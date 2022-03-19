女王的教室｜天海祐希選擇不婚成為自己的女王：一個人生活足夠好

【天海祐希／不婚主義】因《女王的教室》而爆紅的天海祐希總是被日媒催婚，近日又再度催婚，可能不少人都對她依舊單身感到疑惑，幾乎每次出席公開活動總是被問到有關結婚的問題。相信不少女生亦會身同感受，新年或是家庭聚會總會有些「三姑六婆」追問自己的戀愛狀況，不妨參考一下「女王」天海祐希的霸氣金句擊退一切的「關心」。



【天海祐希／女王的教室／不婚主義】天海祐希總是被日媒催婚，近日又再度催婚。（ IG@yuriiiistagraaaam）

天海祐希勇敢追夢 做自己想做的事



天海祐希出生於日本一個美容世家，她作為家中唯一的女孩亦承擔着繼承家業的責任。自小天海祐希已有成為演員的夢想，不過奶奶知道後極力反對，甚至指她又黑又瘦，看上去就像牛蒡一樣，根本不適合當演員。

然而天海祐希有一位開明的母親，鼓勵她勇敢追夢，做自己想做的事。中學時期已加入學校的戲劇部，由於天海祐希比同年的小孩長得較高，所以經常會收到扮男裝的劇本，後來得到學校老師建議下，天海祐希決定報考「寶塚音樂學校」。

【天海祐希／女王的教室／不婚主義】學校老師建議下，天海祐希決定報考「寶塚音樂學校」。（YouTube@TVBS 優選頻道）

【天海祐希／女王的教室／不婚主義】天海祐希於「寶塚音樂學校」所出演舞台劇。（YouTube@TVBS 優選頻道）

在日本「寶塚音樂學校」每年只取錄40名學生，不過天海祐希居然以第一名的成績成功入學，之後老師要求所有人為自己起一個藝名，經過一輪查閱後最終改名為「天海祐希」。

學習過程中天海祐希被分到男役，即是女性反串男性的意思。「寶塚音樂學校」不同的主修科亦會再細分為「花、月、雪、星、宙」五組，不管是那一組都會有一個主演男役或女役，學校有一個「十年男役」的說法，就是表示一般人想成為主演起碼要十年時間。不過天海祐希憑着努力及天賦，只花了6年零4個月。

【天海祐希／女王的教室／不婚主義】天海祐希憑着努力及天賦打破學校的「十年男役」的說法，只花了6年零4個月。（YouTube@TVBS 優選頻道）

現時天海祐希已成為日本頂級演員，在外界及粉絲們眼中她是「天生男役」，但在她眼中飾演任何角色都可以，最主要是劇本。有關她的一個趣事是，有次天海祐希看中了一個劇本中的女角色，出演反被粉絲寫信責罵「你居然演女人？太失望了」天海祐希不管去到那處，遍地都是女粉絲，不過她每次看到瘋狂粉絲都會向他們說出肺腑之言：

不要把時間花在我身上，請為自己的人生好好計劃。 天海祐希

天海祐希踏上「女王」之路



天海祐希以28歲的尷尬年齡正式踏入日本演藝圈，當時日本演藝圈相對流行甜美系女性，所以為了成為出色的演員，她不惜嘗試任何風格摸索合適自己的戲路。讓她紅遍半個亞洲絕對是2005年的《女王的教室》，這部戲不但令她成為日本頂級演員，更被外界封為「女王」，其後她開始出演不同形象的女強人角色。

【天海祐希／不婚主義】《女王的教室》於2005年播出時紅遍全亞洲，當年38歲、飾演女主角惡魔老師「阿久津真矢」的天海祐希因此爆紅攀上事業巔峰。（《女王的教室》劇照）

天海祐希是首位公開承認自己是「不婚主義」的日本女藝人，2016年她曾在綜藝節目《居酒屋的小故事》上回應觀眾：「大家請放心，我一定不會結婚。」其實讓她如今成為一個如此獨立的女性，背後有洋蔥。天海祐希過往的戀情不是被背叛就是不順利？

【天海祐希／女王的教室／不婚主義】天海祐希是首位公開承認自己是「不婚主義」的日本女藝人。（ IG@yuriiiistagraaaam）

天海祐希默默付出 兩段感情卻分手收場



2004年剛憑《女王的教室》走紅的天海祐希開始與歌手吉川晃司談戀愛，三年後已到談婚論嫁的階段，但就在此時兩人決定分手。有指當時39歲的天海祐希受不了男方不願戒掉喝酒的習慣，亦有指男方遲遲不肯結婚，導致兩人關係破裂，而真正分手原因至今仍未得到證實。

【天海祐希／女王的教室／不婚主義】天海祐希曾跟歌手吉川晃司談戀愛，三年後已經去到談婚論嫁的階段，但就在此時兩人決定分手。(VCG)

跟吉川晃司分開後，天海祐希亦曾跟足球員永井秀樹交往。天海祐希當時曾是「24孝」女友，每次下班都會到男友家做飯。有傳男方曾考慮到海外足球隊發展，天海祐希也毫不猶疑跟隨。不過默默的付出不一定會有回報，兩人的感情最終因男方的背叛而結束。

【天海祐希／女王的教室／不婚主義】天海祐希亦曾跟足球員永井秀樹談戀愛，兩人的感情最終因為男方的背叛結束。(VCG)

天海祐希活出了女人的最好模樣



其實在男尊女卑的日本社會中，天海祐希絕對是女性的典範。由於自小一切都比他人優秀，所以有些男生都會因而嚇怕。她的好友曾善意提醒她不如變得溫柔一點，不料天海祐希一句「擊倒」好友，果然是女王。

【天海祐希／女王的教室／不婚主義】天海祐希絕對是女性的典範。（ IG@yuriiiistagraaaam）

我不會為了男人而改變自己，加上結婚的選擇權並不在男人手上。 天海祐希

自2016年在節目上公開承認自己是不婚主義者，之後一直有傳媒追問天海祐希不婚的原因，以為她因昔日情傷而不敢再愛，不過女王怎會如此容易被傷呢？

天海祐希承認是不婚主義者，其後一直有傳媒追問不婚原因。（ IG@yuriiiistagraaaam）

我對結婚不感興趣，我不喜歡寧靜的家有他人。 天海祐希

一個人生活已經足夠好，難以容納另一個人。 天海祐希

明白催婚或追問戀情狀況的確會讓人困擾，女王天海祐希每次出席活動都被追問，甚至久不久又被催婚。

不管別人怎樣說，只要自己開心，就不會慌。 天海祐希

就如女王的話，根本無需要理會別人的一言一語，亦無法控制別人的言行，所以不需要太介懷他人的目光。天海祐希面對任何評價都毫不在乎，只選擇自己覺得舒適的生活方式，女生們好好學習「女王」的生活態度吧！