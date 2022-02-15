騎馬為CHANEL時裝秀開場　35歲摩納哥叛逆公主未婚誕子的斜槓人生

公主沒有頭銜這反而讓她更自由。



CHANEL 2022 春夏高級定製的秀場上，一匹健壯的棕色駿馬跑上T台。馬背上的女騎手穿着經典的黑色斜紋軟呢上衣，頭戴馬術頭盔，從容地馭馬穿行，淡定又有老派貴族風範。

摩納哥公主Charlotte Casiraghi（CHANEL官方照片）

她名叫 Charlotte Casiraghi，是位貨真價實的公主。

Charlotte 是摩納哥長公主的女兒，她有兩個屢次被評選為「歐洲最帥王子」的哥哥。前幾天在冬奧會上因為想要兩個冰墩墩而上熱搜的阿貝爾親王，就是她舅舅。她也是摩納哥王室中最能「繼承」外祖母格 Grace Patricia Kelly（葛麗絲·凱莉），並在時尚圈將其發揚光大的後輩，「老佛爺」Karl Lagerfeld 一路看着她長大。

《巴黎競賽報》的記者 Pauline Delassus 稱她「嚴肅、好學、堅持不懈、有競爭意識、謹慎、聰明且有教養——這些詞很少出現在一位年輕王室成員身上。」《名利場》稱她是「哲學家公主」；英國版《Vogue》誇讚她的風格：「雖然出生在蒙地卡羅，卻是巴黎時尚風格的縮影。」除了以上這些身份，「離經叛道」的感情經歷也為 Charlotte 惹來許多非議，但她毫不在乎。這位「歐洲最叛逆公主」的人生，遠比只在王室當金絲雀精彩。

1. 「我像是穿着 Chanel 出生的」

大部分人都是從各路大牌秀場、廣告上認識了 Charlotte。Charlotte 的祖母 Grace Patricia Kelly，曾是好萊塢黃金時代紅極一時的影星，26 歲就獲得了奧斯卡影后。

Grace Patricia Kelly（Poster - Country Girl, The (1954)）

格蕾絲對時尚圈最知名的貢獻，是她 1957 年懷孕時，為了遮擋孕肚把手中的愛馬仕包放在身前，這一畫面被記者拍到後登上封面，讓她手裏的包名聲大噪——愛馬仕用她的名字重新命名了這款包，就是現在配了貨也不一定能買到的 Kelly bag。

Charlotte 的時尚啟蒙，來源於媽媽 Princess Caroline。上世紀 70 年代，年輕的「老佛爺」和 Caroline 在一次美國版《Vogue》的拍攝中相識。

+ 4

而 Charlotte 的童年記憶，少不了和媽媽 Caroline 一起坐在 Chanel 秀場前排，她 2006 年第一次參加成年禮「玫瑰舞會」，穿的也是 Chanel 的高定。

後來接受美國版 Bazaar 採訪時，她笑稱自己「像是穿着 Chanel 出生的」。小時候，時任 Chanel 創意工作室總監 Virginie Viard 也總會來看着她試裝。2012 年，老佛爺親自為Charlotte 拍攝了肖像，收入當年那本知名的攝影集《The Little Black Jacket: Chanel's Classic Revisited》，她也一直頻頻出現在 Chanel 秀場前排。

Charlotte 還和 Gucci 前設計師 Frida Giannini 是多年好友，Frida 知道這位閨蜜酷愛馬術，專門為她設計了一個馬術系列，發布於 2011 年秋冬大秀上。這張著名的 Gucci 美妝廣告裏，也是她。2015 年，Charlotte 還曾經擔任過奢侈品牌 Montblanc（萬寶龍）的全球代言人，並且自己設計過珠寶作品。她的代言和「大使」身份並不算多，但每一份都十分長情，非常符合她的氣質。

（Gucci官方照片）

2. 不當公主，「副業」很多

Charlotte 是摩納哥王位的第 11 順位繼承人。你可以將此理解為「基本沒有當女王的壓力」，因此她沒有實質的王室頭銜，得以放飛自我，盡情做一位敢愛敢恨的斜槓青年。

沒有王位要繼承，在感情中她更在乎自己是否開心。今年 35 歲的 Charlotte，最亮眼的身份是香奈兒的形象大使，同時也身兼馬術運動員、模特、作家、編輯、電影製片人、哲學智囊團的聯合創始人，所謂的公主身份，反而最不值一提。

像是很多王室子女不可免俗的「命運」，Charlotte 也從小在馬背上長大。12 歲時，她收到姨媽 rincess Stéphanie 的生日禮物——一匹名叫 Emilie 的馬，15 歲開始跟着法國奧運冠軍 Marcel Rozier 學習專業馬術，2009 年參加了浪琴世界馬術冠軍巡迴賽中的六站。摩納哥規模最大的馬術比賽 Monte-Carlo International Jumping，她也是贊助人之一。

+ 3

不過馬術並不是 Charlotte 的主業，大學時她考上了巴黎知名的 Sorbonne Université （索邦大學），讀哲學系。畢業後她先是擔任英國雜誌《Above》的自由編輯，撰寫專欄。後來還出版了一份專注於時尚與環保的雜誌《Ever Manifesto》。

大學時哲學專業的她也沒放下，和自己的導師出版了一本哲學書《激情的阿基佩爾》，甚至在摩納哥舉辦了「哲學的相遇」為主題的學術會議，想讓哲學被更多人關注。Chanel 有一檔名叫「康朋街文學之約」的文藝活動，她是主持人。

3. 巴黎女孩的穿衣範本

身高 174 cm 的 Charlotte，長相屬於大氣有稜角那一掛。時尚雜誌封面，她上過不少。懟臉拍也沒在怕。她能駕馭各種形式的黑色，凹出隨性且酷感的造型——也難怪巴黎人會喜歡她的風格。

+ 30

Charlotte 曾和法國脱口秀演員 Gad Elmaleh 有過一段感情，生下了第一個兒子拉斐爾。後來兩人分開，她又結識了電影製作人 Dimitri Rassam，生下第二個兒子巴爾薩扎後，才穿着 Chanel 婚紗戴着祖母同款的卡地亞項鍊，風風光光把自己嫁了。

Charlotte 的兩個哥哥都已經結婚，且都是傳統的「門當户對」模式，Charlotte「和普通人戀愛」，未婚生子的行為一度受到許多人的譴責。「我媽媽是公主，但我不是。作為國家元首的侄女，我只是履行一些必要的職責——沒有什麼會限制我。」在《時尚》雜誌的訪談中，Charlotte 曾這樣評價自己。

她想利用自己的影響力，去做更多幫助他人的事情，至於頭銜，在她做出的成績面前，便顯得不再那麼重要了。

同場加映：平凡女生逆襲成摩納哥王妃！28歲越法混血兒刻苦半工讀擄獲王子心（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

同場加映：王室｜摩納哥王妃封最時尚名媛 曾調查毒梟任政治記者為公義發聲（點擊放大觀看）▼▼▼