【拍照姿勢】疫情肆虐，大部份社交活動都需暫停；高海寧、陳瀅等女星在社交平台分享留家抗疫的生活，對鏡自拍得來要自然，原來大有學問？

除了是記錄一下抗疫生活日常，以下技巧亦能用於日後能外出拍照的時候，畢竟比起另一半與朋友擔任人肉腳架，自己拿捏角度反而更能拍出美照。

調整自己姿勢「最佳距離」

高海寧大曬小蠻腰對鏡自拍。(sammkoling@Instagram)

對鏡自拍的第一件事當然是在一面角度傾斜的大鏡子，無需刻意遷就角度就能拍出一張顯高又顯瘦的照片了，不過要在家中要找到一面這樣的鏡子實在存在難度。不如從自己的站立姿勢入手吧！

第一步記緊不要站得太近鏡子，身體亦不能僵硬；想要拍出顯高的視覺效果，亦可向前伸出其中一邊腿，甚至可將身體傾後、單手叉腰等動作幫助展現身體曲線。如果你不太擅長擺甫士，建議沒拿手機的另一隻手可拿着花束、書本等物件，效果將更自然。

側頭拍攝 眼神是關鍵

陳瀅輕撥頭髮，眼神望手機螢幕或鏡子內的手機鏡頭而非直望鏡子，拍照效果更自然。 (missjni@Instagram)

對鏡自拍時，眼神放哪裡是關鍵。凝望鏡子內的手機，或鏡子內的手機鏡頭將會更自然，手機斜拿效果亦更好。至於姿勢方面，則可聳起一邊肩部、微微側頭，呈現放鬆的狀態；如手托下巴、手放頭部或輕撥頭髮等，將其中一隻手放於耳側，像是呈現一個摸頭的動作，拍攝效果更自然外。。

半跪拍攝顯腿長

李靜儀（Heidi）蹲立並向前伸出其中一邊腿拍照。(heidibibe@Instagram)

坐下來拍攝亦是另一個方式。如全身鏡鄰近椅子或床，可坐着拍攝，不過則需留意不要完全坐在椅子或床上，只能以側坐方式坐在椅邊，腳尖微踮起才能讓雙腿顯得更修長。

另外，可直接坐在地上拍攝，關鍵是將其中一邊腿提高或半蹲立起來，感覺更隨性而且呈現出腿部線條。如想豐富構圖，也可將食物或手袋放於身旁，拍出打卡照。

+ 3 + 2

在鏡上畫畫

挪威女生Helene Meldahl在鏡上畫畫，然後配合畫像互動自拍。(mirrorsme@Instagram)

想要增加趣味或希望透過照片陳述故事，可如挪威女生Helene Meldahl一樣，用上粉筆、Marker在鏡上畫畫，然後配合畫像互動自拍。

Helene Meldahl在接受外國媒體The Local訪問時表示，自己最初僅是使用唇膏在鏡上畫畫，然後拍照並傳送給朋友，逗樂一下他們，後來成為一種習慣，更開設了Instagram帳號分享她的自拍。這方法不但可記錄生活，亦可造就獨特性。

（資料來源：The Local）

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+ 10 + 9 + 8

女生拍照時關心拍攝出來的效果會否顯胖、顯矮；假若你不擅長拍照，或可看看美國攝影師Bonnie Rodríguez Krzywicki的指導＝＝＞（延伸閱讀）