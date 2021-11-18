許瑋甯錯愛8年被出軌　37歲不趕結婚創品牌：只有堅韌淡定勇敢

【許瑋甯】許瑋甯早前在社交媒體上宣布創立自家品牌an.niversary，推出一系列蕾絲內衣、睡袍、西裝外套等單品，更親身上陣當上模特兒，性感中帶優雅。許瑋甯一路走來，擺脫「花瓶」的感覺，從錯愛、被出軌到傳聞離婚，到演出受到肯定，更創立自己的事業，智慧沉澱成一種風格，在設計中滲透出來，一如她說：「性感還是要包裝在優雅裡面，不能讓人家一眼看透。」



許瑋甯早前在社交媒體上宣布創立自家品牌an.niversary。（anno8o7@IG）

許瑋甯創自家品牌：性感要包裝在優雅裡

許瑋甯早前在社交平台發布九張畫報式貼文，宣布成立自家品牌an.niversary。名字甚有意思，許瑋甯英文名字為「Ann」，而「anniversary」意解紀念日，她希望能透過自家品牌，讓每個片刻成為自己以及女人們的專屬紀念。品牌推出一系列新品，許瑋甯更親自當上模特兒宣傳，成為品牌的最佳代言人。

點圖看許瑋甯創自家品牌an.niversary，價錢十分親民？

不少網民都大讚37歲的許瑋甯身材苗條，充滿仙氣。但原來許瑋甯也曾「BB肥」，她以「6+6飲食法」—只吃6分飽及6時後不進食，成果顯著，1年內減掉22磅，但「家營營養中心」營養師吳瀟娜則提醒， 只吃6分飽，以主觀個人感覺去控制食量，始終有機會進食過多或過少； 而只吃早午餐，晚上則不進食，雖有助限制每日熱量吸攝取，但也要小心選擇早午餐的食物及份量。

點圖看許瑋甯「6+6飲食法」與營養師建議：

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錯愛8年被出軌 37歲單身不趕結婚：只有堅韌淡定勇敢

許瑋甯出道十多年，深邃輪廓、像極精緻洋娃娃的外表，令觀眾對她印象深刻，如今一身瀟灑自在，演出與事業也得發展與肯定，其實多得當年的錯愛與錯過。

許瑋甯（anno8o7@IG）

許瑋甯當年與阮天經拍拖8年，有指阮天經常常出軌，令許瑋甯受盡情傷，分手離場。她沒有呼天搶地的埋怨，也沒有跟大眾訴苦，為逝去青春討回公道，她只在社交媒體淡淡然道：「8年的感情很純粹，但跟過去告別是必然的路。」瀟瀟灑灑地在訪問中談到當年情，她只說

女人可以妥協，但千萬不能委屈自己。 許瑋甯

許瑋甯高調認愛劉又年，更透露劉又年私下細心待她如照顧嬰兒般，如對方曾察覺她經常撞到受傷，會默默把桌腳包起來等（許瑋甯@微博)

甜蜜或苦澀，都是自己的選擇。終於2017年，許瑋甯高調認愛導演劉又年，更透露劉又年私下細心待她如照顧嬰兒般，如對方曾察覺她經常撞到受傷，會默默把桌腳包起來等，眾人都以為許瑋甯收獲幸福愛情之際，當今年被傳媒問到婚姻計劃時，卻避答回應，甚至忍不住指自己沒有對象，似暗示已分手，甚至是離婚。

許瑋甯37歳不趕結婚創品牌。（anno8o7@IG）

任時代進步，女人的成功，是否一定與婚姻有關？但女人在愛情以外，總有別的，就如她在訪問中說：「與其這樣困着自己，不走出去，你很難發現世上還有很多事情值得關注⋯⋯我不覺得有後悔什麼，或錯過什麼，一點都沒有。」就如性感內衣，也可只為了取悅自己，她也在困難中悟到一套處世之道：