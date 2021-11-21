19歲退學創業3年自費買600萬樓　24歲單親女挫敗當磨練：使乜人養

香港地樓價高，已是「老掉牙」的民生問題，既然上車夢遙不可及，有人選擇只着眼當下快樂，有些人則放棄享樂，窮一生換來蝸居斗室。24歲女生Jane便是後者，最近終於收到新居鎖匙的她，憶起2年前買樓花的情景，她依然歷歷在目，前一晚緊張得睡不着，簽約那刻紅了眼眶，「對我而言，買樓這件事意義很大，渴求已久的事終於實現了。」



曾被「睇死」不甘心：我值得更好

二十多歲上車的勵志故事，總會被先入為主地覺得是「靠父幹」，Jane購入這個600萬的安樂窩時，首期不花家人分毫，月供萬五也全憑自己雙手。社會上大部份的24歲，仍有初生之犢的稚氣，Jane一開口便知她是有故事的人，過了24載的人生宛如一本活生生的心靈雞湯，17歲便出社會打滾，「當時讀書差，所以就退學做美容學徒。」

Jane 只靠自己，22歲便置業。（龔嘉盛攝）

她亦曾視「沙紙」如一切，「以前在學校，我永遠都被比下去，既然做不成大學生就做死一世美容院，連自己也看不起自己。」自覺沒希望，於是得過且過，抱着「打份工」的心態。

直到19歲，有客人邀請她合夥做美容院，「我無應承，但開始有創業的念頭。」後來用數萬元頂手天水圍美容院，「我都沒東西可輸，大不了回去打工。」一雙手，兩張床，雄心壯志，卻被澆了一頭冷水，「初期生意極慘淡，要在尖沙咀美容院做兼職幫補。」她坦言，最灰心是老遠由天水圍出到尖沙咀，客人卻「放飛機」，這一趟便空手而回。

Jane 19歲創業，碰過不少壁。（龔嘉盛攝）

生意無起色，做兼職也入不敷支，她曾想過認命放棄，重返校園，「我都做得不差，下場不應該是這樣。」這份不甘心，讓她再「賭」一次，飛到台灣學習針清，調整心態，加倍拼勁，「我現在走火入魔，比個客更緊張她塊面，做到這地步不會沒有回頭客。」現在全店都不設「package」，只會單次收費，預約近乎天天爆滿，她為方便客人，美容院亦由天水圍搬出尖沙咀。

全家要尊嚴不要同情：每個人都要為人生負責

收入逐漸增加，Jane第一個想法便是儲錢置業，「自細就覺得要有自己屋企，寧願節衣縮食也要買樓。」22歲那年，儲夠首期，隨即買入屯門掃管笏400多呎樓花，月供萬五，為了供樓半年，她每天沒停手開工，日做10小時。

年輕人上樓，大多都是走靠家人這條「捷徑」，Jane卻從未想過，「我們全屋都是經濟獨立，在我剛創業最窮的時候，與媽媽一起叫外賣，打算側側膊不找數，第二日她卻問我拿回40元。」

Jane近日終於收樓。（龔嘉盛攝）

有一段時間，她憎恨家人，「為甚麼一家人要這麼計較？」後來才懂得媽媽的睿智，「其實每個人都要為自己人生負責。」現在她收入不俗，算是風光，「我媽媽也不打算靠仔女，到今天全屋都有尊嚴，覺得『我洗乜你養』。」

女強人擇偶：不用有錢但要獨立

自小被灌輸「靠自己」，談起擇偶條件，Jane的答案不令人意外，「我不要求他有錢，不需要靠他養，但一定要經濟獨立。」雖然買樓是想要自己空間，但她亦渴望身邊有個伴，不過談起婚姻，自小父母離異的她依然覺得卻步，「我想拍拖但不想結婚。」

有人說港女強勢，在Jane身上可看到女強人的底氣，她直言「人哋送嘅嘢好快睇厭」。手上的名牌袋、衣服上的名牌扣針、甚至安居之所，她不花別人分文，「我覺得一個人可以想要任何東西，但一定要自己爭取。」

現在的Jane充滿自信。（龔嘉盛攝）

經歷二十多載的跌宕人生，現在的她言談姿態都充滿自信，有人覺得她賺到錢是「時勢造英雄」，僥倖入行做美容才賺到錢，她卻覺得只要保持20歲那份拼勁，無論自己做哪行都會發光發亮，