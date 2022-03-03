美劇女星聯10名受害者成功延長訴訟　控告Marilyn Manson家暴性侵

性侵、虐待、精神控制……這位搖滾圈渣男至今逍遙法外。



Marilyn Manson 在美國是一個非常奇葩的人，作為搖滾明星，他擁躉無數，多年來一直是工業金屬領域的大佬，幾獲格萊美提名，詭異的妝容風格引來一代又一代青少年瘋狂模仿。

同時，他的私生活混亂不堪，和他有關的新聞總是逃不開毒品、暴力、槍支甚至邪教。從去年開始，他身上最大的爭議則集中在前女友、美劇明星 Evan Rachel Wood 身上。

從一年前開始， Evan 主動開始了一場漫長的戰役，討伐目標是她的前男友，美國著名搖滾歌手 Marilyn Manson ，後者對她長期實施暴力虐待和性侵，甚至用極端行為洗腦控制她。

Evan Rachel Wood 和 Marilyn Manson（Gettyimages）

Evan 並不是唯一的受害者，在她發聲控訴後，又有多達10名女性站出來曝光自己也曾遭受 Manson 的虐待或侵害。在本月最新的紀錄片《Phoenix Rising》中， Evan 曝光了更多 Marilyn Manson 的惡行。

眼見事態失控， Manson 的唱片公司和經紀人紛紛與他解約撇清關係，今年的格萊美也取消了他的提名。然而在法律層面上， Manson 依然逍遙法外，還能風風光光地拋頭露面。

1. 「我現在就能殺了你」

「我今天談論的這個人，名叫Brian Warner，人們熟悉他的另一個名字—— Marilyn Manson ……」在本月即將上映的紀錄片《Phoenix Rising》中， Evan Rachel Wood 對着鏡頭緩緩說道。

美劇粉對於 Evan 一定不陌生，從《真愛如血》到《西方極樂園》，她在熒屏上演出許多經典角色。Evan 年少成名，在《愛不回家》中童星出道。18歲時，她與 Manson 在一場派對上相識，後者比她年長19歲，不久後兩人開始約會，三年後訂婚。

Evan Rachel Wood由童星出道，是為人熟悉的當紅藝人。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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但在2010年他們即將正式完婚的時候， Evan 果斷提出了分手，頭也不回地離開了 Manson 。2016年，在接受《滾石》雜誌採訪時， Evan 透露自己曾遭到「某人」強暴。之後在2018年和2019年，她再次證實自己曾經遭到強暴、囚禁和虐待，手機被沒收無法聯絡家人朋友。

她當時並未透露施虐者的姓名，但透露在提出分手後，自己多次受到死亡威脅，久而久之免得膽怯、麻木，逐漸被對方洗腦掌控。

他經常會把我綁起來施暴，告訴我『現在就能殺了你』。 Evan Rachel Wood

在逃出這段變態的關係後， Evan 被診斷患上了創傷後壓力症，幾度嘗試自殺未遂。直到2021年，她終於證實了外界的猜測，公開稱這個「某人」正是前男友 Manson 。

現在我不再害怕報復、誹謗或敲詐，我要揭露這個危險的人，呼籲更多受害者站出來，不要再沉默。 Evan Rachel Wood

2. 更多受害者站了出來

在 Evan 的鼓勵下，很快有其他受害者浮出水面。一位年輕女性藝術家 SourGirrrl 公開控訴 Manson ，在2015年時強暴了自己。後來兩人交往後，強迫她吸毒，還會把她關進房間裏，甚至用玻璃劃傷彼此的手臂「歃血為盟」，非常可怕。

類似的暴行，在 Manson 的幾任前女友身上屢次出現。另一位受害者 Sarah McNeilly 聲稱，自己曾多次遭到 Manson 的毆打，「把我摔到牆上，用棒球棍打我的臉，有時只是因為我給他拿錯了一條褲子。」Sarah 還控訴 Manson 的PUA行為：禁止她和其他男性接觸，時刻在用言語貶低她，把她鎖起來聽他和別的女人親熱。

