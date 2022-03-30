鄧小巧結婚被攻擊外表　發文回應言語暴力：對世界多點善意

歌手鄧小巧早前宣布與圈外加拿大男友「白先生」結婚，並於加拿大舉行婚禮完婚，不少圈中歌手都紛紛送上祝福予一對新人。不過結婚消息卻令鄧小巧無辜遭受網絡上的言語暴力，不少網民攻擊她的外表，指她是「豬扒」。對此，鄧小巧昨日（29/3）就高情商發文為自己發聲：「得到愛，唔一定要生得靚」。



歌手鄧小巧自2009年參加《超級巨聲》入行，由於並非纖瘦女生，因此多年來一直被外界批評醜樣肥胖。而早前鄧小巧的婚訊更令網絡暴力加劇，被不少網民留言攻擊：「鬼佬真係重口味」、「多個人去外國做雞」、「呢啲豬扒真係鬼佬先食得落」，被網絡欺凌已久的鄧小巧忍不住於社交平台連發兩文回應。

鄧小巧遭受網絡上的言語暴力。（FB@鄧小巧）

鄧小巧表示，多年來朋友都叫她不要理會這些惡意留言，但正正因為這樣，便會導致某一小撮人橫言無忌，繼續於網絡上攻擊他人。因此她認為不應該包庇一些小惡行，而慢慢縱容出大惡行。故此，她決定站出來為自己及其他被網絡欺凌的人勇敢發聲。

我相信可能曾經惡毒嘅你，都曾經受過傷害、被無理指責，或者同樣被語言或身體暴力過。但將恨傳播，唔會為自己同世界帶嚟任何好處。

鄧小巧發文回應言語暴力。（FB@鄧小巧）

鄧小巧又指，語言暴力與肢體暴力一樣對人有傷害，當中，語言暴力好無形，若勸當事人不要理會，其實對對方來說是二次傷害。而且，有些人更可能因為語言暴力而影響一生，變得鬱鬱不歡，嚴重的甚至有情緒困擾。

我哋當然控制唔到人哋講咩，但我哋絕對有權利指出呢件事唔啱。我只係希望大家在網上或日常對世界嘅溝通，多啲善意。

鄧小巧早前宣布結婚。（FB@鄧小巧）

另外，鄧小巧亦放閃分享她於與老公「白先生」的小插曲，在舞會上夫婦二人跳「第一支舞」時，鄧小巧表示不想穿禮服，想穿便服跳舞，「白先生」便體貼表示：「Whatever makes u feel good（只要你覺得舒服就可以）」

得到愛，唔一定要生得靚。

鄧小巧與老公「白先生」跳「第一支舞」。（FB@鄧小巧）

入行多年，鄧小巧一直對感情事十分低調，直至2021年6月她才公開與當時男友「白先生」的戀情。受新冠肺炎疫情影響，異地戀的兩人接近半年未曾見面，12月時鄧小巧就飛往加拿大探望男友歡度聖誕節，豈料更獲「白先生」求婚，並於3月初完婚，至今婚姻生活幸福。