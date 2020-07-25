【拍照姿勢】女生拍照時除了關注四周環境，更關心拍攝出來的效果會否顯胖、顯矮；假若你不擅長拍照，或可看看美國攝影師Bonnie Rodríguez Krzywicki的指導。

美國攝影師Bonnie Rodríguez Krzywick於Instagram和YouTube分別分享如何能訪過拍照姿勢拍出美照。(bonnierzm@Instagram)

攝影師親授拍照姿勢

並不是每個女生天生都懂在鏡頭前擺甫士，這亦是Bonnie Rodríguez Krzywicki在Instagram教授拍照姿勢希望帶出的原意，指導大家如何在鏡頭前感覺更舒適。基於其肢體動作都較簡易，能應用於不同環境中，故她的Instagram已得到73.8萬名追蹤者追蹤，亦有拍攝YouTube。Bonnie Rodríguez Krzywicki會作出錯誤與正確的姿勢示範，並以「不要」為開首，列出拍照時需避免的動作。

【按圖看】錯誤與正確的拍照姿勢示範＝＝＞

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如何進一步拍出美照？

然而，學懂了姿勢的轉換，Bonnie Rodríguez Krzywicki提醒下一步則是調節自己的心態，如許多人於拍照時都會受周遭環境、人與事影響。要是無可避免在人流多的地方拍照時，調整心態暫時忽略掉旁人的目光，一心想着要拍出一張美照便容易成功。

更多Bonnie Rodríguez Krzywicki的美照＝＝＞

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