Marilyn Manson造型超浮誇，妝容嚇人人鬼難辨。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Manson 曾經的私人助理 Ashley 出面指證，自己曾親眼目睹 Manson 對手下工作人員的精神虐待，把她作為私人財產一般獻給行業大佬，為了博取更好的事業資源。

越來越多的受害者站出來揭露 Manson 的惡行， Manson 對此卻表現得不屑一顧，只是通過社交網絡否認了這些指控：「顯然，我的藝術和生活長期以來備受爭議，但最近的這些說法是可怕的扭曲，我和伴侶的親密關係一直是雙方自願的，人們在歪曲事實。」

雖然 Manson 嘴上輕描淡寫，但是作為指控者的 Evan 卻預見了可怕的報復。有法庭文件稱， Manson 在得知 Evan 曝光了自己的惡行後，甚至威脅要性侵她的8歲兒子。她不得不在房子周圍安裝了防彈玻璃和圍欄，最後因為害怕被 Manson 的極端粉絲尋仇，只得帶着孩子從洛杉磯搬到了田納西。

3. Manson 仍逍遙法外

Evan 曾經試圖尋求法律幫助，但律師告訴她，在加州性侵家暴的訴訟期只有3年，現在早就過了時效，法庭幫不了她。她不想放棄，為了幫助更多的女性逃出魔掌， Evan 開始自己鑽研法條，一次又一次地上加州參議院提案、作證，最終成功打動了州長，通過了《鳳凰法案》，家暴訴訟期延長到了五年。

這一段反抗惡魔、推動新規的旅程，被拍成了紀錄片《Phoenix Rising》，上半部在年初的 Sundance Film Festival 首映，引起了極大轟動。完整全片將在本月中旬登陸HBO。

在紀錄片中， Evan 曝光了 Manson 更多的惡行，包括在2007年拍攝《Heart-Shape Glasses》MV時，他曾在鏡頭前強暴了自己。Manson 的律師在給媒體的一份聲明中否認了這一說法，「這些指控是虛假的，富有想象力且厚顏無恥，現場有多個證人可以作證。」

著名的脱衣舞女王 Dita Von Teese 與 Manson 有過一段不到一年的婚姻，她聲稱自己在那段時間裏並沒有受過暴力虐待，但承認 Manson 的確是個「人渣」，也會支持其他受害女性。

Dita Von Teese 與 Marilyn Manson（Gettyimages）

雖然還在逍遙法外，但 Manson 在音樂事業上也付出了代價。唱片公司和經紀人都提出了解約，Nine Inch Nails、The Smashing Pumpkins 等名團樂手也紛紛跳出來指證，稱這些女性的指控「句句屬實」。

但圈中挺他的好友也不是沒有，就在上個月， Manson 還高調出現在了 Kanye Omari West 新專輯《Donda2》的試聽會現場，作為嘉賓盛裝出席。

去年年底格萊美提名公布， Manson 因為參與了 Kanye Omari West 《Donda》專輯的演唱，出現在了最佳說唱歌曲提名中。來自外界的抗議聲四起，格萊美不得不刪掉了 Manson 的名字，但同時也對媒體表示：「我們不能限制任何人提交作品，或是盯着參選者的犯罪記錄。我們僅考慮格萊美評獎規則之內的專業性。」

可能大部分歌迷都秉持着這樣的態度，才讓 Manson 長期以來有恃無恐。也正是因此，女性受害者的發聲才更為重要。從好萊塢巨鱷魚 Harvey Weinstein 到 Marilyn Manson ，在這幾年中，越來越多遭遇性侵和暴力虐待的女性站了出來，敢於為自己和其他受害者發聲，說出自己的遭遇。

浴火重生的鳳凰，飛向天空，直衝雲霄。

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