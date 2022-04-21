Johnny Depp上庭作供揭Amber Heard真面目　公開錄音還原家暴真相

【Johnny Depp家暴案】荷里活影星Johnny Depp家暴誹謗案轟動全城，Johnny Depp與前妻Amber Heard於2015年結婚，但這段婚姻只維持了15個月就離婚收場，兩人的家暴風波糾纏了多年，近日再就家暴誹謗案又走上法庭，令眾人疑惑究竟誰人才是家暴事件的受害者。家暴案續審，昨日Johnny Depp親自上庭答辯，堅稱自己從沒打女人，其律師團隊更在庭上公開關鍵性「錄音檔」證據，證明Amber Heard曾親口承認出手打過他，「我那個不叫揍（punch）你，而是叫打（hit）你」！



【Johnny Depp家暴案】荷里活影星Johnny Depp家暴誹謗案轟動全城。（gettyimages）

Johnny Depp與前妻Amber Heard的家暴誹謗案近日又再成為全球焦點，兩人於4月11日在美國再次對簿公堂，相信審訊會持續6至7星期。昨日Johnny Depp上庭答辯，他不靠律師全程自辯，更堅稱自己從沒打女人！

我自己從來沒有以任何方式打過Amber Heard的，我也從來沒有打過任何女人，我從來不需要做到這個地步。 Johnny Depp

【Johnny Depp家暴案】Johnny Depp上庭答辯，他不靠律師全程自辯，更堅稱自己從沒打女人！（gettyimages）

【Johnny Depp家暴案】公開錄音還原家暴真相：我沒有揍你，只是打你

Johnny Depp的律師團隊更在庭上公開「錄音檔」證據，其中一段錄音描述了Amber Heard向Johnny Depp擲平底鍋，而Amber Heard亦在庭上承認了這一點，另外有段錄音錄到Amber Heard跟Johnny Depp說：「我沒有揍（punch）你，對不起，我沒有真正摑你的臉，我有打（hit）你，但不是揍（punch）你」、「我沒有傷害你、沒有揍（punch）你，只是打（hit）你而已」，這段錄音已交由法庭進行鑑證。

【Johnny Depp家暴案】Johnny Depp的律師團隊更在庭上公開「錄音檔」證據，Amber Heard承認曾家暴。（gettyimages）

另外，Johnny Depp的私人保鏢Sean Butt上庭作供時指出，雖然他從沒有目擊到二人動手，但就確實多次見到Johnny Depp受傷，更向法庭展示出多張照片，相中明顯見到Johnny Depp臉部有瘀傷及抓傷。

【Johnny Depp家暴案】Johnny Depp的私人保鏢Sean Butt上庭作供時指出，雖然他從沒有目擊到二人動手，但就確實多次見到Johnny Depp受傷。（gettyimages）

【Johnny Depp家暴案】曾遭Amber Heard割斷手指

於2015年，Johnny Depp與Amber Heard到澳洲度假時發生起爭執，更有肢體衝突，在曝光的錄音中清楚聽到Johnny Depp提到傷口非常疼傷，更聽到當時在現場的私人醫生與護士一同找手指的對話。據說是二人發生爭執時，Amber Heard向Johnny Depp擲酒瓶而導致男方手指尖被割斷，據悉當時Johnny Depp的右手中指被割斷了三分一，亦證實在場醫護曾經協助尋找他的斷指，其後馬上送院進行手術，才能保得住手指。

【Johnny Depp家暴案】Amber Heard曾向Johnny Depp擲酒瓶，導致男方手指尖被割斷。（gettyimages）

【Johnny Depp家暴案】Amber Heard用指甲油假裝血跡 指控Johnny Depp打斷鼻子

而對於Amber Heard指出Johnny Depp打斷鼻子的指控，Johnny Depp亦有在庭上還原真相。Johnny Depp指出當時他正要去辦公室的時候，Amber Heard在後面大力襲擊他，受到突如其來的襲擊，Johnny Depp出於本能反應地用雙手抱著她，防止她繼續攻擊，但Amber Heard卻突然大喊「放開我！你把我的鼻子弄斷了！」而Johnny Depp就否認曾用頭部撞擊她，事後Amber Heard拿著染有血跡的紙巾向Johnny Depp展示她的傷勢，但仔細一看，發現原來所謂的血跡原來只是指甲油！

【Johnny Depp家暴案】Amber Heard曾拿著染有血跡的紙巾向Johnny Depp展示她的傷勢，但仔細一看，發現原來所謂的血跡原來只是指甲油！（gettyimages）

【Johnny Depp家暴案】公開Amber Heard床上排泄照片

除了還原家暴真相，Johnny Depp亦在庭上公開Amber Heard疑在床上排泄的照片，Johnny Depp過去曾公開指控過Amber Heard會在床上排泄，現在終於有證據公開！除此之外，Johnny Depp律師團隊也公開了閉路電視片段，顯示在他們還未離婚時，Amber Heard曾帶企業家Elon Musk與演員James Franco到他們的公寓，疑是出軌不忠，他們也是本案證人，其後將會被傳召到庭上作供，相信到時就會了解到他們之間的關係。

【Johnny Depp家暴案】Johnny Depp在庭上公開Amber Heard疑在床上排泄的照片，Johnny Depp過去曾公開指控過Amber Heard會在床上排泄，現在終於有證據公開！（gettyimages）

【Johnny Depp家暴案】前妻、女兒護航力撐：他不會打女人

其實在家暴案曝光時，已有不少網民力撐Johnny Depp，就連他的第一任妻子Lori Anne Allison亦有為他護航，力挺前夫不會打女人。女兒Lily-Rose Depp也有在IG發文為父親發聲，「我父親是我認識的最體貼、最有愛心的人」，雖然法庭審訊還會繼續一段時間，但Johnny Depp已還原了當時的經過，相信網民們對家暴真相都心中有數，不過仍要留待法庭裁決。

【Johnny Depp家暴案】不少網民力撐Johnny Depp！（johnnydepp＠IG）