iPhone 13 Pro松嶺綠實物開箱　iPhone SE 3 CP值高小資女必入

【Apple iPhone 13／iPhone SE 3開箱評測】全城期待的全新第3代iPhone SE及iPhone 13系列新色松嶺綠已於3月18日起正式發售。《01女生》就率先新機到手，為一眾女果粉開箱實測新iPhone，直擊iPhone 13 Pro新色松嶺綠實物，以及CP極高的5G手機iPhone SE 3，女生們入手時可以參考一下。



iPhone 13系列今次功能上不變，不過就推出了兩款新顏色，分別是iPhone 13 Mini及iPhone 13的綠色，以及iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max的松嶺綠色。當中，最受女生關注iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max的松嶺綠色採用啞面玻璃機背設計，令顏色更顯質感。而iPhone 13 Mini及iPhone 13的綠色則使用玻璃機背，令綠色顯得更有光澤感，不過亦較易沾上指紋。

iPhone 13系列支援FaceID口罩解鎖功能

除了iPhone 13系列的新顏色外，iPhone 13系列更支援最新iOS 15.4版本，可以使用全新的Mask FaceID口罩解鎖功能。經過記者實測，使用口罩解鎖功能前只需於設定中進行簡單臉部掃描，即可以成功設定口罩FaceID，過程中無需佩帶口罩。成功設定後便可以戴著口罩為iPhone解鎖，十分方便。

iPhone SE 3系列首支援5G $3,699起入手

想以平價iPhone的小資女相信亦會對$3,699起的iPhone SE 3非常關注。iPhone SE 3是系列中首部支援5G的電話，只需$3,699起就可以輕鬆入手，以5G電話來說CP值極高，適合小資女。

【Apple iPhone SE 3開箱評測】iPhone SE 3（64GB） $3,699起。（趙錦添 攝）

iPhone SE 3保留Touch ID 機身小可一手掌握

另外，iPhone SE 3外觀設計上與上一代沒有分別，並且保留了人氣Touch ID Home鍵，可以一手解鎖，非常方便。尺寸上沿用4.7寸螢幕，機身小巧輕便，可以把手機輕鬆放入女生最愛的小廢包，還有不少空間可以放置其他物品。

iPhone SE 3拍攝功能大提升

至於女生們最留意的拍照功能方面，iPhone SE 3採用單鏡頭1200 萬像素廣角相機及ƒ/1.8 光圈，並設有人像模式營造美感豐富的朦朧背景，而智慧型 HDR 4 更會自動微調相中一切，輕鬆拍出靚人靚景。前置鏡頭則有700萬像素，自拍方面亦沒有難度。

另外，iPhone SE 3內置深度融合技術，可於中低光環境下輕鬆拍照。此外，更加入了攝影風格自訂功能、人像模式、人像燈光等其他拍攝功能，適合愛拍照的女生。

iPhone SE 3有A15仿生晶片 更流暢的體驗

硬件上，iPhone SE 3內設與iPhone 13同級的A15仿生晶片，在圖像處理及玩遊戲時可擁有更流暢的體驗，而且擁有更長的電池壽命，影片播放時間長達15小時，對比iPhone SE 2，影片播放平均多出2小時。