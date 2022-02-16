減肥｜白朱古力非朱古力！特定時間食抑制食慾　營養師推減肥好物

減肥｜可能對減肥人士最大的關卡不是低卡餐，也不是做運動，而是戒零食，許多人食零食可能比正餐更豐富，如聽到，吃朱古力不但不增磅，更可有助減肥，你會否一試？網上有一個食「朱古力減肥時段」指可以抑制食慾，從而達至減肥效果；到底有沒有成效？《01女生》找來澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）為大家解答。



黑朱古力減肥有用嗎？（Charisse Kenion／unsplash）

食黑朱古力減肥有特定時間？ 營養師：揀朱古力要小心

有指食黑朱古力可以減肥，而且在2個特定時間食，更可以抑制食慾，有助減肥：在飯前30－60分鐘前，以及運動前30分鐘；飯前食可以有效抑制食慾，而運動前食，可增加肌肉中的糖原儲備，有助提升運動能力，節省糖原消耗，延緩疲勞，也可利於長期運動後糖原的恢復。

適量進食黑朱古力有助於減肥。 營養師陳曼婷（Ariel）

澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）直指黑朱古力是減肥好幫手，但一定要選擇可可濃度在70%以上：「（70%以上）比較低糖，而且數據顯示市面上普遍每100g的牛奶朱古力熱量約為600卡路里，而含糖量為48g；而黑朱古力雖然熱量與牛奶朱古力大致相同，黑朱古力脂肪較高，但糖含量卻只是牛奶朱古力的一半。」她續指，牛奶巧克力一般只有38－42％之間的可可，某些牌子甚至可以低於10％，此外，白朱古力更是完全不含任何可可固體，它僅含可可脂、糖和其他添加物，嚴格來說並非朱古力，因此普通牛奶朱古力及白朱古力不可以達到相同的功效。

每100g的黑朱古力含有約600卡路里。（《失戀巧克力職人》劇照）

黑朱古力可以減肥全因可可含有咖啡因與類黃酮，可改善新陳代謝並迅速燃燒卡路里：「黑朱古力的健康不飽和脂肪可以減緩糖分吸收到血液中，減低胰島素分泌和維持血糖平穩，有助增加身體的脂肪燃燒，和抑壓飢餓感；另外，黑巧克力中的鎂和抗氧化劑可以減輕健身及運動後帶來的酸痛，從而鼓勵鍛煉，對於努力減肥人士有額外的幫助。 」

營養師提醒不能不改變生活習慣而成功減肥。（Juliette G.／unsplash）

不過，營養師陳曼婷也提醒，每100g的黑朱古力含有約600卡路里，因此如果單單靠食黑朱古力而不改變其他生活習慣就比較難達到有效減重。

除了黑朱古力，營養師陳曼婷指也有其他有助抑制食慾的健康食物：黑咖啡、綠茶、苦瓜、蘋果皮中的果膠、西柚、三文魚、牛油果以及雞蛋，也是不錯的選擇。