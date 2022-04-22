換身份證2022｜影證件相8大貼士！善用陰影突顯輪廓　穿V領更顯瘦

【換身份證2022／證件相】智能身份證換領中心已面全面恢復服務，之前已預約換證的女生們可以到換證中心辦理換領身份證，而下一批換證組別終於輪到1992年至2000年人士，大家可參閱入境處官網。對於換領智能身份證，相信不少女生都相當關注證件相的質素，新的身份證照片位置更要比以往大三分之一，而且更高清，萬一影得不好分分鐘成為一大污點！入境處官網提供了拍攝身份證相片的小貼士，《01女生》參考入境處建議，整合出8大證件相拍攝貼士，從衣著、髮型入手，快學下來，一起拍一張美美的證件相吧！



【換身份證2022／證件相】新的身份證照片位置更比以往大三分之一，而且更高清！（入境處 官網）

換身份證2022｜證件相拍攝貼士1：穿V領上衣

不少女生都很在意上鏡時會顯得臉部寬闊，很難一時之間做到瘦面效果，大家可嘗試衣著入手，選對衣領剪裁可以瞬間修飾臉型！V領上衣比圓領的好，因為V領有助拉長視覺比例，塑造頸部修長效果，從而令臉部看起來更纖瘦，有助修飾臉型！如果是穿著有領襯衣的話，可解開頭2粒鈕扣，亦能做到同樣效果。

換身份證2022｜證件相拍攝貼士1：穿V領上衣（illusomina＠IG）

換身份證2022｜證件相拍攝貼士2：穿有領及深色衣物

證件相的背景顏色是白色，如果穿著淺色衣物會融合背景，所以建議穿著深色衣物，加上深色衣物亦有助達到顯瘦效果！入境處建議服裝應以整齊、簡潔為主，有領及深色上衣就最理想。

換身份證2022｜證件相拍攝貼士2：穿有領及深色衣物（入境處 官網）

換身份證2022｜證件相拍攝貼士3：化淡妝比濃妝好

拍攝證件相時妝容應以淡妝為主，底妝不要太厚，透薄底妝及局部遮瑕便可，因為太厚重的底妝在燈光下會看起來很不自然。另外亦應避免使用太深色的化妝品，眼妝可以淺棕色為主，眼線可只畫內眼線，也可用深啡色取代黑色眼線筆，令眼神看起來更柔和自然。拍攝證件相不應貼上假眼睫毛，但若想令眼部更有神，可稍微刷上睫毛膏。

換身份證2022｜證件相拍攝貼士3：化淡妝比濃妝好（tracychu_officialfanclub＠IG）

換身份證2022｜證件相拍攝貼士4：塗上自然淡粉紅色唇彩

拍攝證件相時妝容最重要是清新、簡潔，所以唇膏方面簡單塗上潤唇膏就可以，但如果唇色偏白看起來感覺有欠精神，大家也可選擇有顏色的潤唇膏或柔和淡粉紅色的唇彩，不過就要避免鮮紅色或霧面質感的唇膏，以免令妝容看起來太誇張及沉重。

換身份證2022｜證件相拍攝貼士4：塗上自然淡粉紅色唇彩（Unsplash@Candice Picard）

換身份證2022｜證件相拍攝貼士5：善用陰影

雖然影證件相時妝容要簡潔為主，但大家也可善用陰影，令整體妝容看起來更精緻，突出臉部輪廓。大家不妨在眼窩、鼻樑兩側、眉骨及下巴等部位加點陰影粉，達到V臉效果之餘又能突顯蘋果肌，令五官更立體。

換身份證2022｜證件相拍攝貼士5：善用陰影（satomisquad@IG）

換身份證2022｜證件相拍攝貼士6：佩戴透明隱形眼鏡或不反光鏡片眼鏡

多數女生都不希望戴著眼鏡，大家可選擇配戴透明隱形眼鏡，根據入境處的規定，有色隱形眼鏡是不可佩戴的。當然，大家都可以選擇佩戴眼鏡，但就建議選擇不反光鏡片眼鏡，以免拍到現場反光倒影，亦要留意眼鏡框不可遮蓋眼睛，太陽眼鏡或太誇張的眼鏡都是不能佩戴的！

換身份證2022｜證件相拍攝貼士6：配戴透明隱形眼鏡或不反光鏡片眼鏡（《校對女王》劇照）

換身份證2022｜證件相拍攝貼士7：保持髮型整潔

髮型方面亦要保持整潔，瀏海太長緊記要夾起，不可遮擋眼睛或眉毛！建議拍照前可使用定型噴霧，令髮絲更貼服。長髮女生可把頭髮向後撥梳整齊或紮起來。

換身份證2022｜證件相拍攝貼士7：保持髮型整潔（入境處 官網）

換身份證2022｜證件相拍攝貼士8：拍照時下巴可微微向下

拍攝時，緊記表情不要過於誇張，挺胸收腹、膊頭放鬆、自然微笑便可。如果想拍出來更顯瘦，拍照時可以頭部微微向下，下巴位置稍微向後縮，可以避免臉型顯得寬闊，輕鬆做到V臉效果。不過，說到尾最重要都是拍照前要有充足睡眠及休息，令精神更飽滿！