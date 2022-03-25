儲蓄方法｜適合新手存錢法！儲蓄同時，仍可繼續網購、娛樂

【儲蓄方法／523儲蓄法】所謂：「手中有糧，心中不慌」，女生們一定要養成存錢的習慣，為未來好好打算！現今女生都會愈來愈獨立，不但會追求事業，更會自我提升，依靠嫁入豪門不是會沒有安全感嗎？靠別人不如靠自己，用盡自己全力去追求更好的生活，才能成為一個底氣的女生。



儲蓄方法｜女生們一定要養成存錢的習慣，不管現時薪金多少。（電視劇《惡作劇之吻》劇照）

存錢前題必須學會「省錢」，並不是指什麼都不購買，而是指花在該花的地方。比如投資自己，去學習技能提升自己；沒用的社交或者衝動消費，就應該要懂得節制，改掉胡亂揮霍的壞習慣，購買前務必追求質量及性能。此外，先花未來錢都是一個阻礙到存錢的問題，別為了購買無法承擔的奢侈品，而使用信用卡消費。當你有穩定的儲蓄，遇上困難或突然如來的事情，心才不會慌張。今天分享一個在疫情下都能夠安心使用的「儲蓄法」，學會後就沒有借口不存錢了。

儲蓄方法｜當堅持儲蓄底下，遇上困難或突然事情，心才不會慌張。（《付岩洞復仇者》劇照）

近年大家都受到疫情影響下，不少人都面臨失業的問題，疫情更顯出存錢的重要性。疫情最嚴重的時候，人可能需要一年的應急基金。根據Bankrate於2021年的調查報告，受訪者當中逾半數人（51%）應急基金不足3個月的開支，其中25%的人更是沒有應急基金。哈佛教授提出了一個「523儲蓄法」，即使在沒有收入的情況，都能夠持有現金支撐3個月的生活。「523儲蓄法」的原理是讓人能玩樂情況下亦能夠存款，為將來及未知的情況作好準備。

儲蓄方法｜「523儲蓄法」，即使在沒有收入的情況，都能夠持有現金支撐3個月的生活。（unsplash@andretaissin）

哈佛教授Elizabeth Warren推出的書籍《All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan》中提出了「50/20/30」制定預算，又稱為「523儲蓄法」，此儲蓄法是根據基層家庭的支出粗略推敲出來的。「523儲蓄法」是把收入分為三部份，分別是「50%日常固定支出」、「20%儲蓄／投資作用」、「30%靈活支出」，運用這個儲蓄法就能更易追蹤自己的財務分配，亦能夠在存錢同時不失娛樂活動。

儲蓄方法｜運用這個儲蓄法就能易追蹤自己的財務分配，亦能夠在存錢同時不失娛樂活動。（unsplash@Felipe Bustillo）

以香港2021年第3季就業人士（不包括外籍家庭傭工），每月入息中位數為HK$20,000， 假如使用「523儲蓄法」扣除MPF５%計算的話：

（20000 x 95% x 20%）x 12個月 = HK$45,600



所以一年能有HK$45,600的儲蓄，有娛樂活動情況下都可以輕鬆存錢。不過薪金是無法應付「50%日常固定支出」，就需要考慮轉一下新工作，或者降低生活品質來減低支出。至於「20%儲蓄／投資作用」方面，如打算把20%全作使用，可在投資前先儲備至少六個月應急基金，畢竟投資總有風險或未知的因素。最後「30%靈活支出」的確是能夠隨意使用，不過能夠節制到自己的「物慾」，將來的財政分配會變得更順利。