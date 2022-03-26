華燈初上│吳慷仁學穿高踭鞋演寶寶　傳與女友邵雨薇有計劃結婚

【華燈初上／吳慷仁】Netflix《華燈初上》第三季開播至今都引起不少話題，除了羅雨儂、蘇慶儀等主角外，由吳慷仁飾演的第三性媽媽桑「寶寶」亦是劇中一大亮點。為了演活第三性角色，吳慷仁苦練穿著高踭鞋跳舞，找老師學習變裝皇后的舉手投足，非常敬業。在愛情路上，吳慷仁正與台灣女星邵雨薇曾分手一年，至今穩定交往，更有指已進入談婚論嫁的階段。



吳慷仁貴為金鐘視帝，早已憑劇集《一把青》、《麻醉風暴》兩奪台灣金鐘獎，演技實力備受肯定。不過，他並沒有因此而自滿，每次拍劇前都會為角色做足功課，絕不馬虎。至於今次《華燈初上》的第三性媽媽桑「寶寶」一角，絕對會成為吳慷仁的其中一個經典角色。

華燈初上│吳慷仁飾演的媽媽桑寶寶（《華燈初上》劇照）

吳慷仁早前於社交平台分享他飾演寶寶的心路歷程。為了揣摩及還原如寶寶這個高難度的角色，吳慷仁特意於開拍前第三性變裝皇后「鄭筠」及「夢蘭嬌」吃飯、聊天，了解作為第三性的過往和心事，並且學習如何自在地穿上女裝，以揣摩角色的心理變化。

華燈初上│吳慷仁於開拍前做足功課，（FB@吳慷仁）

另外，寶寶於《華燈初上》一出場就跳了一段舞蹈，為此吳慷仁向鈺翔老師特別學習如何穿高踭鞋走路跳舞，在短短三堂課中學會了不少舞蹈動作，每次上完課吳慷仁都表示：「小腿就是炸裂…比跑20公里還痛…（女孩兒們我佩服你們）」可見他的認真學習程度。

雖然寶寶玩樂的部分不少…但對於這樣的他「她」，在那個保守的時代裡，在我們看不到華燈以外的篇幅裡…可能過的有些辛苦…美麗的背面總是有著一種哀愁…寶寶的笑…她的叫…也許都是在對自己身分的吶喊…真心希望他能找到自己的快樂… 吳慷仁

華燈初上│吳慷仁學穿高踭鞋演寶寶（FB@吳慷仁）

除了工作時的專業態度外，在愛情路上，吳慷仁亦找到了自己的另一半。吳慷仁與台灣女星邵雨薇2017年因拍攝偶像劇《極品絕配》而認識，擦出愛火花。當初吳慷仁與邵雨薇傳出交往消息時曾被指是各自出軌另一半，不過二人皆否認相戀，吳慷仁更是出口護花，希望媒體不要傷害邵雨薇。

華燈初上│邵雨薇和男友吳慷仁常在社群網站放閃。（IG@1989ivyshao）

直至2020年二人在家中約會被拍到後，吳慷仁和邵雨薇才大方認愛，女方經紀人更直指兩人是分手一年後又復合。兩人交往至今多年，不時都會在社交平台放閃，而吳慷仁亦會不避諱地大方帶邵雨薇出席朋友聚會及工作應酬，給予女方滿滿的安全感。而外界亦有指二人已有共識地以結婚為前提交往，吳慷仁對此亦沒有否認，表示一切隨緣。