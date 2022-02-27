Taylor Swift經歷霸凌、性騷擾　噤聲4年終領悟人生應為自己而活

關注西洋流行音樂的人，對 Taylor Swift 肯定不陌生，她以敘事手法所創作的專輯歌曲大受市場好評，在全球範圍內獲得了超過兩億張唱片的銷量，是有史以來最暢銷的音樂人之一。不僅如此，她還獲得許多獎項和榮譽，Taylor Swift 不只是史上第一位三度獲得 Grammy Award 「年度專輯」獎項的女歌手，還獲得全英音樂獎最高榮譽——全球偶像大獎，成為首位獲得該獎的非英國藝人，也是第一位女藝人。
看似風光的成就，讓人幾乎要忘了曾在低谷的她。除了時常被娛樂新聞所調侃、抨擊的「換男友的速度」，讀者可能比較陌生的是，她在 2009 年憑藉《與我同行》贏得最受歡迎女歌手音樂錄影帶獎，成為首個贏得 MTV 音樂錄影帶大獎的鄉村音樂歌手，但在發表獲獎感言時，被美國饒舌歌手 Kanye West 嗆聲：「Beyonce 才是有史以來最棒的！」
2016年，她再度捲入與 Kanye West 的風波，他在〈Famous〉歌詞中提及 Taylor Swift 並說「I made that bitch famous」，讓重視女權的她非常不能接受。然而，她的反擊卻引起更多人攻擊，因為 Kanye West 的老婆 Kim Kardashian 曝光一段 Kanye West 和 Taylor Swift 的通話內容，指稱早知歌詞卻裝作受害者，引起社群抵制，認為她是雙面人，讓她決定消失一年，回歸自己的生活：「當你為陌生人的認可而活，那成為你全部的喜樂和成就來源，一件壞事就足以導致整個世界瓦解。」
Taylor Swift走出困境活出自己喜歡的模樣。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
相隔四年，當初被視為證據公開的電話錄音，被駭客取得完整檔案並在網路上公開，才終於證明了 Taylor Swift 的清白，當初 Kanye West 僅提到「I made HER famous.」，最讓泰勒絲介意的「bitch」一詞自始至終並未提及。
這段被霸凌的經歷與心境轉變，通通記錄在 2020 發行的自傳式紀錄片《美國小姐》（香港譯《Miss Americana》）中，這部由 Lana Wilson 擔任導演，透過採訪、側拍及花絮，回顧 Taylor Swift 的職業生涯，並展現生活中最為真實的她。
「我從小到現在的道德準則，就是我必須讓人覺得我是好的，我寫的全是這些，我要的全是這些，這完全就是我從小深植的信念體系，做正確的事，做好的事，我自然完全不是完美的人，但整體來說，我主要就是在努力……做個好女孩。」
從開場的這段話，可以感受到 Taylor Swift 的信念，以及為什麼這麼多人喜歡她的歌聲。通常會踏入螢光幕前的人，多半是缺乏安全感的人，因為他們希望人們會喜歡自己、渴望他人的掌聲和讚美，過去的 Taylor Swift 也是一樣，她受困於社會價值觀、成為了每個人要她做到的那個人，全然地為「他人」而活，自己的聲音反而被淹沒了。
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而真正的轉捩點就是她被一名男 DJ 在合影時襲臀，開啟了長達一年的性騷擾訴訟，即便最後勝訴了，她卻感受不到開心，因為她意識到有許多人遭受不平等待遇的人，可能不敢吭聲、或害怕沒人願意相信他們，而她必須得站出來。
除了透過音樂，她也首次在 2018 年發表政治立場，支持維護 LGBTQ 族群權益的民主黨候選人，吸引了大量的年輕選民上網登記投票，可惜的是，那場選戰並沒有勝利。但她並沒有起餒，反而將其轉化成歌曲《Only The Young》，希望持續發聲、支持自己的認同的理念，沒有什麼該說、什麼不該說，而是想說就說，正如她在結尾的霸氣發言：「我感覺很好，因為我不再有噤聲的感覺了，」她淡然一笑：「我該撕掉嘴上的封條了，永遠撕掉！」
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