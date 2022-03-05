平民成丹麥王儲妃｜醜小鴨逆襲成白天鵝　氣質力壓英國王妃凱特

【丹麥皇室愛情｜平民成丹麥王儲妃】一提及平民王妃大家可能會先想到英國王妃凱特（Kate Middleton），但還有一個人的氣質絕對不輸蝕凱特，她就是現今丹麥王儲（Prince Frederik）的妻子瑪麗（Crown Princess Mary）。有人說瑪麗王妃就是翻版的凱特王妃，因為二人故事背景相似，而且同樣是平民王妃，當了解瑪麗王妃後她的逆轉經歷遠比凱特王妃更勵志。



現今丹麥王儲（Prince Frederik）的妻子瑪麗（Crown Princess Mary）氣質絕對不輸蝕英國王妃凱特。（Getty Image）

【丹麥皇室愛情｜平民成丹麥王儲妃】瑪麗（Mary Elizabeth Donaldson）嫁入皇室前，是於澳洲任職房地產銷售經理，後來逆轉成為整個澳洲的標誌，更贏得各界媒體熱情讚賞。二人於酒吧邂逅的童話故事，本來二人的人生無論如何看都談不上關係。

【丹麥皇室愛情｜平民成丹麥王儲妃】二人婚後相當恩愛。（Getty Image）

丹麥王儲弗雷德里（Prince Frederik）是丹麥皇位的第一繼承人，自小享有榮華富貴，王子直到三年級才就讀小學，由於丹麥皇室的子女教育一直有老師與王子、公主們一對一進行。大學時王子考進丹麥奧胡斯大學（Aarhus University），並到哈佛大學進修一年。王子善於運動於2000年參與悉尼奧運會的帆船項目，因而前往澳洲後於酒吧邂逅了自己的灰姑娘。

【丹麥皇室愛情｜平民成丹麥王儲妃】當初二人一起後，只能談著異地戀，這段愛情跨越了南北半球。瑪麗辭去房地產總監高薪工作，搬到離王儲弗雷德里近一些的巴黎，並充分發揮自己的母語優勢成為了英語老師。從此之後二人見面頻密起來，引起了媒體的注意。當時外界早已關心瑪麗能否嫁入皇室，後來瑪麗以行動回應了外界的嘲諷，她先於微軟駐哥本哈根的公司工作，又苦練丹麥語及皇室禮儀，終於獲得丹麥皇室的認可。

【丹麥皇室愛情｜平民成丹麥王儲妃】2004年終於修成正果，一個澳洲平民逆轉成為王妃，此事在全世界引發了轟動。（Getty Image）

【丹麥皇室愛情｜平民成丹麥王儲妃】由剛成為王妃時一直因儀態問題備受公眾批評，通過努力逐漸提高審美品位，成功逆轉為歐洲潮流的指標。

【丹麥皇室愛情｜平民成丹麥王儲妃】不論任何風格她都能輕鬆駕馭，2015年英國雜誌《Hello》訪問了3萬名讀者，投票選出最時尚年輕一代皇室成員排名，瑪麗王妃獲得排名第一，甚至被人熟知的穿搭女王凱特僅排名第三。儘管嫁入皇室瑪麗王妃從來沒有忘記自己來自於平民階層，在歐洲皇室她出名節儉，公眾場合上經常看到翻穿舊衣現身，並且她經常會改造自己的衣服，呈現出完全不一樣的效果。經過歲月11年的打磨，瑪麗王妃的氣質越來越優雅，成為一個更出色的王妃。