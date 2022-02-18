12星座願意為愛情捨棄甚麼？山羊求安穩揀麵包、水瓶為愛眾叛親離

從相見到相欠，有愛與不愛的智慧和取捨，堅持未必不能守得雲開見月明，至於放手也可能是更好的遇見，無論何者選擇，終歸於自己的心......



愛情中的取和捨，是大部分人都不想遇到的處境，但依舊還是有很多情況需要面對取捨，很多時候我們總是認為得到一件東西是好的，而相反沒有得到就意味著會比較失落，但其實不是這樣的，學會權衡一件事情的利弊，我們就會知道任何東西都會有兩方面的影響，不見得好東西就一定要擁有，也不見得不好的東西就不一定不好。愛對方的本然，不強求改變，只要彼此磨合包容，能夠牽起手相走相伴，即是幸福。

就像一部愛情電影，但卻又不僅僅講述了愛情，除了那些燭火搖曳、星光閃耀的浪漫之外，還有那些被扔掉簡歷、退拒千里的骨感。夢境與現實交織，情愛與理想交疊，當站在人生的分叉路口卻不能兩全時，我們該作何抉擇？

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白羊座在感情中的權衡取捨

白羊座們認為愛情是單方面的東西，不能和金錢還有其他物質什麼的連一起，不識苦滋味的他們們認為愛情和麵包毫無可比性，可能會是那個為了愛情捨棄麵包的人。人天生帶著一股衝勁和積極向上的人生觀，為人直爽豪放，大大咧咧。他們直腸子無城府，天真浪漫。他們對愛情極為憧憬，也認為愛情是世間最偉大之事，所以不會用任何骯髒的思想去玷污它。

金牛座在感情中的權衡取捨

金牛座人情比金堅，也非常看重愛情，也是重情重義海枯石爛而不變的為愛癡兒。為人處世都穩重踏實，而且待人彬彬有禮內斂溫和，兢兢業業責任感極強。所以他們對於愛情的態度也是這樣的一套，非常強調責任感，金牛座會想一段沒有麵包支持的愛情是不會長久的，這是對愛情極其沒有責任感的體現，他們認為責任（麵包）為重。

雙子座在感情中的權衡取捨

其實雙子座生性是愛吃喝玩樂的，也總是好奇心十足。其實愛情在雙子座的心中可輕可重，當他們的感情的新鮮度還在的時候，那個時候會把整顆心都投放到愛情之中。而當這種新鮮度消耗殆盡時，他們會毫不留情的抽身離開。而當他們的生存受到壓迫時，雖說愛情誠可貴，他們認為生命價更高，會毫不猶豫選擇可以生存的麵包而不是愛情。

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巨蟹座在感情中的權衡取捨

巨蟹座的性格溫和友善，而且為人處事也懂得為他人考慮。他們是很重視自己的家人和家庭的人，畢竟他們是以家作為自己的安全感來源，所以不管做什麼事情都以家人的感受作為前提考慮。但是，如果對方對待巨蟹座家人的態度不好，他們會毫不猶豫一下子地捨棄愛情，即使他們真的非常愛對方，也不會選擇將這段感情繼續下去。

獅子座在感情中的權衡取捨

獅子座是個重情重義的人，而且還特別愛面子。他們是無法承受沒面子的，他們也比較虛榮。如果要讓他們割捨感情，可能他們沒辦法一下子做到。在選擇面子還是選愛情的這個問題上，實在讓他們尤其的痛苦，獅子座既不希望被別人小看，在朋友面前充足面子的同時，又不想失去對自己來說重要的人他就會非常難受，無論丟棄了哪一頭，都會讓他們覺得極端痛苦。

處女座在感情中的權衡取捨

處女座為了追求完美，所以在很多重要的條件上，都非常難作出選擇。愛情對處女座來說是人生中很重要的一件事，同時選擇事業和金錢可以讓他們功成名就，帶來名譽也能夠給他帶來生活上的享受。處女座要求的生活標準也很高，所以在愛情和其他事情上的選擇很難達到平衡。這樣以來，他們就不知道在這些魚與熊掌的選擇中自己該如何作出選擇。

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天秤座在感情中的權衡取捨

天秤善於溝通交流，也善於變化和流動，不喜歡自己一個人做決定，一定要先徵求他人的看法，才能做出最終的選擇。天秤座們外表平靜，其實內心變化很快，這就是他們容易猶豫不決，害怕做出選擇。麵包或者愛情，面子或者利益的選擇問題都會讓天秤座感到頭疼，理想與現實，經常讓他們覺得疲憊，做決定之前他們還是會再糾結好幾天的。

天蠍座在感情中的權衡取捨

天蠍座往往屬於理性的感性派，他們往往不會因為感情，而愛上一個人，也很難因為感情，而離開一個人。其實他們懂得把很多現實因素結合來看的，也不會別人的一些「煽風點火」或者滿城風雨，從而放棄自己的取捨。而且他們也並不會因為感情中的一些波折，或是自己突然愛上了別人，而放棄一段感情，天蠍座一定是要是在心中深思熟慮過來決定的。

人馬座在感情中的權衡取捨

人馬座都是富有正義感的人，也喜歡幫助他人，不會做那些下三濫的猥瑣事。但是當人馬座們面對正義和情感時，就不知道該何從作出選擇了。人馬座非常仗義無論是對家人還是對朋友一定都是夠意思的，但是和愛人的感情對人馬座來說也是他們看重的，如果一定要讓他們去評價家人朋友的對與錯，是非常為難他們的，畢竟正義和情感之間他們不知道該如何選擇。

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山羊座在感情中的權衡取捨

山羊座給外人的感覺是一個遵循規律之人又沉默寡言。生活在按部就班的世界裡，不習慣動蕩的生活，害怕改變。同時摩羯座是一個現實主義者，他們認為一個人的人生就是按照社會規律而存活的，社會說如果缺少了金錢，就會活不下去，那他們絕對會順應社會規律來選擇金錢捨棄愛情。畢竟他們古板不懂得變通，只希望能過安穩平靜的一生。

水瓶座在感情中的權衡取捨

雖然水瓶座他們平時總是一副無所謂的樣子，可是一旦他們要做一件事就一定會非常的嚴肅認真，而且憑著自己的能力和堅持。水瓶座獨立自主，不僅具備獨特思考能力和對現實世界的見解，而且藏著深沉的叛逆內在性格，秉承要打破常規和活出自我，很有自己的想法。對於在方面愛情的取捨，他們不會因為其他的東西而選擇一個平凡規矩的人生，他們還是選擇做好準備和對方一起戰鬥，想著憑自身的一番能力，和愛人闖出自己的一片天地。

雙魚座在感情中的權衡取捨

他們雙魚座可能會因為一個眼神或者一句話就陷入情網不能自拔，而且愛幻想的雙魚座，最嚮往的就是羅曼蒂克的愛情。習慣活在自己的世界裡，他們愛幻想，經常做白日夢，對喜歡幻想的雙魚座來說無論如何必然選擇愛情。在雙魚座的眼中，愛情的吸引力顯然更大，其他東西在雙魚座眼中就是世俗之物，會玷污他們心中純潔的愛情。他們心中的愛情，往往是沒有狡猾和計謀的存在，只有美好與甜蜜。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】