練美娟曾零收入住劏房？27歲才入行不覺遲：30歲的光芒更勝從前

【反起跑線聯盟／練美娟】ViuTV劇集《反起跑線聯盟》現正熱播，練美娟在劇中拍著梁業（肥仔）飾演「騎呢」夫妻」，扮演「市井師奶」入型入格而且大獲好評，繼劇集《大叔的愛》後再度受到關注！練美娟在27歲時才正式入行，比起其他女藝人也算是遲起步，但憑著她「大癱大肺」的個性，令她在短短5年就成功爬上了「ViuTV一姐」地位！



現年32歲的練美娟在大學時修讀通識及文化研究，在讀書時期已有參與過Now TV的節目，在畢業後也有做過不同類型的工作，例如在電影公司做市場部、在廣告公司擔任公關等等，而她身邊的朋友大部分都是任職娛樂圈相關工作。

【反起跑線聯盟／練美娟】練美娟在畢業後也有做過不同類型的工作，例如在電影公司做市場部、在廣告公司擔任公關等（linkuen13＠IG）

練美娟｜27歲決心轉行 半年零收入為追夢寧願住劏房

在27歲時，剛好是ViuTV開台，需要多點新血加入，當時有朋友邀請練美娟試一試，練美娟當時也感到事業沒有甚麼起色，希望找點新衝擊，抱著「30歲之前不如轉一轉行，如果得就得，不行就回去做老本行」的心態，就令她決心一試，毅然入行追夢了！雖然27歲才入行，比起不少同台當紅小花也要年長，但練美娟深信「30歲後散發的光芒更勝從前」！

【反起跑線聯盟／練美娟】練美娟在27歲時決心轉行！（linkuen13＠IG）

練美娟在入行後也並非一帆風順，曾經試過有半年並無收入，只能靠積蓄及家人的支持才能應付到租金及養狗的開支，不過當時面臨著困境的她也並沒有因此而放棄演藝夢，反而為了減少支出而選擇搬入劏房及做兼職來度過困境。表面上機會多多、外表風光的當紅花旦原來也經歷過一個一段艱苦之路！

【反起跑線聯盟／練美娟】練美娟在入行後也並非一帆風順，曾經試過有半年並無收入！（linkuen13＠IG）

練美娟｜追求獨特性 堅決做自己拒減磅

練美娟自出道以來就一直走「肉肉女」身形路線，在剛出道時公司曾經要求她瘦身，但她卻堅決反對，坦言「其實我瘦了又跟一般靚女有甚麼分別」，更為自己的微胖身形而感到自豪，認為不應盲目跟隨大眾的標準，應追求屬於自己的獨特性。

【反起跑線聯盟／練美娟】練美娟在剛出道時公司曾經要求她瘦身，但她卻堅決反對，為自己的微胖身形而感到自豪。（linkuen13＠IG）

練美娟｜不造作真性情深受觀眾喜愛 被封「翻版吳君如」

練美娟在入行後有擔任節目主持，亦有拍劇，在2021年憑著劇集《大叔的愛》人氣急升，因演技自然不造作而深受觀眾喜愛，更因為她的「大癱大肺」個性，被網民封為「翻版吳君如」！練美娟凡事追求完美，有時覺得自己做得不夠好而不停回想，可以因為一件事而連續幾天睡不著。在拍攝《大叔的愛》時，她更為了「吃」得更逼真，每次都真的吃進肚，更增磅了3－4kg，可見她相當敬業！

【反起跑線聯盟／練美娟】因為練美娟的「大癱大肺」個性，被網民封為「翻版吳君如」！（《大叔的愛》截圖）

望嘗人母滋味打算在各地雪卵

作為「ViuTV一姐」，現在是練美娟的事業高峰期，練美娟坦言自己跟結婚生仔還有很遠的距離，但就指一定會想一嘗做母親的滋味，不過現在還未有理想對象，打算在世界各地「雪卵」，望保留生育能力。