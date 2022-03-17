雪櫃收納｜日人妻教2大延長食物保鮮法 附消委會5大正確儲藏位

【消委會／雪櫃／收納】Omicron爆發至今仍然纏繞著香港，不少女生、人妻在居家抗疫之際，慢慢磨練出精緻廚藝，烹調出美食與情人增加情趣。不過煮食最重要還是食材，想保持新鮮度又不想經常「買餸」如何是好？消委會早前分享「5大食物類別建議保存位置」讓女生們輕鬆學懂正確的雪櫃擺位，去延長食物的保鮮期。



【消委會／雪櫃／收納】消委會早前分享「5大類食物建議保存位置」讓女生們輕鬆學懂正確的雪櫃擺位，去延長食物的保鮮期。(《浪漫的體質》劇照)

面對第五波來勢洶洶的Omicron疫情，眾多女生也打算長居在家抗疫，也受限於食肆的防疫措施，減少外出用膳，以自煮為樂，所以也以儲糧為本。但一次性購入大量肉類、蔬菜水果或乾糧等，雖可減少外出次數，但為「塞爆」雪櫃而短期購入食物，令雪櫃堆滿食材，容易令到部分食材被遺忘、減低新鮮度之餘，也容易變壞和浪費金錢。

消委會早前公開雪櫃最佳的儲存法，指出不同類別的食物其儲存溫度和期限亦大不相同，並建議大家最好還是依據以下的建議存放食物來延長保鮮感。例如：雪櫃冷藏溫度約為1度至5度，當中雪櫃最近出風口位最適合擺放鮮肉類和海鮮類，可有效防變壞而滋生細菌，而蔬果類、蛋類和奶類，消委會則有以下的建議。

消委會建議：5大食物類別保存位置



【消委會／雪櫃／收納】消委會早前分享「5大食物類別建議保存位置」讓女生們輕鬆學懂正確的雪櫃擺位，去延長食物的保鮮期。(消委會)

奶類： 適合保存於4℃或以下，並於最佳食用日期前飲用。

蛋類： 適合保存於4℃或以下，但建議原隻雞蛋不可放入冷凍室。

鮮肉類：適合保存於4℃或以下，建議最好放置於較冷的位置，例如：靠近雪櫃出風口的中層位置，並於1至4日內煮食。

海鮮類： 適合保存於4℃或以下，須用保鮮盒或密實袋包好，並於1至3日內煮食。

蔬果類： 不同類型的蔬果有不同的儲存溫度及期限，一般未食用時都不應用水洗，建議擺放在靠近雪櫃出風口的蔬果儲藏格。



雪櫃收納法：運用不同尺寸的收納盒很整齊

【消委會／雪櫃／收納】透明收納盒可把雪櫃打理得整整齊齊 (nitori_official@IG)

大量購入食物的女生們，除要了解清楚不同種類的食物保存位置，也需要收納智慧妥善存放。日本人妻不時在網上與網民分享不同食物在雪櫃的收藏方法，令雪櫃井井有條，相當實用。而不少雪櫃雖然附設不同高度的層架，但有時層架過份高或不合尺寸時，便不能有效地分隔食物，甚至在找尋食物時帶來不便。

但若利用不同尺寸的透明食物收納盒收藏食物時，不但可以清晰看到雪櫃到底有甚麼食材可用，更可以充分利用雪櫃每一處空間，最好為食物收納盒貼上標籤或食用日期呢！

▼▼▼【按圖看】如何使用收納盒收藏食物？▼▼▼

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雪櫃收納法：利用掛件工具增加雪櫃存放空間

【消委會／雪櫃／收納】利用掛件工具增加雪櫃存放空間 (x_m_o_m_o_x@IG)

有些公司也專門設計了一些掛件工具增加存放空間，例如支裝醬料輕巧細小，若擺放在雪櫃格時，實在不方便找到出來。如利用專為支裝醬料而設的小工具或自製吊夾挾用每一枝的支裝醬料，隨後放在雪櫃門附近位置，真是十分節省儲存空間又方便。

【按下圖看更多】日本人妻如何運用不同的收納工具把雪櫃打理得井井有條