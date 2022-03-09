940920｜劉俊謙蔡思韵相戀曾懷疑是錯覺　鬧交當火花為感情保鮮？

ViuTV新劇《940920》正在熱播，劇集為2020年人氣劇《二月廿九》的續集，依然由劉俊謙（Terrance）、吳海昕（Sofiee）主演，更加入劉俊謙女朋友蔡思韵（Cecilia）一角，一同經歷時空錯亂，錯綜複雜的愛情；現實中，劉俊謙與蔡思韵也一度拍攝《幻愛》時曾懷疑戀上對方是否錯覺。



劉俊謙蔡思韵非常甜蜜。（ceciliachoii@instagram）

劉俊謙蔡思韵大方認愛 戲假情真曾懷疑是錯覺

2019年劉俊謙（Terrance）憑ViuTV神劇《教束》「盧Sir」一角晉升男神，但他卻沒有因為人氣，而選擇隱瞞戀情，由蔡思韵（Cecilia）大方承認戀情，更表示年代不同，拍拖實屬正常事，既然互相欣賞，何必偷偷摸摸：「不需要留fantasy，這個年代倒不如老老實實做番個人，每個人都需要愛情。」劉俊謙的男友力確是迷人。

說到為何劉俊謙與蔡思韵會走在一起便要歸功於電影《幻愛》。

有些團隊工作人員說，如果這部電影結束，他們沒有在一起，就證明了這部電影的失敗。 《幻愛》導演周冠威

劉俊謙與蔡思韵因電影《幻愛》定情。（《幻愛》劇照）

電影情節讓人怦然心動，場景唯美，對劉俊謙和蔡思韵而言，曾一度難以辨別心動感覺是抽離不了角色所致還是真實的愛意。蔡思韵接受《01娛樂》訪問時坦言曾懷疑過對劉俊謙的感情是否一時錯覺，縱然對彼此有感覺，也希望留待拍完電影才正式開始發展，「所以拍攝時都分得很開，我覺得我們需要保持一定的界線，拍攝完成之後我們才談感情這回事。」

940920，就是你，就愛你

劉俊謙和蔡思韵經常打鬧。（lauchunhim.terrance）

劉俊謙和蔡思韵鬧交＝火花愛情更容易細水長流？

劉俊謙和蔡思韵既是愛侶，又是在演藝路上結伴同行的夥伴。《940920》是二人三度合作，最常被問到當中會否有「拗撬」，蔡思韵完全不抗拒與男友合作，又甜蜜指二人在表演上有默契：「其實有意見不合或拗撬是好事，證明有火花。」視「鬧交」為火花、交流，倒是新穎，許多情人因意見不合便分分離離，或認為是負面，因而選擇避忌，接着漸離漸遠，劉俊謙和蔡思韵卻大方面對大家的分歧，不時也在鏡頭前打鬧、互窒，可愛又甜蜜。

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大人的戀愛，最常被問到「有沒有結婚打算」、「對方是否終生伴侶」，一張婚紙就代表我愛你？結婚就等於永遠？人生階段，或許只是我們給予自己的枷鎖。

劉俊謙和蔡思韵不但工作上價值觀同步，連愛情觀也不謀而合，他們都覺得對待感情是認真便足夠，喜歡細水長流的愛情：

我想我們對於感情是認真的，跟對方選擇在一起和相處，是很認真去看待這段關係。 蔡思韵

我偏向較實在的愛情，因為愛情到最後，都是互相照顧、解決問題和如何一起生活 。 劉俊謙

劉俊謙和蔡思韵不介意一同工作。（ceciliachoii@instagram）

男女之間化學互動，也許是甜蜜的愛情錯覺；真正讓二人可以走在一起，是彼此是否同一方向、目標前進，是否認真、實在，又是否相同或尊重彼此價值觀；

長大後，要遇到剛好你喜歡他，他喜歡你的人，不易呀，不如從錯覺開始了解。