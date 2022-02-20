尖沙咀美食2022│4大打卡餐廳推介　人氣清真寺異國風餐廳

尖沙咀美食2022│尖沙咀一向餐廳林立，有齊各式國家菜系，是不少女生的覓食好去處。最近，尖沙咀新開一間Library餐廳，景觀望向尖沙咀清真寺，可輕鬆拍出異國風打卡照，開業不久就吸引了不少人到訪。《01女生》記者以下就為大家整理了4間2022尖沙咀打卡餐廳，可以一邊拍照，一邊品嚐美食。



尖沙咀美食2022│Library Restaurant and Bar

Library Restaurant and Bar新開業就吸引不少女生前往打卡，全因餐廳享有清真寺景觀！餐廳分成室內及室外部分，室外位置面向尖沙咀清真寺，可輕易拍出美照，甚有阿拉伯異國風情，是店內的人氣打卡位。餐廳近期人氣高企，想拍照的女生記得提早致電預約戶外靚位。

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餐廳主要提供意粉、牛扒等西餐，午市套餐價錢由$128起。另外，更有三層架下午茶，有齊多款咸點及甜品如伯爵茶馬卡龍、新吞拿魚他他醬多士等，價錢$468/2位，非常適合打卡。除此之外，還會供應多款咖啡及雞尾酒。

Library Restaurant and Bar

地址：尖沙咀彌敦道74-78號文遜大廈3樓

電話：28186337



尖沙咀美食2022│MUTA Restaurant

MUTA Restaurant是人氣餐廳ATUM Restaurant的姊妹店，主打日式和洋美食，面積有3000呎，店內裝修以日式木系風格為主，最吸睛的是日式榻榻米長廊座位，感覺彷如置身於日本，可讓大家一解「思鄉之愁」，打卡一流。

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食物方面，必叫人氣木盒下午茶Picnic box，與一般的三層架下午茶不同，MUTA的下午茶以木盒盛載，木製便當盒一打開就可以將近10款鹹甜點一覽無遺，造型既特別又精緻。另一人氣推介就有Toast Set，可以享受以小烤爐烘迷你多士的樂趣。而其他招牌人氣菜式還有海膽奶油意大利飯、壽喜燒牛肉蛋汁意大利飯等日式洋食。

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MUTA Restaurant

地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場1期地庫B131號舖

電話：37952332



尖沙咀美食2022│Cupping Room

本地人氣咖啡店Cupping Room於尖沙咀海港城的分店以簡約木系裝修，店內擁有一大塊仿郵輪落地玻璃窗，坐擁維港海景，可輕鬆拍出充滿渡假風情的「呃like」美照，因此自開幕以來就成為人氣打卡海景Café。

作為人氣咖啡店，Cupping Room的咖啡亦十分出色，推介飲品有自家製精品咖啡、混合椰子漿、抹茶及Espresso的特飲Coco Chanel。另外，店內亦提供數款鹹點多士Panini，口味有慢煮豬腩、吞拿魚、雞肉牛油果等可以選擇，全部即叫即製。

Cupping Room

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海洋中心3樓309號舖

電話：94468699



尖沙咀美食2022│Glasshouse Greenery

Glasshouse Greenery位於尖沙咀K11 MUSEA，裝修採用玻璃屋透光設計，分成室內及戶外花園用餐區，全店採用大量盆栽和植物作布置，無論坐室內式室內都有置身於森林內的感覺，環境優美，適合與一眾好姊妹暢聚打卡。

餐廳的下午茶一向擁有高人氣，近乎每檯必點。下午茶以三層架盛載，當中包括多款咸點及甜品，下午茶主題更會不定期更換。除了下午茶外，還有其他菜式如泰式咖喱蟹肉法包、芝士大啡菇漢堡、五色芝士薄餅等，非常多選擇。

Glasshouse Greenery

地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea5樓501及503A號舖

電話：21521518

