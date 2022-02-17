防衰老｜少年白髮竟是身體嚮起警號？5大保健習慣延緩白頭髮生成

白髮，被視為變老的特徵。原因是我們的毛髮色素細胞隨着年齡會逐漸衰退。可是，現在不少人年輕時已經是滿頭白髮。專家研究發現，超負荷的壓力確實會導致白髮催生的現象。當壓力緩解後是會有可能恢復。



我們要如何解除早年白髮的危機呢？你可以試試以下方法。 （點擊放大瀏覽）▼▼▼

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預防少年白髮的5個方法

1. 緩解壓力

人在長期壓力的情況下，腎上腺素水平升高很可能導致DNA損壞讓白髮提前長出來。如果你是個生活節奏繁忙的人，不妨試試提早起床30分鐘到1小時給自己上班前有點緩衝的時間做份早餐或是10分鐘冥想。工作唸書時也可以搭配輕音樂放鬆心情。

2. 補充體內水分

水分是佔據身體的70%。當身體缺水，頭髮所需要的營養是無法到達毛囊。每日攝入大約2000ml的水確保水分充足。此外，油炸辛辣食物容易使身體脫水，記得要少吃。

3. 補充銅和碘

白髮的出現是反射著身體的營養缺失，例如銅和碘。山藥、蕃茄、菠菜、黑莓和肉類都有豐富的銅。至於碘，你可以攝取海產好像海帶和紫菜。

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4. 攝入蛋白質

蛋白質是身體主要的營養素。它有助於修復細胞並不只是為健身而存在。蛋白質以白肉、豆類和蛋類為佳。紅肉含有脂肪建議少吃。

5. 改善血液循環

單靠攝取維生素是無法完全改善白髮問題。因為維生素可能無法達到毛囊。通過頭皮按摩和運動有效改善血液循環。你可以選擇按摩梳或者指尖每日按摩頭皮5-10分鐘。

白髮影響的不是外觀而已，更多的是我們身體健康上的反射，我們該重視起來。

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