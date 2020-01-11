52歲天海祐希重現《女王的教室》經典造型　凍齡全靠這種食物？

52歲的天海祐希保養得宜，憑藉凍齡美貌獲封為日本美魔女之首。近日她於綜藝節目重現《女王的教室》的經典造型，歲月在過去十四年間彷彿未有於天海祐希身上留下痕跡。

天海祐希當年憑藉劇集《女王的教室》而大受歡迎，惡魔老師的形象深入民心。（《女王的教室》劇照）

天海祐希當年憑藉劇集《女王的教室》而大受歡迎，惡魔老師的形象深入民心。而她於劇中把所有頭髮束成髮髻、穿上黑色高領恤衫的嚴肅造型成為標誌性的老師形象。事隔十四年，天海祐希再次以惡魔老師的形象登上日本的跨年節目，氣勢仍然震攝全場。不過，最令人驚歎的還是天海祐希的凍齡之術。想擁有如天海祐希般的凍齡美貌，便要留意以下三大要點。

天海祐希於綜藝節目重現《女王的教室》的經典造型，歲月在過去十四年間彷彿未有於天海祐希身上留下痕跡。（（Twitter@gakitsukatter））

睡前勤做瑜伽與按摩

52歲的天海祐希仍然保持單身，是個不婚主義者。經歷過數段不愉快的戀情後，她曾於節目中揚言：「男人會背叛你，但肌肉不會。」相比愛情，天海祐希更注重運動。除了定時上健身房的習慣，她也會每睌於睡前抽時間進行伸展運動，並認為伸展運動對肌肉和身材的改善和保持都有很好的效果。

在 2013 年時，天海祐希曾罹患輕度心肌梗塞需住院休養。情況雖無大礙，但突如其來的警號卻令她意識到健康的重要性，故此她便更積極地鍛煉身體。而且睡前進行伸展運動亦有效放鬆大腦，提高睡眠質素。

52歲的天海祐希仍然保持單身，是個不婚主義者。(IG@amamiyuki.jp)

多進食發酵食物

天海祐希認為發酵食品對身體有益，故此十分喜歡進食納豆等發酵食品。發酵食品含有豐富的酵素，有助調整腸道環境，並增強身體免疫力。而且，食物於發酵的過程中會產生維生素與氨基酸等營養，有益健康。而美國健康月刊《Health》曾把納豆評選為世界五大健康食品之一，富含優質蛋白質、鈣質、大豆異黃酮，以及優質的大豆油脂，相比未發酵的黃豆更易消化吸收。

如果納豆特別的口感與質地令你卻步，可以選擇進食同樣被評為世界五大健康食品之一的韓國泡菜，一樣有益健康，幫助腸道消化排毒。

天海祐希不需工作時並不會化妝，目的是讓皮膚能徹底休息。（IG＠tianhaitianhai4）

【按圖回顧天海祐希歷年作品】52歲的天海祐希出道至今已33年，仍然保養得宜：

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減少化妝次數

平日演出劇集與舞台劇無可避免要化上厚妝，所以天海祐希非常重視卸妝一環，避免肌膚上的殘餘化妝品堵塞毛孔。另外，她在不需工作時並不會化妝，目的是讓皮膚能徹底休息。天海祐希擁有公認的美貌與成就，她的凍齡秘訣固然具參考性。但最值得學習的，還是她對於人生的坦然。走過人生的一半路程，天海祐希曾表示自己每天會持之以恆實踐的就是「認真地吃、好好地睡、盡情地笑」，這種豁達而積極的態度，也許就是我們一直苦苦尋找的幸福良方。