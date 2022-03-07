年過半百出道踏上伸展台　50歲亞裔模特走出喪夫之痛開展二次人生

每個人都有自己的生活方式，把日子保持在最舒適的狀態，或許就是生活最美好的模樣。而對於 50 歲才踏上伸展台，就成為當紅模特的 Suzi de Givenchy 來說，為自己打扮並且感到自在，就是心中最舒適的狀態。



為愛遠赴巴黎，成為 Givenchy 家族的一員

在香港出生及美國長大的 Suzi de Givenchy，20 歲生日時前往巴黎旅行，沒想到就與此生最愛 Hubert de Givenchy 相遇。Hubert de Givenchy 是法國奢侈品牌 Givenchy 創辦人的侄子，Suzi de Givenchy 最近於受訪時表示，雖然這聽起來有點老套，但她當時決心遠走他鄉，到巴黎與他共組家庭，單純是因為「愛」而已。

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「沒風格」就是她專屬的生活美學

Suzi de Givenchy 平時喜歡閱讀文學、欣賞畫作和古董，也特別享受賦予二手家具新生命的感覺，像是她會於異國旅行時搜刮各種物品回家，再混搭出自己覺得順眼的擺設，「其實沒有什麼特定風格，但這就是屬於我的風格。」看似毫不費力的自信美與優雅，是她靈魂裡深處裡的法國女人。然而當摯愛因心臟病離世時，她原本美好的世界，彷彿瞬間瓦解。

一時之間，Suzi de Givenchy 與 3 個兒子手足無措，但她依舊透過生活美學來療癒自己，特意將家裡放置隨處可見的家族合照，以及布置 Hubert de Givenchy 親手製作的雕塑作品，讓自己和孩子在家時不會過於深陷悲傷，更可以感受到被愛包圍的感覺。

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思索半年後，於時尚圈展開第二人生

而在一次晚宴上，一位經紀公司的老闆主動向 Suzi de Givenchy 搭話，邀請她成為公司旗下的模特，她當下覺得對方很瘋狂，畢竟因為自己已經年過半百了，所以起初對這個邀約不以為意。不過，在兩人成為朋友後，Suzi de Givenchy 終究還是被說服，並開始於伸展台亮相，展現出熟齡女性的率性優雅。

Suzi de Givenchy 陸續為 Off-White、Balenciaga 以及 Lemaire 等品牌走秀，氣質非凡的她剛踏入時尚圈沒多久便打響名聲，躍升為時下炙手可熱的模特之一。歷經過喪夫之痛，她依然堅強活出自己生命的價值，「感到舒適，並對自己感到自在，重點不是去吸引他人，而是要吸引自己。」這位備受矚目的時尚模特，始終如一做自己，而現在才正要振翅高飛！

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】