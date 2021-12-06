華燈初上｜霍建華現身撐林心如　相識10年才相愛：曾怕失去不表白

華燈初上｜由林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳等人主演的《華燈初上》在Netflix上架，有別以往緝凶劇集，故事背景設於80年代，關於一場日式酒店的小姐們的愛恨情仇，廣受好評。不止如此，在劇集後段，林心如老公霍建華更有份客串演出，隨即被讚「寵妻狂人」。



《華燈初上》以80年代台灣林森北路的酒店為背景，描述1988年由林心如、楊謹華飾演的日式酒店老闆娘，和旗下一群風情萬種小姐們之間的愛恨情仇，交織而成的時代寫實劇。（《華燈初上》劇照）

霍建華闊別熒幕兩年力撐林心如《華燈初上》：很謝謝他

林心如除了是《華燈初上》女主角「蘿絲媽媽」，更是劇集的製作人。劇情吸引外，演員也非常亮眼，主線人物有楊祐寧、楊謹華、鳳小岳，就連客串的演員都是紅半天的實力派，如許光漢、李李仁、修杰楷等，但最驚喜莫過於林心如老公霍建華的出現，今次是他闊別兩年後首次演出劇集，也是婚後第一部合作的作品。對於霍建華的行動支持，林心如在訪問也表示：「很謝謝他，他連什麼角色也沒問就答應了。」這份無條件支持，確是非常感人。

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林心如和霍建華向來作風低調，無論是生兒育女，還是傳出婚變，二人都以行動證明一切，可能因為他們是由密友發展成親人，特別有默契。

林心如和霍建華是圈中夫婦代表。（楊冪微博）

相識10年才「相愛」 是因為怕失去最好朋友？

二人2016年5月宣布交往中，同年7月便在峇里島結婚，外界都認為一切來得太快時，二人其實早已認識了十多年。2005年拍攝《地下鐵》而相識，一直都是保持好朋友的關係，霍建華曾說過他有「感情潔癖」，打算一個人過一輩子就算，婚後他在《魯豫有約大咖一日行》透露，剛認識林心如時也有感覺的，但礙於名氣，他決定保持友誼關係：「因為是很好的朋友，你不想捅破，因為不想破壞這個友誼。我對愛情這種事特別沒把握。因為已經是好朋友，一旦你產生了另外一種情感，萬一沒有處理好，我覺得連朋友都會做不了。」、「我沒什麼朋友，就覺得和她這樣的感覺很好，不想失去她，是很害怕的。」

▼▼▼按圖回顧林心如和霍建華從友誼走到結婚時刻▼▼▼

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我嫁給霍建華是我這輩子最幸福的事，人生當中可以嫁對一個又帥又好又理解我又包容我的好老公。 林心如

但緣份驅使下，二人空窗期多時，剛好彼此身邊都沒有人，便走在一起了，林心如多次被問有甚麼契機令好朋友成為戀人，她也說不出答案：「自然而然。」台灣主持人張小燕則有這樣看法：「我覺得他其實一直愛着妳。」

林心如與霍建華每年都甜蜜慶祝生日。（loveruby_official@instagram）

公開感情後不用再躲來躲去，更可以大方在路上手牽手是令霍建華最感動的；婚後，牽手入睡、照顧小朋友都成了日常，時間都花在彼此身上。

認識你這麼久，從以前能跟你當朋友，就是我覺得很幸運的事情，現在我們成為夫妻，這是我更幸運的事情，未來會有很多的事情可能會有風風雨雨，會有很多很多的狀況考驗著我們，我希望我們可以同心協力，一起牽手、一起共同努力面對未來的生活，我愛你。 霍建華

相信很多人都不明白，朋友為何可以成戀人，不過電便是不過電；有些卻是怕了失去一個重要的人，寧願留在友人位置，起碼可以一輩子，林心如卻慶幸：「我們現在雖然是夫妻了，可我（們）還是可以是朋友。」也感激對方說：「謝謝你總是讓我做自己。」