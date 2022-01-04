情人節餐廳2022｜浪漫晚餐靚景打卡必到　熱門餐廳要提早預訂

【情人節餐廳2022｜情人節晚餐推薦】還有一個多月就到情人節，想情人節當天有一個難忘又驚喜的回憶，那就別忘了要提早籌備當晚的晚餐場地，特別是不少熱門人氣的靚景餐廳真的要提早預訂！



情人節餐廳2022晚餐推薦1：Aqua

一年一次情人節，當然要到一間富有浪漫情調的餐廳好好慶祝一番。曾被《亞洲時代雜誌》選為全球最佳夜景餐廳之一的「Aqua」當然是情侶的浪漫熱點，除了可以飽覽270度維港海景，還可以欣賞到每晚的幻彩詠香江燈光表演，坐在海景旁歎盡節日奢華盛宴，真的是無憾人生。

情人節餐廳2022晚餐推薦1：Aqua（IG@aquahongkong）

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Aqua

地址: 尖沙咀北京道一號29及30樓

電話：3427 2288

營業時間: 星期一至日 12:00 – 15:00, 18:00 – 23:00



情人節餐廳2022晚餐推薦2：JUNON 仙后餐廳

相信不少人都一定聽過「仙后餐廳」，這家餐廳是張敬軒親自用1年時間籌備，整個裝潢參照了60年代首間旋轉餐廳「仙后餐廳」去打造而成，重現舊殖民地時代的老式西餐館。餐廳的空間感很大，內裏的擺設及裝飾都是經過軒仔的精挑細選，當中有不少更是他的珍藏古董；餐廳特設中央音樂舞台，走進大門後，仿如帶你回到50、60年時代的時光，把老香港的情懷重現眼前。

情人節餐廳2022晚餐推薦2：JUNON 仙后餐廳（IG@junon.hk）

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JUNON仙后餐廳

地址：灣仔皇后大道東胡忠大廈2樓

電話：2808 0882

營業時間：星期一至日 12nn – 22pm



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情人節餐廳2022晚餐推薦3：PHENOMENON WINE • DINE

最近大熱的尖沙咀海景餐廳「PHENOMENON WINE • DINE」吸引了不少港人朝聖，絕美的落地玻璃設計化身水晶屋，讓你可以270度盡覽維港海景，與摯愛在這華麗的場景共晉晚餐簡直浪漫滿瀉。如果在黃昏時分來到，還可以細賞日落餘暉的景致，把醉人的一刻全捕捉下來，輕鬆打卡拍一張浪漫的情侶照。

情人節餐廳2022晚餐推薦3：PHENOMENON WINE • DINE（IG@phenomenon_wine_dine）

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PHENOMENON WINE • DINE

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 20樓

電話：6823 2020

營業時間：星期一至日 12nn – 12mn



情人節餐廳2022晚餐推薦4：The Optimist

The Optimist主打西班牙的茶式，餐廳共有兩層高，地下是酒吧；樓上則是用餐區，食物極高水準，當中必試巴塞隆拿式「阿薩多」燒烤、西班牙香腸、波士頓龍蝦燴飯等。在情人節當天，當然少不了配上西班牙標誌性 Sangria 美酒及香檳，為你整個晚宴帶來昇華，大快朵頤！餐廳設計以森林色系為主調，綴以植物裝飾並融合西班牙北部風格，極有文青氣息又不失時尚品味。

情人節餐廳2022晚餐推薦4：The Optimist（IG@theoptimisthk）

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The Optimist

地點：灣仔軒尼詩道239號地下至2樓

營業時間： 星期一至四（12:00 – 15:00､18:00 – 22:00) 、星期五至日（12:00 – 15:00､18:00 – 22:00)



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情人節餐廳2022晚餐推薦5：Dear Lily

「Dear Lilly」絕對是最適合情侶打卡餐廳，據說它的名字是有着一個浪漫的故事，有指一位年輕設計師在看了過千封二戰時期的情書後侯決定以愛情作為餐廳的主題，而「Dear Lilly」正正就是其中一封信的上款，超有愛意的餐廳。整個裝潢以花草為主，頭頂上的天花板花海散發出淡淡花香氣息，各式各樣的精緻擺設，如宮廷式椅子、香水瓶、情書、雕木等都很加分。

情人節餐廳2022晚餐推薦5：Dear Lily（IG@dearlillyhk）

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Dear Lily

地址：中環國際金融中心4樓花園平台4010號舗

電話：27716060

營業時間：星期一至日 11:30 – 22:00



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