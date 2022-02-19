5個建立自信的儀容小細節　外貌平凡卻令人很想接近　變身萬人迷

「自信」這件事你覺得是與生俱來？還是後天養成？大家常說只要有自信，不管穿什麼都好看，但相信對一些人而言，自信真的不容易。提升自信的方法很多，除了心靈上的療癒成長，生活小事和習慣也都是關鍵。



今回就來和搭黨分享 5 點常被忽略的小細節，只要妥善按部就班地執行，相信你也能成為好感暖男、暖女！

自信是可以後天培養的，若你感到有點自卑，不妨試看看5個讓你充滿魅力的小細節！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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第一印象「頭髮」很重要

擁有一頭漂亮的秀髮，第一印象就先得分。「髮型」能夠明顯且快速地塑造個人特色和性格，相信很多人都喜歡將頭髮染燙成各種造型，甚至定期換色、燙髮等，但事後的護髮工作更是重要，經常染燙容易傷害髮質，而毛躁、乾粗的髮質會讓人留下邋遢、不乾淨的印象，選擇適合自己的護髮商品和設計師是絕對必要的！

好的「潔牙」習慣才能避免尷尬

微笑能夠營造好的形象，也能感染人，這時你的牙齒就是正負分的關鍵了，除了白、黃之差外，大家多少遇過吃完飯菜渣卡牙縫的窘境，在一整天約會到家後面對鏡子才恍然發現，這時的你一定想挖洞逃離事實。所以除了定時預約洗牙，維持牙齒色澤和健康，養成飯後潔牙、隨身攜帶牙線的好習慣也很重要！

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及格關鍵看「皮膚」

膚況控管是青春期開始大家就必須學習的事，從防曬、基礎保養到化妝，連日常生活都必須注意，例如不要常用手摸臉、經常換枕頭套和毛巾等，這些看似微不足道的小事在每天習慣的累積下都是決定膚況的關鍵！除此之外，找對醫生和臉部用品也是必須做的功課。

超細節「指甲」也不可忽略

指甲是大家常忽略的小細節，先不論是否有美甲，就算是素甲，除了要把它修得漂亮整齊，甲縫和甲面的清潔更是重要的例行公事，誰也不會希望當另一伴牽你的手時看到指甲垢或是參差不齊的指甲。雖然指甲是再小不過的地方，但這就是表現個人衛生的好習慣之一，就從今天起開始注意吧！

人品大考驗「言行」

除了以上眼睛能夠直接觀察到的細節外，言談和行為是與人相處最重要的部分，這裡所說的言行並非社會價值觀，而是日常習慣，例如駝背、拖腳走路、侮辱或歧視性言論等，這些行為其實也反應出你的不自信，也會讓人留下不好的印象！

Dappei 結語：

這些都是搭編親身經驗而來的分享，真的經歷了各種窘境，現在隨身攜帶物品一定有牙線和面紙啊！其實這些小細節真的很容易被忽略，只要細心一點成為暖男暖女的終點就離你不遠了！



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