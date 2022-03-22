私密處清潔產品點樣揀？專家：揀錯pH值殺死好菌引來異味、念珠菌

對於肌膚的保養與清潔妳有做確實嗎？不光是臉部肌膚需要最溫柔的呵護，相較於身體其他部位更加脆弱且敏感的私密處肌膚，也應該擁有相同規格的養護享受！



妳是否也曾遇過私密處搔癢、有異味甚至發炎而不敢說呢？親愛的想要改善種種「害羞的妹妹問題」，首先從挑對清潔產品開始！

專家指點「私密處清潔品」三大正確選購指南，該怎麼挑？哪些品項天然又溫和？跟著儂編仔細看下去！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

1. 這個成分要注意

私密處肌膚主要以黏膜組織構成，因此較容易沾附上細菌而造成酸鹼值失衡、感染的問題！因此選對一款合適的清潔產品就相當重要！像是針對冬季乾癢或濕疹問題，在私密處清潔品的選擇上，就要注意成分的溫和性，並避免添加SLS、SLES等清潔力較強的品項！反而以植萃清潔配方為首選會更加合適。

2. 酸鹼值控制pH4上下

想要避免感染與搔癢問題屢屢發生，就得穩定好私密處的酸鹼值與健康平衡！女性私密處在正常情況下呈弱酸性，且陰部本身含有許多好菌，有著自體循環、穩定健康的功能。但若是私密處的酸鹼平衡被打亂～就容易出現感染不適的狀況。因此在清潔品的選擇最好挑選pH值界於pH 4左右酸鹼值偏弱酸的品項，更適合體內好菌生長，使用起來也相對溫和、無刺激。

3. 妹妹也需要對的營養

肯定多數人也會疑問，預防感染肌膚又該攝取什麼樣的營養呢？想要維護私密處健康在清潔品成分的選擇上，不僅要認明天然、植物性萃取，還可以瞄準有富含甘草的品項，甘草含類黃酮，對白色念珠菌、金黃色葡萄球菌有很好的抑制效果，清潔起來也會更加舒適，舒緩效果更有感。

相關文章：私處保養｜預防私密處發出異味 4大女性保養秘訣：別用肥皂清潔（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

溫和私密處清潔品推薦

1. 綠藤生機 ME TIME 私密沐浴露 經典版

2. SAUGELLA ph3.5菁萃潔浴凝露

3. Apivita 私密保養潔膚露

4. HH 私密植萃抗菌潔淨露-柑橘涼感

5. FOELLIE 戀羞羞女性私密潔浴慕斯

6. 愛康 涼感潔淨慕絲- 慕斯加護型

針對以上三點，妳也對於私密處清潔品的選購躍躍欲試了嗎？儂編精選市面上六款話題清潔品推薦給想溫柔守護妹妹健康的妳！無論是主打天然滋養的綠藤生機、Apivita；還是穩定溫和為主打的SAUGELLA；又或者夏日必備涼感舒適型HH、愛康；甚至媲美香水及香氛體驗的FOELLIE，每一款皆能滿足有著不同需求的女孩。

相關文章：下體有異味，忍尿是大忌？5招保養私密部位 保持粉嫩無臭不尷尬（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

相關文章：性愛｜做愛過程中為何陰道會放屁？馬拉美女藥劑師破解4大性迷思（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

延伸閱讀：

私密處保養推薦Top8！多吃「這個食物」有效改善妹妹異味 ，私密聖品「D-甘露糖」女性們的救星

私密處異味影響感情？這4招讓你的妹妹不再臭！加碼編輯推薦「除味好物」

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】