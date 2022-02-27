Taylor Swift經歷霸凌、性騷擾　噤聲4年終領悟人生應為自己而活

關注西洋流行音樂的人，對 Taylor Swift 肯定不陌生，她以敘事手法所創作的專輯歌曲大受市場好評，在全球範圍內獲得了超過兩億張唱片的銷量，是有史以來最暢銷的音樂人之一。不僅如此，她還獲得許多獎項和榮譽，Taylor Swift 不只是史上第一位三度獲得 Grammy Award 「年度專輯」獎項的女歌手，還獲得全英音樂獎最高榮譽——全球偶像大獎，成為首位獲得該獎的非英國藝人，也是第一位女藝人。



看似風光的成就，讓人幾乎要忘了曾在低谷的她。除了時常被娛樂新聞所調侃、抨擊的「換男友的速度」，讀者可能比較陌生的是，她在 2009 年憑藉《與我同行》贏得最受歡迎女歌手音樂錄影帶獎，成為首個贏得 MTV 音樂錄影帶大獎的鄉村音樂歌手，但在發表獲獎感言時，被美國饒舌歌手 Kanye West 嗆聲：「Beyonce 才是有史以來最棒的！」

美國饒舌歌手 Kanye West 上台奪咪嗆聲：「Beyonce 才是有史以來最棒的！」（Gettyimages）

2016年，她再度捲入與 Kanye West 的風波，他在〈Famous〉歌詞中提及 Taylor Swift 並說「I made that bitch famous」，讓重視女權的她非常不能接受。然而，她的反擊卻引起更多人攻擊，因為 Kanye West 的老婆 Kim Kardashian 曝光一段 Kanye West 和 Taylor Swift 的通話內容，指稱早知歌詞卻裝作受害者，引起社群抵制，認為她是雙面人，讓她決定消失一年，回歸自己的生活：「當你為陌生人的認可而活，那成為你全部的喜樂和成就來源，一件壞事就足以導致整個世界瓦解。」

Taylor Swift走出困境活出自己喜歡的模樣。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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相隔四年，當初被視為證據公開的電話錄音，被駭客取得完整檔案並在網路上公開，才終於證明了 Taylor Swift 的清白，當初 Kanye West 僅提到「I made HER famous.」，最讓泰勒絲介意的「bitch」一詞自始至終並未提及。

這段被霸凌的經歷與心境轉變，通通記錄在 2020 發行的自傳式紀錄片《美國小姐》（香港譯《Miss Americana》）中，這部由 Lana Wilson 擔任導演，透過採訪、側拍及花絮，回顧 Taylor Swift 的職業生涯，並展現生活中最為真實的她。

Kim Kardashian為捍衛Kanye West公開一段「剪輯版」的電話錄音陷害Taylor Swift。（GettyImages）

「我從小到現在的道德準則，就是我必須讓人覺得我是好的，我寫的全是這些，我要的全是這些，這完全就是我從小深植的信念體系，做正確的事，做好的事，我自然完全不是完美的人，但整體來說，我主要就是在努力……做個好女孩。」

從開場的這段話，可以感受到 Taylor Swift 的信念，以及為什麼這麼多人喜歡她的歌聲。通常會踏入螢光幕前的人，多半是缺乏安全感的人，因為他們希望人們會喜歡自己、渴望他人的掌聲和讚美，過去的 Taylor Swift 也是一樣，她受困於社會價值觀、成為了每個人要她做到的那個人，全然地為「他人」而活，自己的聲音反而被淹沒了。

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而真正的轉捩點就是她被一名男 DJ 在合影時襲臀，開啟了長達一年的性騷擾訴訟，即便最後勝訴了，她卻感受不到開心，因為她意識到有許多人遭受不平等待遇的人，可能不敢吭聲、或害怕沒人願意相信他們，而她必須得站出來。

除了透過音樂，她也首次在 2018 年發表政治立場，支持維護 LGBTQ 族群權益的民主黨候選人，吸引了大量的年輕選民上網登記投票，可惜的是，那場選戰並沒有勝利。但她並沒有起餒，反而將其轉化成歌曲《Only The Young》，希望持續發聲、支持自己的認同的理念，沒有什麼該說、什麼不該說，而是想說就說，正如她在結尾的霸氣發言：「我感覺很好，因為我不再有噤聲的感覺了，」她淡然一笑：「我該撕掉嘴上的封條了，永遠撕掉！」

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】