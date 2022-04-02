華燈初上│林心如、許瑋甯相差8年閏蜜情　見證結婚、奪獎人生大事

Netflix《華燈初上》第3季上映以來話題不斷，飾演女主角羅雨儂的林心如除了婚後與老公霍健華婚姻生活美滿外，更擁有演員許瑋甯作圈中好閏蜜，二人因拍劇相識，生出濃厚姊妹情，更特意刺上同款四葉草紋身，紀念彼此的友情。



林心如與許瑋甯因為拍攝台劇《16個夏天》而認識，在劇中飾演一對好朋友。而戲外，二人年紀雖然相差8年，但依然一拍即合，姊妹情由戲內延伸至戲外，至今都會定期聚會，而許瑋甯亦曾表示林心如陪伴自己度過人生的低潮。為了紀念這部作品及二人友誼，她們更一同刺上同款四葉草紋身。

華燈初上│林心如與許瑋甯因為拍攝台劇《16個夏天》而認識。（FB@林心如）

《16個夏天》不僅是二人的友誼之作，許瑋甯更憑《16 個夏天》勇奪台灣金鐘獎最佳女配角。在獲獎一刻林心如比許瑋甯本人更為激動，激動地摀住臉哽咽哭了起來。而許瑋甯上台領獎時亦不禁落淚感謝好姊妹：

謝謝我的最愛林心如。 許瑋甯

華燈初上│許瑋甯更憑《16 個夏天》勇奪台灣金鐘獎，林心如激動落淚。（IG@anno8o7）

作為好閏蜜，林心如與許瑋甯都互相陪伴對方走過不少人生重要時刻，見證人生大事。對於過往許瑋甯被前男友阮經天出軌的經歷，林心如亦十分心疼：「只要她需要陪伴，我都在身邊！」而林心如於2016年與霍建華結婚時就邀請了許瑋甯到巴里島出席婚禮當伴娘陪她出嫁，更拍攝了一輯閨蜜婚紗照，林心如更祝福許瑋甯，望她能遇上對的人。

真心期待在不久的將來，會有一個疼惜你的人，牽著你的手一起走在屬於你的紅毯上。 林心如

華燈初上│林心如與許瑋甯都互相陪伴對方走過不少人生重要時刻（FB@林心如）

早前，許瑋甯就宣布與台灣演員邱澤因拍攝電影《男人戀愛時》擦出愛火花，甜蜜宣布結婚，林心如的祝福成真。作為好閏蜜，林心如馬上透過經紀人回應：「祝福！非常非常的祝福！郎才女貌為他們開心，祝福他們幸福一輩子。」

只要她開心幸福，我就很開心。 林心如

林心如與許瑋甯曾在受訪時表示，二人之間充滿信任、義氣以及心靈相通，即使沒有經常見面，依然會心繫彼此，定期問候對方。許瑋甯更自爆曾幫喝醉的林心如吹頭髮，以防閏蜜著涼生病，十分體貼。

她（林心如）是超級無敵有義氣的人，就是一通電話，如果怎麼樣了，然後她就也是排除萬難，或者是什麼，她就說『好』，出現在妳面前。 許瑋甯