歷被求婚的過程，她構思這個求婚蛋糕，分享是將自己夢想被求婚的畫面營造出來。當時她將求婚蛋糕送到酒店大堂，當下感到自己像被求婚一樣

每一個蛋糕作品，就好似講緊自己的故事。 裱花蛋糕師Grace

製作裱花蛋糕讓Grace 在失去空姐工作後，反而感覺能找到缺失的人生碎片，當完成裱花蛋糕，蛋糕送到客人手上，對方的讚賞、認同感，讓她知道「冇嘢係唔得！」

【按圖看】裱花蛋糕師Grace雖然半途出家製韓式蛋糕，但每個蛋糕作品卻讓人看見她的用心與功力，而每一個蛋糕上的裱花亦如假似真，相當吸睛。▼▼▼

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或許人生就像一盒巧克力，五味雜陳，是先嚐甜或苦味也不得而知，但總能在嚐味的過程中讓你有驚有喜；儘管先嚐隨苦澀滋味，但餘韻迎來的甘甜卻是讓人回味。

當你有興趣去做件事，就算係一件小事，都可以做得比人出色。 裱花蛋糕師Grace

攝影：黃舒慧

場地提供：lazyg_cakes



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