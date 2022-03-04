Selina脫單｜人生經歷高山低谷 失婚6年大方認愛：我的春天來了！

現年40歲的任家萱（Selina）自6年前離婚後，感情一直空白。直到昨日（3日）被內地媒體「YOUKU娛樂圈趙大明白」拍到她勾著一名男生的手，隨即引來不少人的猜測，其後Selina於個人社交平台上大方認愛。



任家萱（Selina）失婚6年昨日（3日）大方認愛。（Instagram@selinanahaha）

任家萱（Selina）自小出生於一個幸福的家庭，在19歲時她參加了「宇宙2000實力美少女爭霸戰」，其實原本是妹妹任容萱參加的，可惜當時妹妹年齡不符合資格，因此任家萱代替妹妹參加比賽，最終任家萱獲得了冠軍，其後被娛樂公司看中參加了為時一年的培訓再出道成為S.H.E三人女子組合。

S.H.E三人感情相當好。（Instagram@selinanahaha）

出道前組合不被看好，不過S.H.E首張專輯《女生宿舍》銷售大賣，出道不久後任家萱（Selina）已獲得不少名氣及榮譽。組合走紅後亦頻密參與不同的綜藝節目，而Selina跟羅志祥合作主持節目後傳出二人疑似交往的消息，更被拍到外出約會打網球，但作為偶像歌手絕對不能公開戀愛，因此二人口徑一致表示只是普通朋友關係。不過據知二人曾交往長達三年，其後分手主因傳出是任爸爸認為羅志祥人品差，亦有人指男方出軌讓戀情告終。

Selina跟羅志祥曾被傳秘密交往3年。（《康熙來了》 節目截圖）

26歲時任家萱（Selina）透過父母介紹認識了年長她9歲的律師張承中，張承中是台灣大學法律研究所碩士，亦是知名的律師世家，而且跟任家是世交。其後二人開始交往，交往兩年後二人感情穩定，直到2010年被拍到同行照片，二人滿面笑容。不久後S.H.E在小巨蛋開演唱會時，陳承中突然高呼「老婆我愛你」，讓台上的任家萱激動落淚，張承中竟然在演唱會上向她求婚。

陳承中於S.H.E小巨蛋的演唱會上向Selina求婚。（Facebook@張承中）

接下來，任家萱（Selina）出演劇集《我和春天有個約會》拍攝過程中發生了事故，導致嚴重燒傷，甚至搶救90天才脫離生命危險。清醒後她看到自己的樣子，大哭起來，之後又反覆做了三次修復手術。事故對她造成巨大打擊，當時Selina跟張承中仍未結婚，二人是在出事前五個月才剛公布戀情。

隨後5年任家萱（Selina）參加馬拉松、出書出專輯及舉行講座演講，一步一步走出了燒傷陰影。不過婚姻生活亦出現了變化，有網民認為張承中並不是如此愛妻，早於大婚當天張承中只顧著自己全程都忘記了扶著Selina，開始有網民質疑張承中不是因為愛情才結婚，而是害怕輿論壓力才結婚，最終二人於2016年和平分開。

我們都是把對彼此的祝福，遙寄在心中的那種朋友的關係。 任家萱（Selina）

多年一直等待自己心目中的人，昨日內地媒體「YOUKU娛樂圈趙大明白」爆料而曝光了Selina的戀情。Selina本人亦在個人社交平台上親自承認戀情一事，得到圈中不少朋友及網民們的祝福。離婚多年的Selina感情一直處於空白期，但她仍相信及嚮往浪漫的愛情。一場不幸的意外至婚姻失敗種種的打擊，Selina都迎難而上勇敢接受一個不完美的自己。

假設愛情降臨了，我應該會呵護它，保護這份愛，其他就順其自然 任家萱（Selina）