55歲王祖賢近況曝光　優雅自然地老去！一生錯愛2人學佛悟透人生

【王祖賢】現年55歲的王祖賢自2004年宣布息影後，便移居加拿大享受生活。身為一代女神的王祖賢，近況一直備受關注。繼早前在靈巖山寺被網民偷拍後，最近又有網友在火鍋店遇見王祖賢並把她拍下來，相中的她素面朝天正在大口吃東西，然而照片曝光後卻有網民嘲諷女神大走樣。對於網友的痛批，有藝人看不過眼反擊直言：「她都已經幾歲了，不需要這樣子對待她，曾經女神以後也是女神」。其實優雅自然地老去更難得，氣質才是永存且如紅酒般愈久愈醇的可貴之物，比起容貌這膚淺的東西，倒不如欣賞一下王祖賢從容面對歲月的生活態度。



近日，息影多年的王祖賢被目擊到在食店內疑似素顏進食，該網友隨後更將偷拍的照片上載至社交平台，相中可見不施脂粉、身穿灰黑長袖衣服的王祖賢正默默地用餐，未有察覺到有人偷拍。照片曝光後即引起網友熱議，竟有不少網友痛擊王祖賢大走樣，直言「女神不再」，更有網民嘲她面容浮腫略顯老態。

息影多年的王祖賢被目擊到在食店內疑似素顏進食。（微博＠娛星聞圈）

相中可見身穿灰黑長袖衣服的王祖賢正默默地用餐。（微博＠娛星聞圈）

網友將偷拍的照片上載至社交平台（微博＠娛星聞圈）

台星怒斥網友為王祖賢平反：曾經女神以後也是女神

對於王祖賢遭眾多網友群嘲一事，台灣藝人曹西平因看不過眼而怒斥：「她都已經退出演藝圈有多少年了，已經都不從事演藝相關的工作了，只是很平凡的在過她的生活，為什麼每次都要說她變老了，她變胖了，她變醜了，她崩壞了，你們到底想要幹什麼？」然後他又補充指：「就讓人家平靜的過生活，不打擾不可以嗎？她都已經幾歲了，不需要這樣子對待她，曾經女神以後也是女神，給大家留下美好的回憶不是很棒嗎？大家只想知道她過的好不好而已，其他根本一點都不重要，祝福她就好了。」

人不是神，本來隨歲月流逝而老去是很自然的事，到底從何事開始「變老」會成為了被人嘲笑的「怪事」，甚至成為了難以啟齒且不願面對的事情？比起王祖賢近照如何，她那優雅自然地面對歲月的人生態度不是更值得欣賞嗎？

台灣藝人曹西平怒斥網友為女神平反（IG@dennytalktalk）

王祖賢：30至40歲的女人最有魅力

王祖賢當年毅然告別光鮮亮麗的大明星生活，毫無留戀地回復普通人身份過著最平凡的生活，皆因她對自己的人生有很清晰的方向。曾有訪問問及王祖賢覺得一個人最有魅力是甚麼時期，她是這樣回答的：

30至40歲之間，這個時期女人的心智會很成熟，對人生有一些真實而精闢的看法，喜歡思考，生活閱歷也逐漸豐富。但是年齡有時候並不代表時間，至於情感的轉變，也不過是一個從情濃到情淡的簡單過程。 王祖賢

王祖賢當年毅然告別光鮮亮麗的大明星生活（IG@wangzuxian_joeywong）

王祖賢：「年齡有時候並不代表時間。」（IG@wangzuxian_joeywong）

王祖賢重新出發再填滿自己

王祖賢又曾表示由於出道比較早，那段時期只是她想趕快找一份可以讓自己和家人過得很好的工作，因此錯過了很多學習機會，所以她想要彌補過去失去的東西。王祖賢直言前半生對她而言只有非常模糊的印象，一直沒有機會讓自己做選擇，基本上都是他人推動才前進。那時她發現自己內在是空的，於是萌生出想要再填滿自己重新出發的想法。

前半生對王祖賢而言只有非常模糊的印象。（IG@wangzuxian_joeywong）

人生不是唯一的舞台，你換了一個舞台也是一樣玩，人生是一齣戲。 王祖賢

王祖賢感情路不順遂 成就現在的自己

王祖賢曾有２段轟烈的愛情，分別是台灣歌手齊秦與富商林建岳。她與齊秦分分合合多年，可惜一直未能修成正果；而與富商林建岳的戀愛則備受爭議，當年有傳她戀上有婦之夫林建岳，緋聞傳得沸沸揚揚時，林建岳更與妻子謝玲玲離婚。雖然王祖賢多次表明自己非第三者，她是在林建岳單身的情況下才交往，但此事仍無可避免地受到非議。有傳林建岳的母親堅拒王祖賢入門，二人戀情僅維持了2至3年便結束，然而這段情卻讓她落下永遠的罵名。

王祖賢曾有２段比較公開的愛情，分別是台灣歌手齊秦與富商林建岳。（IG@wangzuxian_joeywong）

22歲的少女王祖賢曾在節目《今夜不設防》中表示：「將來我都想過了，我會很平凡過日子的，一個女孩始終要結婚的。」然而經歷２段無果的愛情後，34歲的她徹底改變想法，她坦言：「在我的字典中沒有結婚這兩個字，是完全沒有。」因為她覺得結婚的一對配偶一定是精神層面上達到共識，才可能跟她做一輩子的事情。而淡出多年的王祖賢，至今淡然瀟灑地一個人生活。

22歲的少女王祖賢：「一個女孩始終要結婚的。」（《今夜不設防》截圖）

34歲王祖賢：「在我的字典中沒有結婚這兩個字」（《三個光頭佬》截圖）

王祖賢在家修行學佛 決心為自己而活

而現時在加拿大生活的王祖賢專心鑽研佛法，曾身穿僧侶服裝現身靈巖山寺。據網民所指，王祖賢穿的僧侶服裝是「海青」，屬皈依三寶的弟子，即在家修行學佛的居士。有指王祖賢帶髮修行並未出家，法號為「行覺居士」。其實只要活得自在，過著理想的生活，你的人生便是最美的人生！