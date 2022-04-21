Johnny Depp上庭作供揭Amber Heard真面目 公開錄音還原家暴真相
【Johnny Depp家暴案】荷里活影星Johnny Depp家暴誹謗案轟動全城，Johnny Depp與前妻Amber Heard於2015年結婚，但這段婚姻只維持了15個月就離婚收場，兩人的家暴風波糾纏了多年，近日再就家暴誹謗案又走上法庭，令眾人疑惑究竟誰人才是家暴事件的受害者。家暴案續審，昨日Johnny Depp親自上庭答辯，堅稱自己從沒打女人，其律師團隊更在庭上公開關鍵性「錄音檔」證據，證明Amber Heard曾親口承認出手打過他，「我那個不叫揍（punch）你，而是叫打（hit）你」！
Johnny Depp與前妻Amber Heard的家暴誹謗案近日又再成為全球焦點，兩人於4月11日在美國再次對簿公堂，相信審訊會持續6至7星期。昨日Johnny Depp上庭答辯，他不靠律師全程自辯，更堅稱自己從沒打女人！
我自己從來沒有以任何方式打過Amber Heard的，我也從來沒有打過任何女人，我從來不需要做到這個地步。
【Johnny Depp家暴案】公開錄音還原家暴真相：我沒有揍你，只是打你
Johnny Depp的律師團隊更在庭上公開「錄音檔」證據，其中一段錄音描述了Amber Heard向Johnny Depp擲平底鍋，而Amber Heard亦在庭上承認了這一點，另外有段錄音錄到Amber Heard跟Johnny Depp說：「我沒有揍（punch）你，對不起，我沒有真正摑你的臉，我有打（hit）你，但不是揍（punch）你」、「我沒有傷害你、沒有揍（punch）你，只是打（hit）你而已」，這段錄音已交由法庭進行鑑證。
另外，Johnny Depp的私人保鏢Sean Butt上庭作供時指出，雖然他從沒有目擊到二人動手，但就確實多次見到Johnny Depp受傷，更向法庭展示出多張照片，相中明顯見到Johnny Depp臉部有瘀傷及抓傷。
【Johnny Depp家暴案】曾遭Amber Heard割斷手指
於2015年，Johnny Depp與Amber Heard到澳洲度假時發生起爭執，更有肢體衝突，在曝光的錄音中清楚聽到Johnny Depp提到傷口非常疼傷，更聽到當時在現場的私人醫生與護士一同找手指的對話。據說是二人發生爭執時，Amber Heard向Johnny Depp擲酒瓶而導致男方手指尖被割斷，據悉當時Johnny Depp的右手中指被割斷了三分一，亦證實在場醫護曾經協助尋找他的斷指，其後馬上送院進行手術，才能保得住手指。
【Johnny Depp家暴案】Amber Heard用指甲油假裝血跡 指控Johnny Depp打斷鼻子
而對於Amber Heard指出Johnny Depp打斷鼻子的指控，Johnny Depp亦有在庭上還原真相。Johnny Depp指出當時他正要去辦公室的時候，Amber Heard在後面大力襲擊他，受到突如其來的襲擊，Johnny Depp出於本能反應地用雙手抱著她，防止她繼續攻擊，但Amber Heard卻突然大喊「放開我！你把我的鼻子弄斷了！」而Johnny Depp就否認曾用頭部撞擊她，事後Amber Heard拿著染有血跡的紙巾向Johnny Depp展示她的傷勢，但仔細一看，發現原來所謂的血跡原來只是指甲油！
【Johnny Depp家暴案】公開Amber Heard床上排泄照片
除了還原家暴真相，Johnny Depp亦在庭上公開Amber Heard疑在床上排泄的照片，Johnny Depp過去曾公開指控過Amber Heard會在床上排泄，現在終於有證據公開！除此之外，Johnny Depp律師團隊也公開了閉路電視片段，顯示在他們還未離婚時，Amber Heard曾帶企業家Elon Musk與演員James Franco到他們的公寓，疑是出軌不忠，他們也是本案證人，其後將會被傳召到庭上作供，相信到時就會了解到他們之間的關係。
【Johnny Depp家暴案】前妻、女兒護航力撐：他不會打女人
其實在家暴案曝光時，已有不少網民力撐Johnny Depp，就連他的第一任妻子Lori Anne Allison亦有為他護航，力挺前夫不會打女人。女兒Lily-Rose Depp也有在IG發文為父親發聲，「我父親是我認識的最體貼、最有愛心的人」，雖然法庭審訊還會繼續一段時間，但Johnny Depp已還原了當時的經過，相信網民們對家暴真相都心中有數，不過仍要留待法庭裁決。