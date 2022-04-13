金宵大廈2｜黃婉華演姐姐被讚　3個月苦練菲式英語　猛料背景公開

【金宵大廈2／黃婉華】日前TVB熱播劇集《金宵大廈2》深得大眾喜愛，引人入勝的劇情由開播至今一直引起熱論。昨晚（12/4）播出的《金宵大廈2》單元四「姐姐」飾演工人姐姐一角「LuLu」的黃婉華，不但被大眾演技出色，而且外形上及神態都跟現實上的工人姐姐99.9%相似。不過大家對黃婉華的面孔都感到陌生，原來她是出身於舞台劇的，加上有著驚人的背景，一同來認識一下這位新臉孔演員。



金宵大廈2｜昨晚（12/4）播出的《金宵大廈2》單元四「姐姐」飾演工人姐姐一角LuLu的黃婉華被大讚演技出色。（金宵大廈2 劇照）

金宵大廈2｜黃婉華的外形上及神態都跟現實上的工人姐姐99.9%相似。（Youtube@TVB USA Official 截圖）

昨晚《金宵大廈2》播出了單元四「姐姐」，由樊亦敏、林景程、黃婉華、黃子雄等演員主演，當中飾演工人姐姐的黃婉華一登場經已吸引了觀眾的眼光。劇情大概講述樊亦敏、林景程、黃子雄一家人貌似一個溫馨的家庭，對工人姐姐LuLu的黃婉華亦視如家人般對待，但原來一切的幸福都是假象，內瞞恐怖真相。

金宵大廈2｜劇情大概講述一個貌似溫馨的家庭，原來一切的幸福都是假象，內瞞恐怖真相。。（Youtube@TVB USA Official 截圖）

當中各演員們都是老戲骨之人，觀眾都不會感到太陌生，反而飾演工人姐姐一角「LuLu」的黃婉華似乎大家對她認識不深。黃婉華其實是一名舞台劇演員，充滿豐富的演出經驗。而這次《金宵大廈2》的演出是她首次參與電視劇集拍攝。她曾自爆因一身的健康膚色，經常被誤以為是工人姐姐，為了演好這個角色，她更花了3個月「功夫」學習菲律賓話，更會利用空閒時間外出跟姐姐溝通。

金宵大廈2｜劇中飾演工人姐姐一角「LuLu」的黃婉華似乎大家對她認識不深。（Youtube@TVB USA Official 截圖）

黃婉華透露當初收到監製的邀請時，一度以為自己遇到騙子。監製阿細亦表示自己當初亦跟不同的演員試鏡，因一次機緣巧合下於演藝網頁見到黃婉華，即時就決定《金宵大廈2》的「姐姐」一角由她出演。黃婉華自收到劇本後，得知自己要飾演其角，即時找了不少資料。由於菲律賓的英語跟其他國家的英語有少少出入，口音上亦有不同，因此她就開始跟家中的工人姐姐學習。此外，劇中黃婉華需抱著布公仔「唱歌」，原來是一首菲律賓兒歌，如今大家都大讚其演出表現，一切都是她的努力得來的成果。

金宵大廈2｜黃婉華自收到劇本後，得知自己要飾演其角，花了3個月學習菲律賓話。（FB＠Franchesca Wong）

金宵大廈2｜劇中黃婉華需抱著布公仔「唱歌」，原來是一首菲律賓兒歌。（FB＠Franchesca Wong）

黃婉華自高中學後，就前往加拿大升學， 2013年於加拿大卡加里大學畢業，並獲取市場學學士學位。其後回流香港工作，但心存一團火，為了成為演員放棄高薪厚職，她曾表示：「返咗香港做咗幾年嘢，想去讀演藝都幾掙扎，有一半人反對因為我已經讀咗四年大學，要放低之前一切重頭嚟過，令我都會質疑自己，所以都要多謝曾鼓勵我行呢條路嘅人﹗」不過她沒有理會反對的聲音，堅定做自己認為對的事，最終考入演藝學院。

金宵大廈2｜黃婉華自高中學後，就前往加拿大升學。（FB＠Franchesca Wong）

金宵大廈2｜黃婉華 2013年於加拿大卡加里大學畢業，並獲取市場學學士學位。（FB＠Franchesca Wong）

金宵大廈2｜曾一半人反對黃婉華成為演員。（FB＠Franchesca Wong）

直到2019年黃婉華畢業於香港演藝學院戲劇學院，並獲得戲劇藝術學士(榮譽)學位。此外在學3年，她亦曾三度獲得「滙豐香港獎學金」、「積家獎學基金」、「傑出演員獎」，更獲頒發「學院獎—傑出學生獎」及「校長獎—學生優秀大獎」等獎項。畢業後她參與不少的舞台劇、電影及配音等演出，更致力推廣戲劇教育，未知將來會否能再次於電視上看到黃婉華的演出呢？一同期待黃婉華的接下來的發展吧！

金宵大廈2｜2019年黃婉華畢業於香港演藝學院戲劇學院，並獲得戲劇藝術學士(榮譽)學位。（FB＠Franchesca Wong）