俄國名模由賣生果出身榮升LV太子妃逆襲之路：我靠的不只是美貌

LV太子妃｜俄羅斯名模Natalia Vodianova跟高級時裝品牌LVMH集團的繼承人 Antoine Arnault終於結束愛情9年長跑。對於法國首富繼承人跟「賣生果出身模特兒」結婚，不少人對這段婚姻都不看好，亦有人對Natalia「飛上枝頭變鳳凰」的成名史相當佩服。到底這名「生果妹」如何跟首富繼承人走在一起？



LV太子妃｜俄羅斯名模Natalia Vodianova跟高級時裝品牌LVMH集團的繼承人 Antoine Arnault終於結束愛情9年長跑。（Getty Image）

LV太子妃｜不少人對這段婚姻都不看好，亦有人對Natalia Vodianova「飛上枝頭變鳳凰」的成名史相當佩服。（Getty Image）

俄羅斯名模Natalia Vodianova自幼家貧，2歲被父親拋棄，母親則獨自養育她及兩名妹妹，為了生計一起擺攤賣生果，其中一個妹妹一出生就是腦癱，作為長女的Natalia自小很懂事早已開始為母親分擔重任。由於年幼跟隨母親賣生果至今經常被人嘲笑稱她為「水果娜」。16歲的某一天改變了Natalia一生的開端，那一天她依舊在街上賣生果，殊不知遠處有一名星探已經觀察她多時，星探邀請Natalia進入模特兒圈。其後Natalia成為廣告商的寵兒，更憑著個人的努力在一群女生中脫穎而出。

LV太子妃｜俄羅斯名模Natalia Vodianova自幼家貧，母親獨自帶著她及兩名妹妹。（Instagram@natasupernova）

在模特兒界想被巴黎模特的公司簽約的話，必須要有一口流利的英文。Natalia Vodianova花了短短3個月練了一口流利的英文終被簽約，她便飛往巴黎開展了自己的模特兒生涯。此後，Natalia獲得了公司的力捧，先後接下多個代言。極具特色的臉孔以及魔鬼身材使她得到不少的機會，成為了千禧年四大名模之一。

LV太子妃｜Natalia Vodianova獲得了公司的力捧，先後接下多個代言。（Getty Image）

事業剛起步不久後，20歲的Natalia Vodianova被感情沖昏頭腦一切。當年她遇到了一個比她大21歲的英國貴族。此名男子是已故英國子爵的三子Justin Partmar，其家族不僅是英國最顯赫的家族之一，而Justin Partmar的個人財產亦相當顯赫。二人僅僅相識一年就火速結婚，Justin Partmar更為Natalia打造一個完美夢幻的婚禮，跟他舉行了一場為期3天的超長婚禮。婚後Natalia立馬為丈夫生下兒子，二人除了在家照顧孩子，更會出席公開活動大放閃光彈。

LV太子妃｜20歲的Natalia Vodianova被感情沖昏頭腦一切，當年她遇到了一個比她大21歲的英國貴族。（Getty Image）

正當外界以為Natalia Vodianova會退圈在家相夫教子，但Natalia生下兒子6星期火速修身工作，接下不少工作，成為Guerlain的代言人及跟CK簽下長達8年的合約，至今無人打破。可惜她的獨立及向上爬的表現，換來是丈夫的不理解及反對。最終二人矛盾日益加劇，於2011年Natalia Vodianova正式與Justin Partmar離婚，並且把3名子女獨力撫養。

LV太子妃｜正當外界以為Natalia Vodianova會退圈在家相夫教子，但Natalia生下兒子6星期火速修身工作，接下不少工作。（Getty Image）

離婚後，Natalia Vodianova事業被打擊，網上不斷爆出她的黑材料，更被媒體抹黑成心機女。正當外界以為Natalia會就此一蹶不振，她並沒有讓一直處於低落的狀態，反而繼續努力工作，還創立起慈善基金會，這個基金會致力為俄羅斯的孩子們建設免費遊樂場。此舉動很快吸引了LVMH集團的兒子Antoine Arnault關注，他比Natalia年長五歲，而他亦很快對Natalia展開猛烈追求。

LV太子妃｜Natalia Vodianova創立起慈善基金會致力為俄羅斯的孩子們建設免費遊樂場。（Instagram@natasupernova）

LV太子妃｜Natalia Vodianova創立起慈善基金會致力為俄羅斯的孩子們建設免費遊樂場。（Instagram@natasupernova）

LV太子妃｜Natalia Vodianova此舉動很快吸引了LVMH集團的兒子關注，他比Natalia年長五歲，而他亦很快對Natalia展開猛烈追求。（Getty Image）

LVMH集團是一家擁有50多個奢侈品牌，如LV、Dior、Fendi、Celine、Loewe是當之無愧世界上首屈一指的奢侈品跨國集團。大家可能都以為富二代沒有幾個是認真的，但是長達九年的戀情看出他對Natalia Vodianova的癡迷。為了避嫌Natalia從此再沒有接下LV任何代言，至於身為LVMH集團繼承人的丈夫Antoine Arnault亦相當愛Natalia Vodianova，單是個人社交平台就曾表白老婆，甚至讚揚老婆相關的貼文佔了一半以上。2020年兩人結束九年的戀愛長跑並結婚，使她榮升「LV太子妃」，兩人亦繼續甜蜜的生活下去！