唐詩詠前度曾出軌 3段情逝悟遺憾更圓滿 盼能遇互相「叉電」情人

40歲的唐詩詠被外界形容為「最佳女友」，早前唐詩詠出席由連詩雅及蝦頭（楊詩敏）主持節目《絲打圍爐》大談成為絕世好女友的標準外，更笑言她也會對男友撒嬌。不過唐詩詠坦言也遇過男友出軌，當時唐詩詠為挽救男友的心意，竟然出動這個方法？不過唐詩詠情路所有的跌盪，造就唐詩詠自我成長的養分，正如她提醒自己：「愛情不一定要擁有。」



早前唐詩詠出席由連詩雅及蝦頭（楊詩敏）主持節目《絲打圍爐》大談成為絕世好女友的標準。(natalietong53@IG)

唐詩詠前任曾出軌 為挽留對方、回心轉意竟去求神拜佛

由連詩雅及蝦頭（楊詩敏）主持節目《絲打圍爐》近日邀請到唐詩詠擔任嘉賓，三人在節目中大談如何撃退第三者。入行至今唐詩詠不時被傳媒大讚是「最佳女友」婊婊者，更是非常的「GirlFriendable」，她在節目中提到成為別人口中讚賞的好女友，雖然也會向男友撒嬌，但這也不能避免男友出軌他人，唐詩詠更謂：「你做得幾好佢都會有小三㗎，要有就有㗎喇。」

唐詩詠前任曾出軌，她為挽留對方竟去求神拜佛。（《絲打圍爐》截圖）

唐詩詠坦言自己也曾非常努力去撃退第三者，甚至曾經帶前任去求神拜佛，藉此令對方回心轉意：「講真我咩方法都試過，帶佢去拜神呀，我就求佢要好愛我囉。」不過一段戀情去留仍需要雙方努力，任誰一方失掉情意，也需要及時抽身離去，學懂愛自己才最重要。

但忘記最重要的，就其實這樣狀態，是沒有人會愛你。 唐詩詠

唐詩詠3段戀情無疾而終 以縱容不迫心態追尋愛情

入行以來的唐詩詠只承認過與余文樂、崔建邦和洪永城有過一段戀情。(natalietong53@IG)

入行以來的唐詩詠只承認過與余文樂、崔建邦和洪永城有過一段戀情，縱使唐詩詠的愛情最後未能開花結果，但每次分開卻未曾公開評論舊愛，更認為感情是他們兩個人的事，不應由第三者去論斷，而唐詩詠最後的溫柔令她被網民形容為最佳女友，更有不少劇迷希望她早日獲得幸福。

生活就好似一塊鏡，只要你笑，它就會跟着笑。 唐詩詠

失戀固然會難過、傷心，但一生卻不只是擁有愛情才會擁有幸福與快樂。在唐詩詠眼中的愛情如生活般彷如一塊鏡，晶瑩剔透得能反映不同的光暗面，只要用好的態度、感情去看世界，便能發現懂得愛自己也是如此美好。正如心中沒有陽光的人，難以發現陽光的明媚，以縱容不迫的心態去尋找愛情。

40歲的唐詩詠情路雖然走得曲折，但她仍然對於愛情既執着又堅持。(natalietong53@IG)

唐詩詠揮別情傷學會品嚐遺憾美 但願未來能遇上互相「叉電」的情人

人生中，你會經歷很多艱難的時刻。但這也會讓你意識到以前不曾在意過的好時光。 唐詩詠

40歲的唐詩詠情路雖然走得曲折，但她仍然對於愛情既執着又堅持，正如她曾在社交平台分享到電影《心靈捕手》的對白，透露不論過去經歷過多少的艱難日子也好，但人總能走出陰影、找回自我，去領悟過去的美好，成就更好的自我去經歷更多人生的美好，因為唐詩詠亦透露過：「圓滿很美，但遺憾也是一種美。」唐詩詠揮別情傷後，現時的她最渴望能在茫茫人海找到最能互相「叉電」的伴侶，支持著彼此，一起進步。

我替他『叉』少少電，那他才可以幫我『叉爆』電話！ 唐詩詠

▼▼▼【按圖看】40歲的唐詩詠被外界形容為「最佳女友」，而她是不少男生的夢中情人？▼▼▼