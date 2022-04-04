阿嬌剖白離婚主因太想結婚？41歲鍾欣潼樂做單身熟女：男人不可靠

【阿嬌／鍾欣潼】鍾欣潼（阿嬌）在前年與台灣「醫界王陽明」賴弘國離婚後，坦言現時享受單身生活，她更曾透露：「男人不可靠」的愛情金句。早前阿嬌亮相內地節目《辣媽學園》除重申強調女人需要敢愛，也要敢於分離，她同時也真情剖白與賴弘國離婚的原因，是因為太過著急想要被愛？



鍾欣潼（阿嬌）在前年與台灣「醫界王陽明」賴弘國離婚後，坦言享受單身生活，更曾透露：「男人不可靠」的愛情金句。(鍾欣潼@微博)

現年41歲的鍾欣潼（阿嬌）在前年結束與賴弘國僅1年多的短暫婚姻後，阿嬌仍在愛情路上尋尋覓覓，她表明現時享受單身生活，更透露身邊亦有追求者。相反，前夫賴弘國於今年2月與圈外女友結婚，不久更會榮升父親。

早前，阿嬌為內地節目《辣媽學園》擔任嘉賓時，再次與觀眾分享與賴弘國婚姻失敗的主因，阿嬌也在節目分享到她離婚後，更懂得如何自愛的愛情觀，這也讓人看見婚姻不是全然是歸宿，更重要是在探索愛情中提到自我，並從中學懂在單身生活如何自處。

鍾欣潼（阿嬌）婚姻失敗在於太想結婚？ 缺乏了解難增進感情

現年41歲的鍾欣潼（阿嬌）在前年結束與賴弘國僅1年多的短暫婚姻後，阿嬌仍在愛情路上尋尋覓覓，她表明現時享受單身生活。（IG＠鍾欣潼）

鍾欣潼（阿嬌）接受訪問中透露與前夫賴弘國是透過朋友聚會而認識，直認兩人是以結婚為前題去交往。兩人在相戀的4個月後便宣布結婚。但為何兩人會閃婚也是因為阿嬌主動求婚對方。有次阿嬌與賴弘國在美國旅行時，本身有畏高的賴弘國卻陪伴阿嬌從四千尺的高空跳下來的人生目標，就是這一剎那的怦然心動，令阿嬌主動求婚。但婚後兩人對生活追求、價值觀、經濟能力分歧，也磨蝕兩人當初的愛，最後缺乏了解的愛情，也是迎來離婚的收場。

但除因阿嬌與賴弘國缺乏真正的磨合外，最大的婚姻失敗原因是阿嬌曾太想擁有愛？阿嬌在節目《辣媽學園》再次娓娓道來與前夫賴弘國離婚的主因，全是因為她追求愛情太過急進？

着急過，但離了呀，就過了那段時間，沒事了。 鍾欣潼（阿嬌）

阿嬌一直認為愛情是很純粹，有過數段失敗戀情的阿嬌對於愛情的追求，本來亦無期望太多，她曾在節目《飯局的誘惑》表示：「只是想結婚然後穩定下來。」面對前夫賴弘國的行動勝過他所有的言語，阿嬌被感動，很想將兩人的戀情推進所謂的「完滿」婚姻中，可惜忘記相濡以沫的愛情，最需要彼此的磨合和了解，有時操之過急反而失掉當初的愛火。

▼▼▼【按圖看】重溫阿嬌與賴弘國兩人昔日的甜蜜舊情。▼▼▼

+ 2

鍾欣潼（阿嬌）享受40+單身生活 失婚後悟敢愛敢恨：男人不可靠

你要敢愛，也要敢離開，最可靠的是你自己，男人不可靠的。 鍾欣潼（阿嬌）

經歷婚姻失敗的阿嬌，對於愛情有另一番的領悟，也表明愛情不應將就，不合適便要果斷離開，這才是自愛的行為，阿嬌更提到在愛情最可靠的還是自己。

經歷婚姻失敗的鍾欣潼（阿嬌），對於愛情有另一番的領悟，也表明愛情不應將就。(鍾欣潼@微博)

阿嬌在節目《辣媽學園》分享現時身邊有追求者，但自己卻不急著迎接下一段的感情：「我覺得一個人很舒服，一個人也可以很精采。」明言享受40+單身生活的阿嬌，還不想因為談戀愛而產生煩惱的情緒，但阿嬌也不抗拒愛情的到來，她隨節目分享擇偶條件，表示希望將來的另一半是有完整家庭背景，這可彌補她來至單親家庭的背景，最重要是下一埸的戀愛，彼此懂得如何在追求愛中，找到自我，更渴望有擔當的男人。