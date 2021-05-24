莫測高深一女｜泰版水原希子厭世臉走紅　法律系才女3大魅力吸粉

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-25 12:59

泰國劇《莫測高深一女2》（Girl from Nowhere2）於Netflix上映後成為熱話，劇中女主角Kitty Chicha Amatayakul 走紅，空靈氣質與厭世臉，被封「泰版水原希子」。 現年27歲的Kitty Chicha Amatayakul，少女時以泰國女團出道，事業高峰時一度退下來，重回校園完成法律學位，是一名才女，稱得上美貌與智慧並重，難怪有超強吸粉力，IG 粉絲迫近300萬。

驚悚校園劇《莫測高深一女》（Girl from Nowhere）劇情圍繞性侵、墮胎、霸凌等故事情節相當吸睛，加上劇情改編自社會真實案件，上映後大受歡迎，迅即成為話題。

泰國女星Chicha Amatayakul因冷冽的眼神與高顏值而為人熟悉。(《莫測高深一女2》劇照）

魅力1：獨特氣質 - 獲封「泰版水原希子」

身高169厘米的Kitty Chicha Amatayakul，擁有逆天大長腿，造型穿搭亦相當百變(kittychicha@IG)

Kitty Chicha Amatayakul在劇中擔任女主角「娜諾」，每集都以女主角轉校後的故事為開展。27歲的她演技收放自如，外表清純，留有「齊蔭」瀏海的她，瞬間換上一副厭世臉與邪魅眼神，展現令人不寒而慄的笑臉，神秘氣質令人留下深刻印象。

Kitty Chicha Amatayakul 現實中已27歲，但飾演17歲的高中生並無違和感。她擁有白皙皮膚，私底下常在IG分享自己充滿自信的素顏照，也大方與網民分享日常穿搭。

身高169厘米的她，造型穿搭亦相當百變，有時厭世臉配上甜美笑容，與日本水原希子有幾分相似，被網民封為「泰版水原希子」外，她也憑著獨特的空靈氣質，快速地在IG吸獲近300萬的粉絲。

【按圖看】《莫測高深一女2》剛上映第2季便佔據香港Netflix排行榜的前3甲，而劇中多個埸合亦令人印象深刻。▼▼▼

魅力2：法律系才女 - 當紅期時棄事業重回校園完成學業

Kitty Chicha Amatayakul除是一名演員外，亦是一位模特兒。(Kitty Chicha Amatayakul@FACEBOOK)

Kitty Chicha Amatayakul憑劇集《莫測高深一女2》人氣攀升，但她早在17歲時，便以偶像女團「Kiss Me Five」身份出道，當時更推出多首灸手可熱的跳唱歌曲，如《One Last Chance》、《Morning kiss》、《Sensitive》等也大獲好評。但Kitty Chicha Amatayakul卻選擇事業踏上軌道之時，毅然暫時卸下明星光環，重新回到校園就讀法律系，完成學業。

當時有指她只用1年時間，便修畢法律系學士學位，名副其實美貌與智慧並重，即使收獲人氣也不停留當下，趁年輕自我增值，為未來作準備。

魅力３：演活角色 - 敬業精神演戲令人喜愛

Kitty Chicha Amatayakul因擁有一副厭世臉，而獲封「泰版水原希子」。(Kitty Chicha Amatayakul@FACEBOOK)

Kitty Chicha Amatayakul 演出《莫測高深一女2》之外，亦在另一劇集《Daughters可惜沒有如果》有亮麗演出，該劇涉及性侵、家暴、毒品犯罪等問題，劇中Kitty（飾Pu）曾被繼父性侵卻無處伸冤，她將委屈、壓抑、絕望情緒，詮釋得淋漓盡致，演技獲得好評。

Kitty Chicha Amatayakul在劇集《莫測高深一女》一場活埋戲，為了給觀眾更真實的感受而不用替身上陣。(《莫測高深一女1》劇照）

Kitty Chicha Amatayakul在《莫測高深一女》中，有一幕劇集需要她被活埋，有指劇組當時亦特意為她找來替身演出，但她堅持親身上陣，因她提到想給觀眾更真實感受，敬業精神及精湛演技，難怪吸引眾多影迷喜愛。

Kitty在接受《lifestyleasia》訪問時，曾透露自己把兩個最喜愛的角色名，Pu與Nanno的拼寫「Heroine」紋在左手上，是提醒自己在當演員的時候：「能夠成為別人（To be able to be somebody else）。」而她成為別人那時，相信她也希望透過角色的一舉一動，不論是情感或陰暗面，為觀眾帶來更多社會的反思。

【按圖看】Kitty Chicha Amatayakul因厭世臉，而獲網友封為「泰國水原希子」，但原來私底下的她也有可愛一面。▼▼▼

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資料來源：《lifestyleasia》