華燈初上｜楊祐寧與郭采潔相戀後悟出：價值觀靠近爭吵也不怕？

華燈初上2｜楊祐寧在Netflix《華燈初上》中，與女主角林心如充滿曖昧氣氛，令觀眾非常期待二人會否有發展情節；有「國民男友」之稱的楊祐寧2020年5月無預警下宣告升級為人父，並在同年9月與當時圈外女友Melinda登記註冊，正式成家，小清新婚照更引起大眾熱話。



楊祐寧在Netflix《華燈初上》中飾演「刑警」潘文成。（《華燈初上》劇照）

曾與郭采潔高調拍拖5年不捨：我們仍在努力，沒有放棄

39歲的楊祐寧最為人所知的感情便是與台灣女星郭采潔高調戀愛5年，當初被外界看好的戀情，卻在2015年郭采潔單方面於Facebook宣布與楊祐寧分手，寫下：「我會，每天祝福你，祝福你的感情，祝福你的道路。」楊祐寧：「謝謝大家一直以來的祝福和期待。將近半年分隔四處工作，雙方都很辛苦，但我們仍在努力，沒有放棄！」可見楊祐寧還在留戀，有指當時男方想組織家庭，女方還想衝事業，兩人婚姻共識不足，最後只能遺憾說分手。

年輕的時候，我是一個很享受戀愛的人，享受它帶來的激情、浪漫，甚至是爭吵，這才叫愛情，很有活力。但漸漸的，人都會改變和成長，像對進入家庭後的我來說，愛情是踏實的，就算沒有很輕狂、炙熱，但並不乏味，反而現在的關係讓我感到自在和舒服。 楊祐寧

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分手1年後，據悉郭采潔在分手後工作時，曾跑進廁所崩潰大哭，也想復合，但楊祐寧當時已與現任妻子Melinda相識。

楊祐寧2020年先後宣告與小7年的Melinda結婚產子。（yoyang@instagram）

轉走低調路線秘戀3年 價值觀相近吵架也不怕？

歷經5年的轟轟烈烈，接下來的3年楊祐寧選擇愛得低調，直到宣告成為人父一刻，才公開Melinda；兩人雖然相差7歲，但是戀情一直十分穩定及甜蜜，雙方保密工作做足，戀愛期間保持低調作風，就連結婚也低調處理，楊佑寧經紀人表示「校園婚照」是登記當天隨興拍攝，一貫楊氏夫妻隨性路線。

當時楊祐寧驚喜公佈未婚妻懷孕喜訊：

Melinda與楊祐寧交往期間，從來不會吵著放閃或宣示主權，即使戀情曝光Melinda仍然維持原有生活，做自己愛做的事，創立自己的事業，閒時拍拍對方、小朋友的照片，不會是令人喘不過氣的關係，與楊祐寧的步調相符。

楊祐寧在接受台灣媒體訪問時，與桂綸鎂異口同聲地認為：最好的愛情是一起成長，沒有誰一定要配合誰。（yoyang@instagram）

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喜歡一個人，便會想扮演成對方喜愛的人，楊祐寧曾接受台灣媒體訪問時透露自己也是常常為討老婆開心，但往往做了些笨事：「男人永遠都想要在愛情、婚姻裡，扮演一個希望可以討好老婆、討好另一半的角色，或是希望做什麼事情會得到稱讚……」楊祐寧笑指就像一隻「大笨狗」，把垃圾桶、衛生紙翻到到處都是，開心地想討主人稱讚，卻惹怒了對方；雖然是生氣，但看到對方願意為自己做事，想想也是甜蜜的；就如楊祐寧所說：