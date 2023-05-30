《小魚仙》亞洲區票房慘烈！Halle Bailey慘遭謾罵1回應獲讚

【小魚仙／Halle Bailey／迪士尼小美人魚】迪士尼經典動畫《小魚仙》（The Little Mermaid）真人版自公開預告及曝光了女主角Halle Bailey的造型，引起了極大的爭議，不少人直批女主角Halle Bailey跟原著極為不同大為失望！而日前（25日） 《小魚仙》首映後，外界評價好壞參半，於美國票房暫時不錯，唯亞洲區票房慘淡！



【小魚仙／Halle Bailey／迪士尼小美人魚】不少人仍然狠批美人魚選角 Halle Bailey ，與原著極為不同令他們大失所望。(YouTube@Walt Disney Studios)

《小魚仙》首映後美國票房起越《阿拉丁》

《小魚仙》在5月26日正式於美國上映，上映一周《小魚仙》的票房已經突破了US$1.6憶美元，光是首日已有$4,800萬美元（約$3.8億港元），單計4日總共為$1.18億美元（約$9.24億港元）；至於海外亦斬獲US$6,830萬美元（約$5.3億港元），全球合共約1.86億美元（約$14.5億港元），成績超越了3年前迪士尼真人版電影《阿拉丁》，當時《阿拉丁》首4天票房約$1.168億美元（約$9.15億港元）左右。

【小魚仙／Halle Bailey／迪士尼小美人魚】《小魚仙》首映後評價大反轉好評如潮 票房起越《阿拉丁》（IG@hallebailey）

另外，根據爛番茄（Rotten Tomatoes）評論，《小魚仙》獲得72%的好評，不少人觀看電影後都大讚女主角Halle Bailey的演技自然，而且她唱著經典主題曲《Part of Your World》，清澈動人的歌聲得到好評。她跟飾演的艾力王子(Prince Eric)的Jonah Hauer-King亦產生出化學反應，從而打破大眾偏見。

【小魚仙／Halle Bailey／迪士尼小美人魚】根據爛番茄（Rotten Tomatoes）評論，《小魚仙》獲得72%的好評。（IG@hallebailey）

【小魚仙／Halle Bailey／迪士尼小美人魚】她跟飾演的艾力王子(Prince Eric)的Jonah Hauer-King亦產生出化學反應，從而打破大眾偏見。（IG@hallebailey）

《小魚仙》於亞洲區票房慘淡

不過有讚當然亦有彈，有人依舊指出Halle Bailey的外表及膚色與原著大相逕庭，而且電影海底畫面粗糙，無法呈現出海底世界的美麗。雖則在美國上映首4天票房起越《阿拉丁》，但是海外市場成績一般，香港首周末進帳近500萬元，成績未算突出；內地上映4日亦只累收$1,853萬人民幣（約$2,046萬港元）；韓國首周的排名更是在《狂野時速10》、《銀河守護隊3》之下，可見亞洲區票房相對慘淡。但是目前的評論只屬首映觀眾的意見，電影是否能夠令大家改觀及帶來驚喜，還是要大家前往戲院觀看！

【小魚仙／Halle Bailey／迪士尼小美人魚】不過有讚當然亦有彈，有人依舊指出Halle Bailey的外表及膚色與原著大相逕庭。（IG@hallebailey）

【小魚仙／Halle Bailey／迪士尼小美人魚】《小魚仙》真人版公開了1分24秒的預告片，首度正式公開 Halle Bailey 的美人魚造型。(YouTube@Walt Disney Studios)

《小魚仙》女主角Halle Bailey因膚色被謾罵 無懼爭議高EQ回應

迪士尼真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）由選角至開拍後，一直受到外界議論，尤其是外界對於選角方面不滿及向其飾演《小魚仙》女主角Halle Bailey憤罵。Halle Bailey 雖然一直被謾罵，但堅強的她選擇大方回應，曾在迪士尼D23博覽上她表示：「我相信在座的所有人都能理解美人魚，以及她對我們所有人的意義。」而她也曾用一句反駁負評，因而贏得支持者的掌聲。

迪士尼真人版《小魚仙》飾演女主角Halle Bailey憤罵。（IG@HalleBailey）

迪士尼自宣布開拍真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）後，外界都對於選角相當關注，直至宣布電影女主角小美人魚由現年22歲的美國新生代歌手Halle Bailey出演後，馬上引來大眾不滿及要求換走女主角Halle Bailey。由於外界認為Halle Bailey跟動畫原作白皮膚紅髮的小美人魚形象不相符，其後爭議更掀起網民號召「#NotMyAriel」。

《小魚仙》電影女主角小美人魚由現年22歲的美國新生代歌手Halle Bailey出演，即時引來大眾不滿及要求換走女主角Halle Bailey。（Twitter@brcleys）

由於外界認為Halle Bailey跟動畫原作白皮膚紅髮的小美人魚形象不相符，其後爭議更掀起網民號召「#NotMyAriel」。（IG@HalleBailey）

《小魚仙》導演曾開腔力撐女主角Halle Bailey

大眾一直針著於Halle Bailey的外型及黝黑膚色，認為她並不切合原作美人魚的形象。迪士尼方面對此爭議並沒有理會，反而當時更加速拍攝進度。另外，真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）的導演Rob Marshall亦曾開腔回應選上Halle Bailey的原因：

Halle Bailey擁有不同罕見特質，純真靈魂、青春及潛力，加上擁有一把動人的歌聲，完美符合迪士尼標誌角色。 《小魚仙》導演Rob Marshall

不過網民並不接受，Halle Bailey更遭受網民毒舌評論。時代變遷，人類都一直進步，難道電影不能夠打破傳統？公主不能夠是一位黝黑膚色的演員出演，莫非故步自封必須跟隨原作演繹才稱得上完美？

大眾一直針著於Halle Bailey的外型及黝黑膚色，認為她並不切合原作《小魚仙》的形象。（ Twitter@sanjay_music）

大眾一直針著於Halle Bailey的外型及黝黑膚色，認為她並不切合原作《小魚仙》的形象。（IG@chloexhalle）

Halle Bailey開拍以來謾罵不斷，面對抨擊及流言蜚語，Halle Bailey依舊保持自信，她過去曾表示自己能夠有幸出演感到興奮：「Dream Come True。」她亦於雜誌訪問時談及爭議及被網民謾罵，亦相當大方回應！

對於能夠飾演迪士尼女主角這個機會依然感激，明白許多人對此各有不同想法，但我已經學會無論在任何情況都保持清醒頭腦，不管別人怎樣批評，只會繼續努力做好自己本份。 Halle Bailey

Halle Bailey開拍電影《小魚仙》以來謾罵不斷，面對抨擊及流言蜚語，Halle Bailey依舊保持自信。（IG@HalleBailey）

其實以往迪士尼的真人版電影，在選角方面一直備受爭議。早年暢銷電影《阿拉丁》中飾演「茉莉公主」的演員都曾備受質疑，其女演員擁有一半印度血統、一半英國血統。當時有不少網民不滿，認為為何不是找阿拉伯裔演員。不過電影上映後佳評如潮，一眾演員被大讚！