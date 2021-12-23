露天打卡餐廳｜觀塘將軍澳充滿旅行感　中環城市海景節日慶祝一流

露天餐廳、節日慶祝｜無論是與同事外出、朋友聚會、家庭聚餐、約會之夜或獨處時光，一間露天餐廳確是提供不少氣氛，而且影起相來更好看，看看最近港九新界開了甚麼露天餐廳值得一試！



露天打卡餐廳｜將軍澳南最近開了一間設露天位置的法式小酒館。（Anne）

將軍澳法式小酒館：Anne

近年，將軍澳南近海濱公園附近進駐了許多特色餐廳，望着海濱，加上露天座位， 相當吸引；現代經典法式薄餅小酒館Anne設有室內和室外的座位，室內設計參照布列塔尼的經典法式小酒館，感覺清新而富現代感；室外位置在綠油油的植物旁，配上藍白色的枱櫈成對比，猶如在法國街頭。

Anne提供一系列採用各地風味食材的特式薄餅，有鹹有甜，如鮮蝦九層塔、番茄免治牛肉醬、鹹牛油焦糖、Valrhona 朱古力等口味；當然也少不了法式小酒館的經典菜式油封鴨。

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東涌多元餐廳：The Next Chapter

東涌寧靜一隅，但常被大家笑指「美食沙漠」，但近年也有不少具情調的餐廳開幕，像是The Next Chapter ，遠離煩囂之餘，更是一家集咖啡廳、露天餐廳和體育酒吧於一身的餐廳。

The Next Chapter的菜色同樣集環球美食，西餐為主，包括新鮮生蠔及海鮮、意大利麵及自家製酸種意大利薄餅、優質牛扒等，統統份量十足，適合一大班朋友或家人聚會。

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觀塘度假風：Be Leaf

港人「困在」香港2年，到處在地找旅行的感覺，觀塘新開餐廳Be Leaf憑着峇厘島風情，吸引許多女生打卡。

Be Leaf設有室外和室內座位，門口位置有一個花形拱門，已令女生心花怒放，室內充滿東南亞風情，有不同花草、木料、編織砌成的裝飾，室外則擺放了不同的編織、木枱櫈；Be Leaf主打西式fusion菜，最受歡迎是輕食及甜品，如芒果糯米飯窩夫、楊枝甘露梳乎厘班戟，愛打卡的閨密聚會一定喜歡。

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鰂魚涌新聚餐熱點：Tempo Tempo

尖沙咀、銅鑼灣太多人，難訂位，不妨考慮一下鰂魚涌，The Sixteenth匯聚4間全新餐廳，包括兩間主打意大利概念的餐廳：La Favorita 及 Tempo Tempo，以及兩間日本概念的餐廳：Honjokko和TMK Funk & Rolls，全港最大戶外餐廳之一；

特別是Tempo Tempo，擁有一個青翠的露天花園，兩旁種滿了檸檬樹，如置身於悠閒勝地，露天花園同時看到城市景，客人在露天日光浴時，並享受雞味酒和惹味小食；附近的上班族工作後、或Happy Hour也可以近近地享受歡樂時光。

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中環米芝連二星享受：Plume

許多中環餐廳都提供城市景或維港景，而位於H Queen’s頂樓的全新餐廳Plume也是其一，坐在露天位置的梳化上，懶洋洋一次欣賞兩者。

Plume除了有景觀上的享受，美食更是由樓下的米芝連二星餐廳Ecriture的人馬製作出不同的現代法國菜餚。另外，Plume的Wine List多達500款，價錢每枝由$350起，客人可按自己的需要選擇。