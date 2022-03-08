少年法庭｜51歲凍齡女神金惠秀「自體發光肌」保養秘訣大公開

【金惠秀／少年法庭／凍齡法】韓國國民影后金惠秀過往都出演不少火熱韓劇《Signal》、《浪漫醫生金師傅》、《Hyena》等等，躍升一線女演員。近日《少年法庭》劇情更引起大眾熱論，其導演更表示將會推出第二季，相信影迷都會感到期待及興奮。金惠秀不僅演技備受肯定，而且她的美貌亦讓大眾感嘆。現年51歲的金惠秀皮膚跟20多歲年輕女演員相比，皮膚的彈性及濕潤度絲毫不遜色，擁有晶瑩剔透的皮膚。以下總合了4點金惠秀的凍齡保養秘訣，女生們一起戰勝歲月吧！



【金惠秀／少年法庭／凍齡法】近日《少年法庭》劇情更引起大眾熱論，其導演更表未將會推出第二季（IG@hs_kim_95）

金惠秀不僅演技被大讚，向來皮膚及身材管理方法都深受韓國女生歡迎，她完美的自我管理方法吸引了大眾的視線。金惠秀曾在tvN《名單公開》的「自我管理之神明星」排名中位居第三位。通過節目中了解金惠秀入行至今的變遷史，從中可見她多年堅毅地自我管理，節目亦公開了其保養方法。



【金惠秀／少年法庭／凍齡法】金惠秀曾在tvN《名單公開》的「自我管理之神明星」排名中位居第三位。（tvN《名單公開》節目截圖）

【金惠秀／少年法庭／凍齡法】金惠秀多年堅毅地自我管理，節貌亦公開了其的保養方法。（tvN《名單公開》節目截圖）

【金惠秀／少年法庭／凍齡法】1. 養出彈性肌膚



金惠秀每天早上先用溫水洗淨臉部後，用爽膚水、眼霜及無油面霜先打好基礎。在下午陽光較猛烈、紫外線強烈的時間，她會在皮膚相對較乾燥的位置直接塗抹保濕乳液或面霜，為皮膚補充水份。這樣不但讓肌膚更滋潤，更能夠養出彈性肌膚。此外，女演員經常都要出席大型頒獎典禮，都會配上濃妝。金惠秀遇上此情況則會先清洗面部，所有護膚程序進行前都會先敷上面膜，充分滋潤肌膚。

【金惠秀／少年法庭／凍齡法】金惠秀使用簡單方法養出彈性肌膚。（tvN《名單公開》節目截圖）

【金惠秀／少年法庭／凍齡法】2. 零毛孔肌膚



晚上金惠秀會先用爽膚水浸濕化妝棉，把化妝棉放到雪櫃3-5分鐘，先塗上一層厚身的保濕精華，再把化妝棉敷在乾燥肌膚上，以作鎮靜肌膚。之後可按照平日護膚程序，此方法不但能舒緩敏感肌，亦可收縮毛孔並為乾燥肌膚帶來水潤。

【金惠秀／少年法庭／凍齡法】現年51歲的金惠秀皮膚跟20多歲年輕女演員相比，皮膚的彈性及濕潤度絲毫不遜色！（IG@hs_kim_95）

【金惠秀／少年法庭／凍齡法】3. 向垃圾食物說不



金惠秀為了保持體態及肌膚穩定，幾乎從不進食快餐及碳水化合物。她向來對於飲食習慣相當節制，她表示多進食蕃茄、西蘭花等抗氧化食物，有助肌膚減緩衰老。另外不進食垃圾食物，除了保持身材，同時可以維持肌膚穩定度，減低生痘痘的機會。

【金惠秀／少年法庭／凍齡法】金惠秀為了保持體態及肌膚穩定，幾乎從不進食快餐及碳水化合物。（IG@hs_kim_95）

【金惠秀／少年法庭／凍齡法】多進食蕃茄、西蘭花等抗氧化食物，有助肌膚減緩衰老。（IG@hs_kim_95）

【金惠秀／少年法庭／凍齡法】4. 365天塗防曬



去年，金惠秀曾於個人社交平台上傳幾張跟朋友一起行山的照片。其中一張照片是金惠秀的自拍照，她整張臉都塗上滿滿的防曬液，塗的方法亦相當獨特。她曾透露自己幾乎每天都會使用防曬液，謝絕紫外光損害皮膚。她經開「大曬」素顏照，自信地展現好皮膚。