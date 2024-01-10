情人節2024｜9大女生NG穿搭！過分性感變低俗　闊身長褲似睡衣

【情人節穿搭/穿搭技巧】情人節就到，相信不少女生都會為當天應以甚麼穿搭赴約而感苦惱。對於時尚潮流，男女總有不同的看法，女生覺得好看的，對於男生來說可能是很「NG」！究竟跟男生約會時，應該避免怎樣的穿搭呢？一起看看男生眼中的9大NG穿搭！



情人節約會NG穿搭｜1. 迷你短裙

即使在嚴寒的冬天，總有不少女生仍然穿起迷你短裙，希望展露修長美腿為穿搭造型加分。但在男生眼中可能會覺得過分性感，反而會令他們反感啊！加上，眼見女生穿起迷你短裙，男生又擔心你會否着涼，又怕你會走光，令男生無法舒適放心地跟你約會，所以如果想穿裙子赴約，也要注要一下裙子的長度！

情人節約會NG穿搭｜女生穿起迷你短裙可能會令男生感覺過度性感。（sonyunara_tw@Instagram）

情人節約會NG穿搭｜2. 寬闊長褲

不少女生都喜歡穿闊身長褲，因為穿上來很舒適隨性，而且容易配搭，隨便配一件毛衣、襯衫就可以外出！但原來在男生眼中，這樣的穿搭有種居家感，又覺得寬身長褲會把女生下身的線條完全被隱藏起來！

情人節約會NG穿搭｜男生覺得闊身長褲會把女生下身的線條完全被隱藏起來！（sonyunara_tw@Instagram）

情人節約會NG穿搭｜3. 過度暴露的低胸衫

雖然小性感的穿搭有助抓住男生眼球，但過度性感反而會令男生覺得你太過「戰鬥格」，反變低俗，會引起男生反感。比起低胸暴露，反而若隱若現更能展現你的性感美與氣質，所以跟男生約會時不妨選擇一字膊上衣或輕輕透視裝，可能更能吸引男生注意！

情人節約會NG穿搭｜過度性感衣著可能會引起男生反感。（IG@byleway）

情人節約會NG穿搭｜4. 碎花單品

不少香港女生都喜歡韓系穿搭，幻想自己穿起碎花裙子時，可以好像韓劇女主角般仙氣飄飄，但原來很多男生都覺得碎花衣物略帶俗氣，特別如果是啡色、土黃等類似顏色，穿起來會有種大嬸的感覺。

情人節約會NG穿搭｜很多男生都覺得碎花衣物略帶俗氣。（arryuu＠Instagram）

情人節約會NG穿搭｜5. 襪子配涼鞋

有些女生崇尚日系穿搭，喜歡襪子配涼鞋！無可否認，很多時尚達人都可以將這樣的配搭穿得很時尚、有型，但並非每個女生都能駕馭得到，在男生眼中這個配搭很標奇立異，不易接受。加上，穿着涼鞋出席約會或會令人感覺不太尊重，所以大家還是穿着較適宜的鞋子吧！

情人節約會NG穿搭｜穿着涼鞋出席約會或會令人感覺不太尊重，所以大家還是穿着較適宜的鞋子吧！（ringirin＠Instagram）

情人節約會NG穿搭｜6. 蕾絲裙

鍾情日式或韓式輕熟風穿搭的女生，都總會嘗試過穿著蕾絲連身裙、上衣等單品。雖然在女生眼中是充滿女人味的打扮，但在男生們角度而言就可能未必識得欣賞，甚至覺得顯老氣，容易帶來反效果。

情人節約會NG穿搭｜蕾絲裙是其中一種男士認為NG的穿搭，如果真的想穿蕾絲單品又怕中伏的話，建議揀選蕾絲拼接洋裝。(IG@lovelycindddy)

情人節約會NG穿搭｜7. 透紗單品

不少女生都喜歡穿著透紗單品，認為仙氣十足，又可以約隱約現地展示身材，是小心機打扮。不過，對男生來說，透紗單品就如同窗簾一樣的存在，更會認為不能保暖之餘，亦過於浮張。

情人節約會NG穿搭｜透紗單品是近年流行時尚單品，不過亦建議留意場合穿著，切忌過份性感。(IG@solotengo.tw)

情人節約會NG穿搭｜8. 漁網絲襪

魚網絲襪曾是不少女生眼中性感穿搭的Must Have Item，但對男生來說魚網絲襪如同燒烤網，穿上身就是一場時裝災難，完全不理解亦難以接受。

情人節約會NG穿搭｜漁網絲襪屬於較難駕馭的時尚單品。(IG@chrissienana)

情人節約會NG穿搭｜9. 完全不打扮

講到NG穿搭，可能大家會覺得很麻煩，不如乾脆不打扮算了！雖然男生喜歡自然簡撲，但完全不打扮會顯得你有欠誠意。如果不想太浮誇隆重，也可以簡單配搭一下，再配個整潔妝髮，也好比完全不打扮啊！