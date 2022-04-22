水原希子MeToo｜被不合理要求露私處演出　哭訴：實在身心俱疲

【水原希子MeToo】日本演藝界最近掀起#MeToo運動，人氣女星水原希子早前大爆日本演藝界性醜聞後，哭指圈中不少女星都遭受性搔擾，震驚各界。而水原希子最新受訪時就揭發，著名製片梅川治男曾於她拍攝Netflix電影《彼女》時突然要求她露私處演出，令她大感不適氣憤，因此她決定勇敢站出來指證，希望可以改變行內風氣及為同行女星發聲。



水原希子日前再度接受《週刊文春》專訪，表示早前主演的Netflix電影《彼女》由廣木隆一執導、梅川治男監製，雖然已知有性愛場面，但拍攝時突然被著名製片梅川治男要求她露私處演出，令她大感氣憤：「邀約的時候沒有這樣的說明，我決定接演了才提出要求，如果當初有說明需要這樣裸露，我就不會答應演出了」。

【水原希子MeToo】《彼女》由《解憂雜貨店》導演廣木隆一執導，改編自中村珍的女同志漫畫《群青》。（電影劇照）

面對不合理的要求，水原希子特意做了不少資料搜集，看了多部電影都沒有發現性愛戲會出現露私處的鏡頭，因此據理力爭，拒絕露私處拍攝。怎料，梅川治男卻提出另一個奇怪方案，提出讓水原希子剃掉私處毛髮貼上假髮，試圖說服她演出。不過，水原希子仍然堅持自己的底線，拒絕對方的提議。

不管是真毛還是假毛，我就是不想讓人覺得我如此裸露了，他卻不了解我的意思。 水原希子

【水原希子MeToo】水原希子拒絕露私處演出。（IG@i_am_kiko）

此後，水原希子繼續為自己據理力爭，在一次試裝時，當著其他演員、工作人員的面向導演廣木隆一表示自己堅拒裸露私處的立場，並重申有關鏡頭並沒有必要。經過與梅川、導演、經紀人和Netflix有關人員演協商後，水原希子成功爭取不露私處拍攝，導演會以拍攝角度避開，並於合約加上保護措施及不露私處的條款，成功「企硬」保護自己。

感覺是想以「水原希子首露私處」為賣點，我到現在仍無法看《彼女》，這部作品實在讓我身心俱疲。 水原希子

【水原希子MeToo】水原希子開Live委屈爆喊。(ig截圖)

水原希子亦參考了外國拍攝親密戲的方式，在美國，「親密行為協調員」（intimacy coordinator）是拍攝激情戲時現場必備的拍攝指導專家。於是，她主動向Netflix提議引進親密行為協調員，從中協調及把關激情戲的拍攝工作。當梅川得悉後，就曾警告她不能就此事與Netflix接洽，更遭到梅川的不停刁難。最終，Netflix採納了水原希子的建議，找來淺田智穗擔任片場的親密行為協調員，令《彼女》成為日本第一部度引進親密行為協調員的影視作品。

【水原希子MeToo】水原希子是演員也是名模。（IG@i_am_kiko）

不過，即使成功爭取加入親密行為協調員，拍攝過程亦不太順利。親密行為協調員淺田智穗在工作期間不斷受到梅川的刁難，更會於半夜傳訊息警告淺田不要再干涉拍攝。此外，水原希子亦爆料指拍攝前與工作人員聚餐時就發現梅川在席間摸其他女星的大腿，進行性騷擾，認為這個人很危險。

【水原希子MeToo】水原希子成功爭取加入親密行為協調員。（Instagram@unif）

水原希子表示，希望說出自己的經歷可以令日本業界將親密行為協調員這個職業普及化，保護男女雙方演員，並希望年輕女演員要堅持應守的底線，不要為了不合理的要求要委屈自己。