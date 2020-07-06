【攝影技巧】繼韓國女星Jessica、IU、泫雅開設了個人YouTube Channel，朴敏英亦於早前加入行列，分享她的工作與日常生活；短短開設一個多月的時間，就吸引了369K訂閱者。

朴敏英早於6月份開設個人YouTube Channel。（그냥, 박민영 Just Parkminyoung@YouTube截圖）

一個多月的時間內，朴敏英已於YouTube Channel上載了6段影片，例如與大家分享「What's in My Bag」、喜歡的泡菜食物製作方法等，不過其中一段工作時的幕後花絮就引起了較大的迴響，公開素顏及上妝過程，被大讚展現真個性與皮膚狀態甚佳以外，朴敏英更分享了一些拍照技巧，適合大家日常拍美照時參考之用。

朴敏英公開素顏及上妝過程，被大讚皮膚狀態甚佳。（그냥, 박민영 Just Parkminyoung@YouTube截圖）

影相秘技１：托腮時手指必須微微張開

朴敏英分享拍照時可將手部托在下巴位置，不過手指需微微張開。（그냥, 박민영 Just Parkminyoung@YouTube截圖）

許多女生拍照時都會擔心將自己的包包臉凸顯出來，故設盡方法都想要營造瘦面效果，例如將雙手放於臉旁，或托在下巴位置。朴敏英就分享指發現擅長拍攝雜誌硬照的明星、模特兒都喜歡用手擺出不同姿勢，而她日常都會時時運用這招。

不過，朴敏英提醒將手部托在下巴位置時，手指不能完全貼於臉上，要微微張開，不然便會顯得臉很醜。

【按圖看】朴敏英時常於拍照時做出托下巴的動作＝＝＞

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朴敏英指保留鬢角（的水）或抽出少量髮絲，將會更有吸引力與顯出魅力。（그냥, 박민영 Just Parkminyoung@YouTube截圖）

影相秘技２：抽出少量髮絲／鬢角

手部動作以外，頭髮也是拍攝美照重要的一環，除了將頭髮梳理至整齊，亦可透過編髮打造出不同形象。朴敏英就分享不論是任何髮型，於拍照時可保留鬢角（的水）或抽出少量髮絲，再於頭髮上使用定型產品，將會更有吸引力與顯出魅力。

拍攝看鏡頭時將眼神放空，亦是朴敏英其中一個方法。（그냥, 박민영 Just Parkminyoung@YouTube截圖）

影相秘技３：放空眼神有步驟？

接下來到眼神的部份，朴敏英指拍照時，眼睛是最重要的一部份，當你裝出看起來很嚴肅的樣子時，拍出來的照片就會很不錯，而且較有情感。如果你不擅長裝嚴肅，朴敏英亦分享另一組動作；先將舌頭頂向前排牙齒，令雙唇自然微張開，及後看鏡頭時將眼神放空，讓人產生一種「在想事情」的感覺，拍出更自然又漂亮的照片。

朴敏英分享，拍照時可不直視相機。（그냥, 박민영 Just Parkminyoung@YouTube截圖）

影相秘技４：不需直視鏡頭

最後，朴敏英分享還可以於拍照時，不要直視鏡頭，如將目光視線投放於鏡頭旁約5cm，讓眼神變得更俐落，帶出自信；另外，也可以反方向凝視鏡頭後的遠處，這種方法更適合有「鏡頭尷尬症」的女生呢。

更多朴敏英的美照＝＝＞

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孫藝珍自拍秘技：側身展現鎖骨

如果想要了解自拍的姿勢，也可參考另一女神孫藝珍早前於社交平台發布的影片，孫藝珍趁工作空檔自拍，從影片中看到她除了擺出嘟嘴動作，仍時時將頭部輕側，甚或以三七臉拍攝，營造顯瘦、V臉的視覺效果。